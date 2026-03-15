Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-d'Abeau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Isle-d'Abeau

Tête de listeListe
Cyril Marion
Cyril Marion Liste divers centre
Innover Federer Agir
  • Cyril Marion
  • Priscilla Blond
  • Clément Deladoeuille
  • Sandra Pueo
  • Roland Borghi
  • Sandrine Bouisset
  • Nicolas Bernos
  • Elodie Thibaud
  • Robert Polsinelli
  • Mikaëla Marie Serrano
  • Cédrick Mellet
  • Ana Realpe Hoffsess
  • Freedolyn Occo
  • Bénédicte Bedir
  • Gérard Pounoussamy Latchimy
  • Michèle Dorleac
  • Alexandre Aliaga
  • Marie-José Taret
  • Lyonnel Tardieu
  • Marie Sekouri
  • Ahmed Hanini
  • Marion Goube
  • Khalil Abdeselem-Briançon
  • Stéphanie Pereira
  • Moustapha Diallo
  • Nadia Kabouzi
  • Yannick Roger
  • Cécile Chazeau Cicolini
  • Jean Demay de Goustine
  • Déborah Lazzerini-Génin
  • Bertrand Ronat
  • Sabrina Gaudet Fradin
  • Anthony Soyez
  • Louiza Maurer
  • Breffni Bolze
Marek Zwerenz
Marek Zwerenz Liste divers centre
A-VENIR pour l'Isle d'Abeau
  • Marek Zwerenz
  • Marion Cudini
  • Joseph Piscitello
  • Florence Guilloud
  • Manuel Casalegno
  • Sandra Ligeour
  • David Modesti
  • Virginie Bosiacki
  • Fabrice Foret
  • Linda Felfouli
  • Jérôme Martin
  • Patricia Blanchard
  • Philippe Ferrer
  • Nafissatou Bangoura
  • Frédéric Passant
  • Muriel Noly-Morel
  • Henrique de Castro
  • Honorine Buendia
  • Youcef Laouadi
  • Carole Picard
  • Julien Prevel
  • Christelle Mouton
  • Jean-Marie Moutier
  • Stelly Simon
  • Ludovic Clouvel
  • Pascale Pourchasse
  • Guillaume Gasquet
  • Christelle Nury
  • Balita Razafindraibe
  • Jennifer Leperlier
  • Brian Parizet
  • Anaïs Boumenir
  • Romain Montizon
  • Celma Mezouar
  • Thibaut Gousse
Catherine Simon
Catherine Simon Liste Divers
L'isle d'Abeau vous appartient
  • Catherine Simon
  • Rédoine Billaud
  • Cecile Femmelat
  • Grégory David
  • Hizia Dumord
  • Anthony Ranciere
  • Myriam Allex-Billaud
  • Nicolas Daça
  • Jacqueline Taveau
  • Sébastien Guerrier
  • Marie-Hélène Alonso
  • Christophe Nivert
  • Olivia Sadin
  • Nedim Mujkanovic
  • Danielle Colin
  • Amar Meslem
  • Géraldine Montero
  • Orhan Mete
  • Fabienne Saba
  • Michel Guerrier
  • Monique Clement
  • Jean-François Yokel
  • Louna Gazque
  • Pascal Duriez
  • Valérie Yokel
  • Bernard Mayeux
  • Sophie Simonin
  • Jean-Marie Asciac
  • Caroline Maze
  • Tom-Lilio Quay-Thevenon-Estrems
  • Françoise Perol
  • Akim Redjimi
  • Djamila Zouiter
  • Jack Buono
  • Françoise Montfollet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril Marion
Cyril Marion (26 élus) Agissons pour l'isle d'abeau 		1 484 55,72%
  • Cyril Marion
  • Gaelle Belime
  • Roland Borghi
  • Emilie Guérin
  • Marek Zwerenz
  • Sandrine Bouisset
  • Géraud Grosmaire
  • Mikaëla Serrano
  • François Mermin
  • Elodie Thibaud
  • Lucas Bouchet
  • Priscilla Blond
  • Alexandre Aliaga
  • Céline Debes
  • Robert Polsinelli
  • Sandra Pueo
  • Philippe Ferrer
  • Brigitte Gillot-Bertolutti
  • Youcef Laouadi
  • Héloïse Dalexandre
  • Pascal Callot
  • Florence Guilloud
  • Cedrick Mellet
  • Ophelie Etienne
  • Jean Demay De Goustine
  • Marie Gratier
Catherine Simon
Catherine Simon (5 élus) Le renouveau de l'isle d'abeau 		790 29,66%
  • Catherine Simon
  • Alain Jurado
  • Céline Goichot
  • Rédoine Billaud
  • Lyliane Girolet
Véronique Verdel
Véronique Verdel (2 élus) Demain avec vous 		389 14,60%
  • Véronique Verdel
  • Pascal Grzywacz
Participation au scrutin L'Isle-d'Abeau
Taux de participation 28,98%
Taux d'abstention 71,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 726

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril Marion
Cyril Marion Agissons pour l'isle d'abeau 		1 182 40,38%
Catherine Simon
Catherine Simon Le renouveau de l'isle d'abeau 		747 25,52%
Véronique Verdel
Véronique Verdel Demain avec vous 		503 17,18%
Alain Jurado
Alain Jurado Continuons ensemble l'isle d'abeau 		495 16,91%
Participation au scrutin L'Isle-d'Abeau
Taux de participation 32,04%
Taux d'abstention 67,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 997

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Grisollet
Joël Grisollet (22 élus) Ensemble mieux vivre a l'isle d'abeau 		1 395 31,29%
  • Joël Grisollet
  • Nadia Casagrande
  • Guy-Alain Dufeu
  • Véronique Verdel
  • Jean-Bernard Griotier
  • Myriam Allex-Billaud
  • Alain Jurado
  • Marylou Lafay Allandrieu
  • Pascal Grzywacz
  • Henriette Salra-Pinchon
  • Christian Thermoz
  • Chantal Taylor
  • Jean-Marie Bosch
  • Céline Goichot
  • Jacques Reynier
  • Cécile Femmelat
  • Rédoine Billaud
  • Anita Zanimacchia
  • Régis Crozier
  • Florence Antoine
  • Juan Pacheco
  • Mouna Hanini
Cyril Marion
Cyril Marion (5 élus) Agir notre dynamique pour vous 		1 308 29,34%
  • Cyril Marion
  • Mikaëla Serrano
  • Luc Beraud
  • Sandrine Bouisset
  • Didier Mangione
Catherine Simon
Catherine Simon (4 élus) Un regard nouveau pour l'isle d'abeau 		1 152 25,84%
  • Catherine Simon
  • Jean-Luc Selem
  • Lyliane Girolet
  • Nestor Porcar
André Colomb-Bouvard
André Colomb-Bouvard (2 élus) Aimer l'isle d'abeau avec andre colomb-bouvard 		602 13,50%
  • André Colomb-Bouvard
  • Elyette Croset-Bay
Participation au scrutin L'Isle-d'Abeau
Taux de participation 49,54%
Taux d'abstention 50,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 4 573

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Grisollet
Joël Grisollet Ensemble mieux vivre a l'isle d'abeau 		1 190 28,91%
Cyril Marion
Cyril Marion Agir notre dynamique pour vous 		1 173 28,50%
Catherine Simon
Catherine Simon Un regard nouveau pour l'isle d'abeau 		1 017 24,71%
André Colomb-Bouvard
André Colomb-Bouvard Aimer l'isle d'abeau avec andre colomb-bouvard 		735 17,86%
Participation au scrutin L'Isle-d'Abeau
Taux de participation 46,45%
Taux d'abstention 53,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,03%
Nombre de votants 4 288

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