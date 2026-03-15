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19:21 - Le poids démographique et économique de l'Étang-Salé aux élections municipales En pleine campagne électorale municipale, L'Étang-Salé se présente comme une commune dynamique et animée. Avec une population de 14 329 habitants répartis dans 6 736 logements, cette agglomération présente une densité de 371 hab par km². Ses 1 413 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (28,07%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 21,33% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 673 €/an, la commune dévoile un taux de chômage de 23,62%, annonçant une situation économique précaire. Finalement, à l'Étang-Salé, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN marque des points à l'Étang-Salé Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des municipales à l'Étang-Salé il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 23,38% des voix lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 60,26% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 10,11% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à l'Étang-Salé comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,03% aux élections européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 32,08% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 47,80% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à l'Étang-Salé Il y a six ans à l'Étang-Salé, le tour de chauffe de la municipale avait vu 62,06 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, une affluence particulièrement forte. 7 367 votants s'étaient alors mobilisés alors que l'événement avait lieu en pleine pandémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a encore réuni 58,75 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). La mobilisation atteignait pour sa part 31,50 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 51,00 %, contre seulement 33,22 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une ville en déficit de participation par rapport au reste du pays. Au soir de l'élection municipale 2026, la valeur de la participation jouera en définitive sur les résultats de l'Étang-Salé.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à l'Étang-Salé Au printemps 2024, les élections législatives à l'Étang-Salé avaient favorisé Jean-Luc Poudroux (Rassemblement National) avec 32,08% au premier tour, devant Perceval Gaillard (Union de la gauche) avec 30,50%. Mais c'est néanmoins Perceval Gaillard (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 52,20% des suffrages exprimés. Le rendez-vous des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à l'Étang-Salé avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,03%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 14,79% des votes. Le paysage politique de l'L'Étang-Salé a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à l'Étang-Salé ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de L'Étang-Salé accordaient leurs suffrages à Perceval Gaillard (DVG) avec 53,36% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,41%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de L'Étang-Salé plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 40,69% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 23,38%. Lors de la finale de l'élection à l'L'Étang-Salé, les électeurs accordaient 60,26% pour Marine Le Pen, contre 39,74% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à l'Étang-Salé ces dernières années ? À l'Étang-Salé, en matière d'impôts locaux, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 618 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 625 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 39,40 % en 2024 (contre 26,46 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Attention cependant : cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 286 130 € en 2024. Un montant loin des 2 322 510 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 18,53 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à l'Étang-Salé ? Dans la cité de l'Étang-Salé, les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui conditionnées par l'issue des dernières élections municipales. Dès le premier tour, Jean-Claude Lacouture (Divers droite) a imposé son rythme en totalisant 47,34% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Mathieu Hoarau (Divers centre) a capté 2 762 voix (39,04%). Une différence notable. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Jean-Claude Lacouture l'a finalement emporté avec 50,00% des voix, face à Mathieu Hoarau rassemblant 49,99% des votants. L'élection s'est finalement avérée bien plus serrée que prévu, le numéro 2 réussissant à inverser la tendance grâce à une bonne réserve de voix. Si Mathieu Hoarau a réalisé la meilleure progression en ajoutant 1 335 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.