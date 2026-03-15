Résultat municipale 2026 à l'Haÿ-les-Roses (94240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à l'Haÿ-les-Roses [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à l'Haÿ-les-Roses a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Haÿ-les-Roses, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Haÿ-les-Roses [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clément DECROUY (30 élus) Encore plus belle l'Haÿ
|5 323
|54,67%
|
|Sophian MOUALHI (9 élus) L'HAY EN COMMUN 2026 AVEC SOPHIAN MOUALHI
|4 413
|45,33%
|
|Participation au scrutin
|L'Haÿ-les-Roses
|Taux de participation
|52,31%
|Taux d'abstention
|47,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|10 026
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à l'Haÿ-les-Roses [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de l'Haÿ-les-Roses en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Haÿ-les-Roses
19:21 - Élections municipales à l'Haÿ-les-Roses : un éclairage démographique
Dans le cadre de la campagne électorale municipale, L'Haÿ-les-Roses se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 25,82% de cadres supérieurs pour 31 338 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 1 643 entreprises, L'Haÿ-les-Roses permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 20,10% des résidents sont des enfants, et 8,65% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 5 670 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 030 € par mois, la commune vise plus de prospérité. À l'Haÿ-les-Roses, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.
17:57 - Les données récentes du vote RN à l'Haÿ-les-Roses
Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à l'Haÿ-les-Roses il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 10,85% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 23,44% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 8,09% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à l'Haÿ-les-Roses comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 15,66% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 15,38% pour le parti nationaliste. Il était ensuite écarté du trio de tête le dimanche suivant.
16:58 - Haÿ-les-Roses : 39,96 % de votants aux dernières municipales
En parallèle de la municipale de 2026, le degré d'abstention pèsera fortement sur les résultats de l'Haÿ-les-Roses. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait grimpé à 60,04 % à la fin du premier tour, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale. 7 494 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le scrutin avait été maintenu en pleine pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 25,39 % des citoyens inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 47,19 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 31,96 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,40 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les données établissent le profil d'une localité marquée par l'abstention face aux moyennes nationales.
15:59 - Comment Haÿ-les-Roses a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Au printemps 2024, les élections législatives à l'Haÿ-les-Roses avaient favorisé Rachel Keke (Union de la gauche) avec 42,63% au premier tour, devant Vincent Jeanbrun (Les Républicains) avec 39,19%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Vincent Jeanbrun (Les Républicains), avec 51,49%. À l'occasion du match européen précédemment, les citoyens de l'Haÿ-les-Roses avaient cette fois soutenu la liste menée par Manon Aubry avec 20,40% des inscrits. .
14:57 - Au vu des derniers scrutins, L'Haÿ-les-Roses reste un territoire orienté vers la gauche
Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de L'Haÿ-les-Roses votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (32,46%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 30,20%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 76,56%, contre 23,44% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de L'Haÿ-les-Roses accordaient leurs suffrages à Rachel Keke (Nupes) avec 35,62% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Roxana Maracineanu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,40%. Cette physionomie politique de L'Haÿ-les-Roses dessine ainsi une commune très ancrée à gauche.
12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à l'Haÿ-les-Roses
Du côté de la fiscalité de l'Haÿ-les-Roses, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 156 € en 2024 (dernière année connue) contre 1 696 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à environ 36,27 % en 2024 (contre environ 22,52 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 965 600 euros en 2024, loin des quelque 19,00712 millions d'euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 26,29 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à l'Haÿ-les-Roses
Il peut se révéler éclairant d'étudier les scores du dernier scrutin municipal à l'Haÿ-les-Roses. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Vincent Jeanbrun (Les Républicains) a viré en tête en recueillant 54,26% des bulletins. Juste derrière, Sophian Moualhi (Divers gauche) a rassemblé 2 223 suffrages en sa faveur (30,55%). Olivier Lafaye (La République en marche) a suivi, réunissant 15,17% des électeurs. Ce succès d'emblée de Vincent Jeanbrun a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à l'Haÿ-les-Roses, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à l'Haÿ-les-Roses
Pour voter, les électeurs de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de l'Haÿ-les-Roses. Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à l'Haÿ-les-Roses est consultable ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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