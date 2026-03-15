Résultat municipale 2026 à l'Haÿ-les-Roses (94240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à l'Haÿ-les-Roses a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Haÿ-les-Roses, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Haÿ-les-Roses [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clément DECROUY
Clément DECROUY (30 élus) Encore plus belle l'Haÿ 		5 323 54,67%
  • Clément DECROUY
  • Mélanie NOWAK
  • Daniel AUBERT
  • Françoise VALETTE
  • Pascal LESSELINGUE
  • Anne-Laurence DELAULE
  • Fatah BENDALI
  • Catherine GAVRIL
  • Stéphane SCARELLA
  • Karen CHAFFIN
  • Sébastien PENNAMEN
  • Mehrime SEDDIKI
  • Dominique SERVANTON
  • Samia COULON
  • Daniel PIGEON-ANGELINI
  • Flora LARUELLE
  • Jean-François BALACE
  • Camille FABIEN
  • Olivier CAPALDI
  • Brigitte PATIN
  • Christophe SKAF
  • Marine RENAVAND
  • Paul BAUER
  • Patricia FIFI
  • Arnault GEANNIN
  • Virgine VIGNEAU
  • Axel DAVID
  • Sandrine VERON
  • Benoit BELLERA
  • Catherine DURIF
Sophian MOUALHI
Sophian MOUALHI (9 élus) L'HAY EN COMMUN 2026 AVEC SOPHIAN MOUALHI 		4 413 45,33%
  • Sophian MOUALHI
  • Marine BARDELAY
  • François GODREAU
  • Laurence MALFAIT
  • Baptiste FILLOUX
  • Marina TULLIO
  • Olivier LAURENT
  • Manon RINGEARD-NEDELEC
  • Vincent-Viktoria STROBEL
Participation au scrutin L'Haÿ-les-Roses
Taux de participation 52,31%
Taux d'abstention 47,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 10 026

Source : ministère de l’Intérieur

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