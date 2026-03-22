Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-d'Abeau : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Isle-d'Abeau

Le deuxième tour des élections municipales à l'Isle-d'Abeau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Cyril Marion
Cyril Marion Liste divers centre
Innover Federer Agir
  • Cyril Marion
  • Priscilla Blond
  • Clément Deladoeuille
  • Sandra Pueo
  • Roland Borghi
  • Sandrine Bouisset
  • Nicolas Bernos
  • Elodie Thibaud
  • Robert Polsinelli
  • Mikaëla Marie Serrano
  • Cédrick Mellet
  • Ana Realpe Hoffsess
  • Freedolyn Occo
  • Bénédicte Bedir
  • Gérard Pounoussamy Latchimy
  • Michèle Dorleac
  • Alexandre Aliaga
  • Marie-José Taret
  • Lyonnel Tardieu
  • Marie Sekouri
  • Ahmed Hanini
  • Marion Goube
  • Khalil Abdeselem-Briançon
  • Stéphanie Pereira
  • Moustapha Diallo
  • Nadia Kabouzi
  • Yannick Roger
  • Cécile Chazeau Cicolini
  • Jean Demay de Goustine
  • Déborah Lazzerini-Génin
  • Bertrand Ronat
  • Sabrina Gaudet Fradin
  • Anthony Soyez
  • Louiza Maurer
  • Breffni Bolze
Marek Zwerenz
Marek Zwerenz Liste divers centre
A-VENIR pour l'Isle d'Abeau
  • Marek Zwerenz
  • Marion Cudini
  • Joseph Piscitello
  • Florence Guilloud
  • Manuel Casalegno
  • Sandra Ligeour
  • David Modesti
  • Virginie Bosiacki
  • Fabrice Foret
  • Linda Felfouli
  • Jérôme Martin
  • Patricia Blanchard
  • Philippe Ferrer
  • Nafissatou Bangoura
  • Frédéric Passant
  • Muriel Noly-Morel
  • Henrique de Castro
  • Honorine Buendia
  • Youcef Laouadi
  • Carole Picard
  • Julien Prevel
  • Christelle Mouton
  • Jean-Marie Moutier
  • Stelly Simon
  • Ludovic Clouvel
  • Pascale Pourchasse
  • Guillaume Gasquet
  • Christelle Nury
  • Balita Razafindraibe
  • Jennifer Leperlier
  • Brian Parizet
  • Anaïs Boumenir
  • Romain Montizon
  • Celma Mezouar
  • Thibaut Gousse
Catherine Simon
Catherine Simon Liste Divers
L'isle d'Abeau vous appartient
  • Catherine Simon
  • Rédoine Billaud
  • Cecile Femmelat
  • Grégory David
  • Hizia Dumord
  • Anthony Ranciere
  • Myriam Allex-Billaud
  • Nicolas Daça
  • Jacqueline Taveau
  • Sébastien Guerrier
  • Marie-Hélène Alonso
  • Christophe Nivert
  • Olivia Sadin
  • Nedim Mujkanovic
  • Danielle Colin
  • Amar Meslem
  • Géraldine Montero
  • Orhan Mete
  • Fabienne Saba
  • Michel Guerrier
  • Monique Clement
  • Jean-François Yokel
  • Louna Gazque
  • Pascal Duriez
  • Valérie Yokel
  • Bernard Mayeux
  • Sophie Simonin
  • Jean-Marie Asciac
  • Caroline Maze
  • Tom-Lilio Quay-Thevenon-Estrems
  • Françoise Perol
  • Akim Redjimi
  • Djamila Zouiter
  • Jack Buono
  • Françoise Montfollet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-d'Abeau

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyril MARION
Cyril MARION (Ballotage) Innover Federer Agir 		2 047 48,21%
Catherine SIMON
Catherine SIMON (Ballotage) L'isle d'Abeau vous appartient 		1 213 28,57%
Marek ZWERENZ
Marek ZWERENZ (Ballotage) A-VENIR pour l'Isle d'Abeau 		986 23,22%
Participation au scrutin L'Isle-d'Abeau
Taux de participation 43,73%
Taux d'abstention 56,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 4 349

Source : ministère de l’Intérieur

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