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19:21 - Élections municipales à l'Haÿ-les-Roses : un éclairage démographique Dans le cadre de la campagne électorale municipale, L'Haÿ-les-Roses se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 25,82% de cadres supérieurs pour 31 338 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 1 643 entreprises, L'Haÿ-les-Roses permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 20,10% des résidents sont des enfants, et 8,65% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 5 670 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 030 € par mois, la commune vise plus de prospérité. À l'Haÿ-les-Roses, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Les données récentes du vote RN à l'Haÿ-les-Roses Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à l'Haÿ-les-Roses il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 10,85% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 23,44% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 8,09% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à l'Haÿ-les-Roses comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 15,66% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 15,38% pour le parti nationaliste. Il était ensuite écarté du trio de tête le dimanche suivant.

16:58 - Haÿ-les-Roses : 39,96 % de votants aux dernières municipales En parallèle de la municipale de 2026, le degré d'abstention pèsera fortement sur les résultats de l'Haÿ-les-Roses. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait grimpé à 60,04 % à la fin du premier tour, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale. 7 494 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le scrutin avait été maintenu en pleine pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 25,39 % des citoyens inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 47,19 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 31,96 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,40 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les données établissent le profil d'une localité marquée par l'abstention face aux moyennes nationales.

15:59 - Comment Haÿ-les-Roses a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Au printemps 2024, les élections législatives à l'Haÿ-les-Roses avaient favorisé Rachel Keke (Union de la gauche) avec 42,63% au premier tour, devant Vincent Jeanbrun (Les Républicains) avec 39,19%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Vincent Jeanbrun (Les Républicains), avec 51,49%. À l'occasion du match européen précédemment, les citoyens de l'Haÿ-les-Roses avaient cette fois soutenu la liste menée par Manon Aubry avec 20,40% des inscrits. .

14:57 - Au vu des derniers scrutins, L'Haÿ-les-Roses reste un territoire orienté vers la gauche Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de L'Haÿ-les-Roses votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (32,46%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 30,20%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 76,56%, contre 23,44% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de L'Haÿ-les-Roses accordaient leurs suffrages à Rachel Keke (Nupes) avec 35,62% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Roxana Maracineanu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,40%. Cette physionomie politique de L'Haÿ-les-Roses dessine ainsi une commune très ancrée à gauche.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à l'Haÿ-les-Roses Du côté de la fiscalité de l'Haÿ-les-Roses, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 156 € en 2024 (dernière année connue) contre 1 696 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est pourtant passé à environ 36,27 % en 2024 (contre environ 22,52 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 965 600 euros en 2024, loin des quelque 19,00712 millions d'euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 26,29 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à l'Haÿ-les-Roses Il peut se révéler éclairant d'étudier les scores du dernier scrutin municipal à l'Haÿ-les-Roses. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Vincent Jeanbrun (Les Républicains) a viré en tête en recueillant 54,26% des bulletins. Juste derrière, Sophian Moualhi (Divers gauche) a rassemblé 2 223 suffrages en sa faveur (30,55%). Olivier Lafaye (La République en marche) a suivi, réunissant 15,17% des électeurs. Ce succès d'emblée de Vincent Jeanbrun a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à l'Haÿ-les-Roses, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.