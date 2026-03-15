Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Haÿ-les-Roses : les infos en direct

Programme de Clément Decrouy à L'Haÿ-les-Roses (Encore plus belle l'Haÿ)

Engagement Municipal

Le texte souligne l'importance de l'engagement municipal pour le développement de L’Haÿ-les-Roses. Sous la direction de Vincent Jeanbrun, des efforts ont été faits pour redresser les finances de la ville et améliorer la qualité de vie des habitants. L'équipe municipale actuelle, dirigée par Clément Decrouy, s'engage à poursuivre ces efforts avec sérieux et proximité.

Équipe Diversifiée

Une équipe renouvelée et diversifiée a été constituée pour représenter tous les quartiers de L’Haÿ-les-Roses. Les membres de cette équipe viennent de différents horizons professionnels, apportant une richesse d'expériences et de compétences. Cette diversité est essentielle pour répondre aux besoins variés des habitants et renforcer la solidarité locale.

Projets d'Avenir

Le texte évoque plusieurs projets ambitieux pour l'avenir de L’Haÿ-les-Roses, visant à rendre la ville plus belle, plus verte et plus solidaire. Ces projets incluent des initiatives pour améliorer la sécurité et soutenir les commerces locaux. L'objectif est de créer un environnement où chaque habitant se sent écouté et impliqué dans le développement de sa commune.

Valeurs Fondamentales

Les valeurs de dialogue, de respect et de transparence sont mises en avant comme fondamentales pour la gestion municipale. Ces principes visent à établir une relation de confiance entre les élus et les citoyens de L’Haÿ-les-Roses. En favorisant la participation des habitants, l'équipe municipale aspire à construire un avenir commun basé sur la solidarité et l'engagement collectif.