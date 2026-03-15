Résultat municipale 2026 à l'Île-Saint-Denis (93450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à l'Île-Saint-Denis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Île-Saint-Denis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Île-Saint-Denis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mohamed GNABALY
Mohamed GNABALY (23 élus) L'Île Commune 		1 331 52,75%
  • Mohamed GNABALY
  • Marie ANQUEZ
  • Nabil ZIAD
  • Gilohra FERDI
  • David-Edouard SOUFFAN
  • Mady SENGA-REMOUE
  • Sofian EL ASFOURI
  • Stéphanie ROPARS
  • Jules DECOMBES
  • Anne-Claire GARCIA
  • Jacques PARIS
  • Hafida BARGOUGUI
  • Essam ABASS
  • Sinda ZRIBI
  • Ali COULIBALY
  • Hatouma DOUCOURE
  • Philippe MONGES
  • Anne-Marie RAFENAUD
  • Benjamin GUERAUD-PINET
  • Sabrina CHATOUANI
  • Alain FRANÇOIS
  • Fadila CHALAL
  • Derick Alix ONDEE
Henry PEMOT
Henry PEMOT (4 élus) ENSEMBLE, REINVENTONS NOTRE ÎLE 		756 29,96%
  • Henry PEMOT
  • Madioula AÏDARA DIABY
  • Nicolas FLAMAND
  • Drissya BOUBEKRI
Mohamed-Jamil ABID
Mohamed-Jamil ABID (2 élus) Unîle 		328 13,00%
  • Mohamed-Jamil ABID
  • Jade BENABDELKADER
Benoît MARANGET
Benoît MARANGET Lutte ouvrière 		108 4,28%
Participation au scrutin L'Île-Saint-Denis
Taux de participation 62,16%
Taux d'abstention 37,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 2 576

Source : ministère de l’Intérieur

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