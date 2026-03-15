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19:21 - Les enjeux locaux de l'Île-Saint-Denis : tour d'horizon démographique A mi-chemin des municipales, L'Île-Saint-Denis regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 682 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 466 entreprises, L'Île-Saint-Denis se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 19,22% des résidents sont des enfants, et 24,29% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 1 844 résidents étrangers, L'Île-Saint-Denis est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 025 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,89%, révélant une situation économique instable. À l'Île-Saint-Denis, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Un électorat de l'Île-Saint-Denis imperméable au RN Le RN n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à l'Île-Saint-Denis il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 8,55% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 23,21% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 7,81% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à l'Île-Saint-Denis comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 12,76% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 11,09% pour le parti d'extrême droite. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Éric Coquerel.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à l'Île-Saint-Denis ? La mobilisation atteignait 50,13 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à l'Île-Saint-Denis, proche des 44,7 % observés au niveau national, en pleine épidémie à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant fédéré 73,43 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 41,43 % des électeurs (soit environ 1 722 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 61,78 %, bien au-delà des 43,57 % enregistrés en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée assez peu mobilisée par rapport au reste du pays. Pour ces élections municipales, cette contingence à l'Île-Saint-Denis sera en définitive essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Île-Saint-Denis : retour sur le dernier verdict politique en date L'analyse des scrutins de 2024 révèle que L'Île-Saint-Denis restait à l'époque un territoire très à gauche. Les Européennes de juin 2024 à l'Île-Saint-Denis avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Manon Aubry (44,65%), suivie par la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 12,76% des suffrages. Éric Coquerel (Union de la gauche) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à l'Île-Saint-Denis quelques semaines plus tard avec 70,80%. Julien Grazioli (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 11,09%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - En 2022, la commune de l'Île-Saint-Denis s'était résolument dirigée vers la gauche La synthèse des votes de 2022 dépeint L'Île-Saint-Denis comme un électorat massivement tourné vers la gauche. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de L'Île-Saint-Denis votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (62,07%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 14,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 76,79% pour Emmanuel Macron, contre 23,21% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de L'Île-Saint-Denis accordaient leurs suffrages à Eric Coquerel (Nupes) avec 51,46% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 79,37% des suffrages.

12:58 - Et si l'élection à l'Île-Saint-Denis se jouait sur la fiscalité ? Concernant la pression fiscale à l'Île-Saint-Denis, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 221 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 1 170 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 43,73 % en 2024 (contre environ 27,44 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 196 400 euros en 2024. Un montant loin des quelque 2,42256 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 22,63 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à l'Île-Saint-Denis ? Les résultats des municipales il y a 6 ans à l'Île-Saint-Denis ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Mohamed Gnabaly (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 37,69% des suffrages. Deuxième, Henry Pemot (Divers gauche) a capté 31,01% des bulletins valides. Mohamed-Jamil Abid (Divers gauche) a suivi, rassemblant 287 bulletins (15,72%). Une marge marquée. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Mohamed Gnabaly l'a finalement emporté avec 1 005 bulletins (45,93%), face à Henry Pemot qui a obtenu 781 électeurs (35,69%) et Mohamed-Jamil Abid avec 12,24% des suffrages. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers gauche a probablement profité du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 317 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des battus a la difficile mission d'engranger davantage de voix aujourd'hui dès le premier tour, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le schéma gagnant.