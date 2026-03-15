Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-Adam : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-Adam [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de l'Isle-Adam sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Isle-Adam.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Isle-Adam
13:09 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à l'Isle-Adam
Il peut s'avérer intéressant de se pencher sur les scores des dernières municipales à l'Isle-Adam. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Sébastien Poniatowski (Divers droite) a creusé l'écart en totalisant 2 919 suffrages (78,74%). Sur la seconde marche, Carine Pelegrin (Ecologiste) a capté 21,25% des voix. Ce succès d'emblée de Sébastien Poniatowski a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à l'Isle-Adam, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront déplacer des montagnes, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à l'Isle-Adam : les horaires des 10 bureaux de vote
À l’occasion des élections municipales de 2026, les citoyens de l'Isle-Adam devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de la commune. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à l'Isle-Adam. Les 10 bureaux de vote de la commune de l'Isle-Adam sont ouverts jusqu'à 20 heures pour permettre aux habitants de faire leur choix. Pour être informé gratuitement des résultats des élections à l'Isle-Adam dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Isle-Adam
|Tête de listeListe
|
Carine Pelegrin
Liste Divers
DE L'OXYGENE POUR L'ISLE-ADAM
|
|
Sébastien Poniatowski
Liste divers droite
UNION POUR L'ISLE-ADAM VILLE PARC
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Poniatowski (30 élus) Union pour l'isle adam ville parc
|2 919
|78,74%
|
|Carine Pelegrin (3 élus) De l'oxygene pour l'isle adam
|788
|21,25%
|
|Participation au scrutin
|L'Isle-Adam
|Taux de participation
|46,44%
|Taux d'abstention
|53,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 788
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Axel Poniatowski (33 élus) Union pour l'isle-adam ville parc
|3 454
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|L'Isle-Adam
|Taux de participation
|54,33%
|Taux d'abstention
|45,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|16,97%
|Nombre de votants
|4 160
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