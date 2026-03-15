Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-d'Abeau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-d'Abeau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de l'Isle-d'Abeau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Isle-d'Abeau.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Isle-d'Abeau
13:09 - Le bilan de la dernière municipale à l'Isle-d'Abeau
Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle conditionnées par le verdict du dernier scrutin communal à l'Isle-d'Abeau. Lors de la première manche électorale, Cyril Marion (Divers centre) a décroché la tête du classement en totalisant 1 182 soutiens (40,38%). Deuxième, Catherine Simon (Divers droite) a capté 747 voix (25,52%). Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Cyril Marion l'a finalement emporté avec 55,72% des votes, face à Catherine Simon rassemblant 29,66% des électeurs et Véronique Verdel avec 389 voix (14,60%). La supériorité de la liste 'Agissons pour l'isle d'abeau' s'est renforcée pour déboucher sur une victoire sans bavure et incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., sécurisant 302 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à l'Isle-d'Abeau ?
Les municipales se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre de renouveler les maires de l'ensemble des communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. Il est important de souligner que les 8 bureaux de vote de la commune de l'Isle-d'Abeau fermeront leurs portes à 18 h. Pour être informé des résultats des élections à l'Isle-d'Abeau dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Isle-d'Abeau
|Tête de listeListe
|
Cyril Marion
Liste divers centre
Innover Federer Agir
|
|
Marek Zwerenz
Liste divers centre
A-VENIR pour l'Isle d'Abeau
|
|
Catherine Simon
Liste Divers
L'isle d'Abeau vous appartient
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril Marion (26 élus) Agissons pour l'isle d'abeau
|1 484
|55,72%
|
|Catherine Simon (5 élus) Le renouveau de l'isle d'abeau
|790
|29,66%
|
|Véronique Verdel (2 élus) Demain avec vous
|389
|14,60%
|
|Participation au scrutin
|L'Isle-d'Abeau
|Taux de participation
|28,98%
|Taux d'abstention
|71,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 726
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril Marion Agissons pour l'isle d'abeau
|1 182
|40,38%
|Catherine Simon Le renouveau de l'isle d'abeau
|747
|25,52%
|Véronique Verdel Demain avec vous
|503
|17,18%
|Alain Jurado Continuons ensemble l'isle d'abeau
|495
|16,91%
|Participation au scrutin
|L'Isle-d'Abeau
|Taux de participation
|32,04%
|Taux d'abstention
|67,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 997
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Grisollet (22 élus) Ensemble mieux vivre a l'isle d'abeau
|1 395
|31,29%
|
|Cyril Marion (5 élus) Agir notre dynamique pour vous
|1 308
|29,34%
|
|Catherine Simon (4 élus) Un regard nouveau pour l'isle d'abeau
|1 152
|25,84%
|
|André Colomb-Bouvard (2 élus) Aimer l'isle d'abeau avec andre colomb-bouvard
|602
|13,50%
|
|Participation au scrutin
|L'Isle-d'Abeau
|Taux de participation
|49,54%
|Taux d'abstention
|50,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Nombre de votants
|4 573
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Grisollet Ensemble mieux vivre a l'isle d'abeau
|1 190
|28,91%
|Cyril Marion Agir notre dynamique pour vous
|1 173
|28,50%
|Catherine Simon Un regard nouveau pour l'isle d'abeau
|1 017
|24,71%
|André Colomb-Bouvard Aimer l'isle d'abeau avec andre colomb-bouvard
|735
|17,86%
|Participation au scrutin
|L'Isle-d'Abeau
|Taux de participation
|46,45%
|Taux d'abstention
|53,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,03%
|Nombre de votants
|4 288
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