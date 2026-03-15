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19:21 - Analyse démographique des municipales à l'Isle-Adam Quelle influence la population de l'Isle-Adam exerce-t-elle sur les résultats des municipales ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 12,21% sont des personnes âgées. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,33%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,98% et d'une population immigrée de 9,25% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (43,15%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à l'Isle-Adam, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Quel résultat pour le RN à l'Isle-Adam aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à l'Isle-Adam en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 18,24% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 34,84% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 15,34% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à l'Isle-Adam comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 28,50% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 31,69% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 48,54% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à l'Isle-Adam : le point sur la participation Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales à l'Isle-Adam, l'abstention concernait 53,56 % des électeurs (un score dans la norme) alors que l'événement avait lieu en pleine épidémie de coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est en revanche arrêté à 20,09 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 46,92 % en 2022 à seulement 27,92 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 40,59 % (contre 48,51 % en France). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la municipalité apparaît visiblement comme une contrée où l'abstention est contenue. Pour cette élection municipale, cette contingence à l'Isle-Adam sera en conséquence essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à l'Isle-Adam Guillaume Vuilletet (Majorité présidentielle) avait performé au premier tour des législatives à l'Isle-Adam au printemps 2024 avec 33,49%. Nadejda Remy (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 31,69%. Au second tour, c'est en revanche Ayda Hadizadeh (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 51,46% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes en amont, le résultat à l'Isle-Adam s'était cette fois dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (28,50%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (17,86%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,67%). La situation politique de l'L'Isle-Adam a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Isle-Adam : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle La physionomie politique de L'Isle-Adam révèle un fief de la majorité présidentielle. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de L'Isle-Adam plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 33,90% des inscrits, devant Marine Le Pen qui terminait à 18,24%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en donnant 65,16% pour Emmanuel Macron, contre 34,84% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de L'Isle-Adam accordaient leurs suffrages à Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 34,09% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Guillaume Vuilletet virant de nouveau en tête avec 66,64% des voix.

12:58 - La commune de l'Isle-Adam a globalement maîtrisé les impôts Si on analyse la fiscalité de l'Isle-Adam, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 25,92 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 711 500 euros environ la même année. Une recette bien loin des 6,70761 millions d'euros (6 707 610 € très exactement) perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à l'Isle-Adam atteint désormais environ 38,62 % en 2024 (contre 18,44 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à l'Isle-Adam a atteint 1 406 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 497 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à l'Isle-Adam Il peut s'avérer intéressant de se pencher sur les scores des dernières municipales à l'Isle-Adam. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Sébastien Poniatowski (Divers droite) a creusé l'écart en totalisant 2 919 suffrages (78,74%). Sur la seconde marche, Carine Pelegrin (Ecologiste) a capté 21,25% des voix. Ce succès d'emblée de Sébastien Poniatowski a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à l'Isle-Adam, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront déplacer des montagnes, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.