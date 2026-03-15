Résultat municipale 2026 à l'Étang-Salé (97427) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à l'Étang-Salé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Étang-Salé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Étang-Salé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu HOARAU
Mathieu HOARAU (29 élus) LA VOIX DU CITOYEN 		5 668 65,49%
  • Mathieu HOARAU
  • Louise SIMBAYE
  • Eric PINAULT
  • Marie Frede FRANCOISE
  • Harry EMMA
  • Christine PIANG-SIONG
  • Gilbert BENARD
  • Sophia BENTAALLA
  • Antony TAOCHY
  • Mylène IP-WO-HING
  • Mathieu LEPINAY
  • Lilas MARDAYE
  • Johnny LEPERLIER
  • Emmanuelle DOUANIER
  • Stephenson LALLEMAND
  • Jacqueline VELNA
  • Jérémy LEPINAY
  • Daisy TAOCHY
  • Anthony CADET
  • Lucie LALLEMAND
  • Didier CELESTE
  • Marie Nicole SALEM
  • Felix CADET
  • Claudette HAMON
  • Thierry FERRERE
  • Ida GRONDIN
  • Bruno PHILÉAS
  • Julie NASSAU
  • Rémy BERTIL
Jean-Claude LACOUTURE
Jean-Claude LACOUTURE (3 élus) ENSEMBLE POUR UN ÉLAN NOUVEAU 		1 766 20,40%
  • Jean-Claude LACOUTURE
  • Marie-Pierrette DAMBREVILLE
  • Jean-Louis Thierry LUCAS
Isaline TRONC
Isaline TRONC (1 élu) L'ENERGIE CITOYENNE EN ACTION 		523 6,04%
  • Isaline TRONC
Lydie DELGARD
Lydie DELGARD NOUT' L'ETANG-SALE 		441 5,10%
Vincent DEFAUD
Vincent DEFAUD L'ETANG-SALÉ SOLIDAIRE ET ECOLOGIQUE 		257 2,97%
Participation au scrutin L'Étang-Salé
Taux de participation 67,07%
Taux d'abstention 32,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Nombre de votants 9 007

Source : ministère de l’Intérieur

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