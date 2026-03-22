Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Île-d'Yeu : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Île-d'Yeu

Le deuxième tour des élections municipales à l'Île-d'Yeu a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrice Bernard
Patrice Bernard Liste divers droite
M'YEU ENSEMBLE
  • Patrice Bernard
  • Corinne Rouet
  • Fabien Dulon
  • Virginie Girard
  • Vincent Roirand
  • Jacqueline Turbe
  • Bernard Noury
  • Camille Deconinck
  • Sébastien Gautier
  • Manon Plessis
  • Mathieu Riou
  • Maryline Sauvadet
  • Louis Dupont
  • Leslie Doux
  • Yannick Rivalin
  • Nathalie Barbotin
  • Benjamin Ratouit
  • Marika André
  • Eddy Laurent
  • Christine Le Bris
  • Christophe Dupont
  • Joanna Burgaud
  • Billy André
  • Amélie Martial
  • Arnaud Beneteau
  • Claudie Bille
  • Bruno Burgaud
  • Anouk Soton
  • François Duliege
Laure Barault
Laure Barault Liste divers gauche
NOUS VOUS L'ILE
  • Laure Barault
  • Cyril Taraud
  • Valérie Voisin
  • Alain Mousnier
  • Gaëlle Chaput
  • Lionel Girard
  • Sandrine Chauviteau
  • Philippe Dautry
  • Sylvie Lemarignier
  • Bernard Fessard
  • Pascaline Taraud
  • Dominique Paillet
  • Marie-Thérèse Leroy-Augereau
  • Vladimir Moreau
  • Marie-Printemps Cantin
  • Yannick Le Roux
  • Anne-Sophie Sommerlad
  • Antoine Vinet
  • Sylvette Berquier
  • Mathieu Chauviteau
  • Michèle Thibault
  • Philippe Audéon
  • Charlotte Tonnel
  • Olivier Clerc
  • Eloïse Taraud
  • Adrien Delavaud
  • Mélina Fontaine
  • Mathys Sika
  • Patricia Taraud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Île-d'Yeu

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice BERNARD
Patrice BERNARD (Ballotage) M'YEU ENSEMBLE 		1 358 41,73%
Laure BARAULT
Laure BARAULT (Ballotage) NOUS VOUS L'ILE 		1 213 37,28%
Carole CHARUAU
Carole CHARUAU (Ballotage) UNE ÎLE EN COMMUN 		683 20,99%
Participation au scrutin L'Île-d'Yeu
Taux de participation 74,92%
Taux d'abstention 25,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 3 330

Source : ministère de l’Intérieur

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