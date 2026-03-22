Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-d'Abeau : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-d'Abeau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de l'Isle-d'Abeau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Isle-d'Abeau.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Isle-d'Abeau
11:50 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à l'Isle-d'Abeau
Les élections municipales 2026 à l'Isle-d'Abeau ont vu Cyril Marion (Divers centre) terminer en tête dimanche dernier avec 48,21 % des voix. Ensuite, Catherine Simon est arrivée en deuxième position avec 28,57 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Cyril Marion a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 7,83 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Marek Zwerenz, étiqueté Divers centre, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à l'Isle-d'Abeau, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 43,73 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Isle-d'Abeau
Le deuxième tour des élections municipales à l'Isle-d'Abeau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Cyril Marion
Liste divers centre
Innover Federer Agir
|
|
Marek Zwerenz
Liste divers centre
A-VENIR pour l'Isle d'Abeau
|
|
Catherine Simon
Liste Divers
L'isle d'Abeau vous appartient
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-d'Abeau
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cyril MARION (Ballotage) Innover Federer Agir
|2 047
|48,21%
|Catherine SIMON (Ballotage) L'isle d'Abeau vous appartient
|1 213
|28,57%
|Marek ZWERENZ (Ballotage) A-VENIR pour l'Isle d'Abeau
|986
|23,22%
|Participation au scrutin
|L'Isle-d'Abeau
|Taux de participation
|43,73%
|Taux d'abstention
|56,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|4 349
Source : ministère de l’Intérieur
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