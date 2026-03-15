Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Haÿ-les-Roses : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Haÿ-les-Roses [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de l'Haÿ-les-Roses sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Haÿ-les-Roses.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Haÿ-les-Roses
13:09 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à l'Haÿ-les-Roses
Il peut se révéler éclairant d'étudier les scores du dernier scrutin municipal à l'Haÿ-les-Roses. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Vincent Jeanbrun (Les Républicains) a viré en tête en recueillant 54,26% des bulletins. Juste derrière, Sophian Moualhi (Divers gauche) a rassemblé 2 223 suffrages en sa faveur (30,55%). Olivier Lafaye (La République en marche) a suivi, réunissant 15,17% des électeurs. Ce succès d'emblée de Vincent Jeanbrun a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à l'Haÿ-les-Roses, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à l'Haÿ-les-Roses
Pour voter, les électeurs de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de l'Haÿ-les-Roses. Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à l'Haÿ-les-Roses est consultable ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Haÿ-les-Roses
|Tête de listeListe
|
Clément Decrouy
Liste des Républicains
Encore plus belle l'Haÿ
|
|
Sophian Moualhi
Liste divers gauche
L'HAY EN COMMUN 2026 AVEC SOPHIAN MOUALHI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Jeanbrun (30 élus) Plus belle l'haÿ avec vincent jeanbrun
|3 948
|54,26%
|
|Sophian Moualhi (6 élus) 2020 l'haÿ en commun
|2 223
|30,55%
|
|Olivier Lafaye (3 élus) Réveillons l'hay
|1 104
|15,17%
|
|Participation au scrutin
|L'Haÿ-les-Roses
|Taux de participation
|39,96%
|Taux d'abstention
|60,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 494
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Jeanbrun (30 élus) Plus belle l'haÿ
|5 558
|54,07%
|
|Pierre Coilbault (9 élus) L'hay se fait ensemble avec pierre coilbault
|4 720
|45,92%
|
|Participation au scrutin
|L'Haÿ-les-Roses
|Taux de participation
|54,85%
|Taux d'abstention
|45,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,74%
|Nombre de votants
|10 677
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