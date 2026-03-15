Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Haÿ-les-Roses : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Haÿ-les-Roses

Tête de listeListe
Clément Decrouy
Clément Decrouy Liste des Républicains
Encore plus belle l'Haÿ
  • Clément Decrouy
  • Mélanie Nowak
  • Daniel Aubert
  • Françoise Valette
  • Pascal Lesselingue
  • Anne-Laurence Delaule
  • Fatah Bendali
  • Catherine Gavril
  • Stéphane Scarella
  • Karen Chaffin
  • Sébastien Pennamen
  • Mehrime Seddiki
  • Dominique Servanton
  • Samia Coulon
  • Daniel Pigeon-Angelini
  • Flora Laruelle
  • Jean-François Balace
  • Camille Fabien
  • Olivier Capaldi
  • Brigitte Patin
  • Christophe Skaf
  • Marine Renavand
  • Paul Bauer
  • Patricia Fifi
  • Arnault Geannin
  • Virgine Vigneau
  • Axel David
  • Sandrine Veron
  • Benoit Bellera
  • Catherine Durif
  • Luka Rossignol
  • Pauline de Broca
  • Ilyan Boulahrik
  • Sabrina Colliveau
  • Théodore Broche
  • Marie-Claudine Colbrun
  • Jaouad Belzedghouni
  • Céline Champ
  • Patrick Boullier
  • Rachel Layani
  • Vincent Jeanbrun
Sophian Moualhi
Sophian Moualhi Liste divers gauche
L'HAY EN COMMUN 2026 AVEC SOPHIAN MOUALHI
  • Sophian Moualhi
  • Marine Bardelay
  • François Godreau
  • Laurence Malfait
  • Baptiste Filloux
  • Marina Tullio
  • Olivier Laurent
  • Manon Ringeard-Nedelec
  • Vincent-Viktoria Strobel
  • Sylvie Hamant
  • Thibaut Roussin
  • Corinne Parienty
  • Hosni Maati
  • Mathilde Fouché
  • Gilbert Roux
  • Rabia Mikkelsen
  • Aniss Wadgeni
  • Valérie Luquet
  • Gérard Goisnard
  • Ingrid Raulin
  • Sidy Sene
  • Nadège Girard
  • Pierre Jacquemot
  • Tooran Dana
  • Gaël Picquet
  • Gabrielle Beyl
  • Vincent Marques Chaudet
  • Pauline Fildier
  • Said Hendor
  • Dominique Pagès
  • Mirko Polselli
  • Coline Fesnin
  • Kim Vo Dinh
  • Sonia Metzger
  • Louis de Séguins
  • Danielle Berard
  • Eric Hollande
  • Sophie Coumeff
  • Benoît Raulin
  • Brigitte Samson
  • Pascal Ibri

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Jeanbrun
Vincent Jeanbrun (30 élus) Plus belle l'haÿ avec vincent jeanbrun 		3 948 54,26%
  • Vincent Jeanbrun
  • Françoise Sourd
  • Fernand Berson
  • Anne-Laurence Delaule
  • Clément Decrouy
  • Mélanie Nowak
  • Fatah Bendali
  • Karen Chaffin
  • Pascal Lesselingue
  • Méhrime Seddiki
  • Bernard Dupin
  • Catherine Gavril
  • Patrick Androlus
  • Sophie Hélie
  • Pascal Provent
  • Annick Tchienda
  • Daniel Aubert
  • Sophie Hasquenoph
  • Daniel Pigeon-Angelini
  • Marine Renavand
  • Dominique Servanton
  • Alexandra Chauvaux
  • Christophe Skaf
  • Monique Crussy
  • Igor Bras Guerreiro
  • Flora Laruelle
  • Michel Larjaud
  • Catherine Sebbagh
  • Sebastien Pennamen
  • Patricia Fifi
Sophian Moualhi
Sophian Moualhi (6 élus) 2020 l'haÿ en commun 		2 223 30,55%
  • Sophian Moualhi
  • Milène Coitoux
  • Roland Janin
  • Marine Bardelay
  • Arnaud Wust
  • Valérie Luquet
Olivier Lafaye
Olivier Lafaye (3 élus) Réveillons l'hay 		1 104 15,17%
  • Olivier Lafaye
  • Nawel Hamlaoui
  • Vinh Nguyen Quang
Participation au scrutin L'Haÿ-les-Roses
Taux de participation 39,96%
Taux d'abstention 60,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 494

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Jeanbrun
Vincent Jeanbrun (30 élus) Plus belle l'haÿ 		5 558 54,07%
  • Vincent Jeanbrun
  • Françoise Sourd
  • Fernand Berson
  • Karen Chaffin
  • Daniel Pigeon-Angelini
  • Danielle Petit Vu
  • Clément Decrouy
  • Catherine Gavril
  • Patrick Androlus
  • Patricia Fifi
  • Jocelyn Lepelletier
  • Elodie Lemaitre
  • Daniel Aubert
  • Mélanie Nowak
  • Pascal Lesselingue
  • Laure Hubert
  • Jean-Claude Garnier
  • Pascale Lemaire
  • Bernard Dupin
  • Marine Renavand
  • Jean-Claude Roy
  • Myriam Seddiki
  • Pascal Provent
  • Gaelle Crépin
  • Michael Martial
  • Anne-Laurence Delaule
  • Moncef Ben Yarou
  • Jacqueline Staphorst-Zermati
  • Dominique Servanton
  • Virginie Berillon
Pierre Coilbault
Pierre Coilbault (9 élus) L'hay se fait ensemble avec pierre coilbault 		4 720 45,92%
  • Pierre Coilbault
  • Jacqueline Geyl
  • Stéphane Coloneaux
  • Yannick Piau
  • Dominique Merle
  • Milène Coitoux
  • Abdoulaye Bathily
  • Fabienne Heilbronn
  • Christophe Ryser
Participation au scrutin L'Haÿ-les-Roses
Taux de participation 54,85%
Taux d'abstention 45,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,74%
Nombre de votants 10 677

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