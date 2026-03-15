Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-Adam : les infos en direct

Programme de Carine Pelegrin à L'Isle-Adam (DE L'OXYGENE POUR L'ISLE-ADAM)

Amélioration de la ville

Le projet vise à construire un avenir meilleur pour L’Isle-Adam en améliorant les infrastructures existantes. Les quartiers doivent être sécurisés et traités avec la même exigence pour garantir une qualité de vie équitable. L'équipe municipale souhaite rendre la ville plus dynamique et à l'écoute de ses habitants.

Transports et mobilité

Pour résoudre les problèmes d'embouteillage, une navette électrique gratuite sera mise en service pour relier les quartiers à la gare et aux commerces. Ce service est inspiré de solutions efficaces déjà mises en place ailleurs. De plus, une zone bleue est proposée pour dynamiser le centre-ville sans multiplier les horodateurs.

Santé et services

Un centre municipal de santé (CMS) sera lancé pour les Adamoises et Adamois sans médecin traitant. Ce service vise à garantir un suivi régulier pour tous les habitants. Par ailleurs, l'amélioration de la couverture téléphonique et internet est essentielle pour répondre aux besoins des citoyens, notamment avec l'arrivée de la 5G.

Engagement citoyen

L'équipe municipale se compose de personnes engagées, alliant expérience et jeunesse pour un nouveau regard sur L’Isle-Adam. Cette diversité est essentielle pour construire un avenir collectif. L'engagement de tous les citoyens est encouragé pour garder le meilleur et oser le mieux ensemble.