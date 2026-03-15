Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-Adam : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Isle-Adam

Tête de listeListe
Carine Pelegrin
Carine Pelegrin Liste Divers
DE L'OXYGENE POUR L'ISLE-ADAM
  • Carine Pelegrin
  • Edwin Legris
  • Claudine Muller
  • Michel Brunet-Lecomte
  • Soraya Laouamer
  • Reza Mortézavi
  • Stéphanie Friess
  • Lucas Rosso
  • Sihem Lamri
  • Samuel Tchoupé
  • Coline Bruggeman-Toupin
  • Vincent Martinez
  • Chloé Malys
  • Emmanuel Volte
  • Clara Goldsztajn
  • Joakin Mondesir
  • Cecile Peyre
  • Paul Akpamoli
  • Nina Thomann
  • Bruno Bohin
  • Claire Wietzke
  • Emile Bernet
  • Nathalie Dubut
  • Quentin Mouchotte
  • Catherine Gilson
  • Alexandre Chambon
  • Sylvie Astasie
  • Souleymane Djebila
  • Amélie Pruvot
  • Wolfgang Wietzke
  • Nathalie Paul
  • Diong Mendy
  • Sonia Rosso
  • Claude Joly
  • Valérie Desloire
Sébastien Poniatowski
Sébastien Poniatowski Liste divers droite
UNION POUR L'ISLE-ADAM VILLE PARC
  • Sébastien Poniatowski
  • Julita Salbert
  • Joël Moreau
  • Aurélie Procoppe
  • Morgan Touboul
  • Armelle Chapalain
  • Didier Pillette
  • Nadège Faul
  • Bernard Boni
  • Carole Boulanger
  • Alphonse Pagnon
  • Nathalie George-Gouret
  • Rodolphe Miet
  • Sylvie Briere
  • François Delais
  • Virginie Grante
  • Gérard Brunel
  • Sophie-Anne Guilhaume
  • Thierry Malherbe
  • Cécile Pignol-Masson
  • Julien Dolfi
  • Carole Brevet
  • Arthur Gillet
  • Lysiane Resseguier
  • Jean Delcroix
  • Gaëlle Lazennec
  • Laurent Molvost
  • Carole Le Bouillonnec
  • Alain Kanjou
  • Martine Lalo
  • Mathias Coumert
  • Annie Parage
  • Grégor Doering
  • Emmanuelle Dagnicourt
  • Michel Ginoux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Poniatowski
Sébastien Poniatowski (30 élus) Union pour l'isle adam ville parc 		2 919 78,74%
  • Sébastien Poniatowski
  • Julita Salbert
  • Michel Vray
  • Claudine Morvan Lebrec'h
  • Joël Moreau
  • Agnès Tellier
  • Bruno Dion
  • Aurélie Procoppe
  • Morgan Touboul
  • Armelle Chapalain
  • Jean-Dominique Gillis
  • Sylvie Briere
  • Alphonse Pagnon
  • Carole Boulanger
  • Gérard Brunel
  • Annie Parage
  • François Delais
  • Nathalie George-Gouret
  • Thierry Malherbe
  • Gaëlle Demars
  • François Rampon
  • Virginie Grante
  • Loïc Leballeur
  • Cécile Pignol
  • Michel Ginoux
  • Danièle Debout-Leblanc
  • Rodolphe Miet
  • Sophie Alexandre-Carbon
  • Julien Dolfi
  • Sophie Guilhaume
Carine Pelegrin
Carine Pelegrin (3 élus) De l'oxygene pour l'isle adam 		788 21,25%
  • Carine Pelegrin
  • Edwin Legris
  • Claudine Muller
Participation au scrutin L'Isle-Adam
Taux de participation 46,44%
Taux d'abstention 53,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 788

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Axel Poniatowski
Axel Poniatowski (33 élus) Union pour l'isle-adam ville parc 		3 454 100,00%
  • Axel Poniatowski
  • Chantal Villalard
  • Philippe Leballeur
  • Claudine Morvan Lebrec'h
  • Sébastien Poniatowski
  • Elodie Thabourey
  • Michel Passant
  • Agnès Tellier
  • Jean-Dominique Gillis
  • Julita Salbert
  • Alphonse Pagnon
  • Annie Parage
  • Michel Vray
  • Martine Leonhardt
  • François Delais
  • Aurélie Procoppe
  • Morgan Touboul
  • Josette Larrousse
  • Bruno Dion
  • Armelle Chapalain
  • Gérard Brunel
  • Alexandra Gillardin
  • Joël Moreau
  • Danièle Debout
  • Thierry Malherbe
  • Sylvie Briere
  • Grégor Doering
  • Elisabeth Delmas
  • Olivier Heuzé
  • Carole Boulanger
  • Thierry Lefevre
  • Nadège Faul
  • Michel Le Meur
Participation au scrutin L'Isle-Adam
Taux de participation 54,33%
Taux d'abstention 45,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 16,97%
Nombre de votants 4 160

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