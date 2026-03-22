Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Île-d'Yeu : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Île-d'Yeu [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de l'Île-d'Yeu sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Île-d'Yeu.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Île-d'Yeu
11:47 - Quels sont les rapports de force à l'Île-d'Yeu pour ce 2e tour des municipales ?
Il y a une semaine à l'Île-d'Yeu, le rendez-vous a mobilisé 74,92 % des électeurs sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Patrice Bernard (Divers droite) qui est arrivé en tête en récoltant 41,73 % des bulletins valides. Ensuite, Laure Barault (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 37,28 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Patrice Bernard s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a amélioré aussi légèrement son score de 3,07 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Carole Charuau (Divers centre) est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Île-d'Yeu
Le deuxième tour des élections municipales à l'Île-d'Yeu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrice Bernard
Liste divers droite
M'YEU ENSEMBLE
|
|
Laure Barault
Liste divers gauche
NOUS VOUS L'ILE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Île-d'Yeu
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice BERNARD (Ballotage) M'YEU ENSEMBLE
|1 358
|41,73%
|Laure BARAULT (Ballotage) NOUS VOUS L'ILE
|1 213
|37,28%
|Carole CHARUAU (Ballotage) UNE ÎLE EN COMMUN
|683
|20,99%
|Participation au scrutin
|L'Île-d'Yeu
|Taux de participation
|74,92%
|Taux d'abstention
|25,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|3 330
Source : ministère de l’Intérieur
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