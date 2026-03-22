Résultat municipale 2026 à l'Isle-en-Dodon (31230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-en-Dodon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Isle-en-Dodon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-en-Dodon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chantal DENAX (15 élus) MIEUX VIVRE EN L'ISLE-EN-DODON
|541
|59,91%
|
|Francis LATAPIE (4 élus) UNE EQUIPE, DES PROJETS, DES ACTIONS
|362
|40,09%
|
|Participation au scrutin
|L'Isle-en-Dodon
|Taux de participation
|69,03%
|Taux d'abstention
|30,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,41%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,14%
|Nombre de votants
|956
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à l'Isle-en-Dodon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chantal DENAX (Ballotage) MIEUX VIVRE EN L'ISLE-EN-DODON
|364
|41,04%
|Francis LATAPIE (Ballotage) UNE EQUIPE, DES PROJETS, DES ACTIONS
|267
|30,10%
|Philippe PAULINO (Ballotage) L'ISLE, TERRITOIRE D'AVENIR
|153
|17,25%
|Jean-Louis ROUGÉ (Ballotage) POUR CONSTRUIRE L'AVENIR PARTAGE DE L'ISLE-EN-DODON
|103
|11,61%
|Participation au scrutin
|L'Isle-en-Dodon
|Taux de participation
|68,88%
|Taux d'abstention
|31,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,67%
|Nombre de votants
|954
Election municipale 2026 à l'Isle-en-Dodon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de l'Isle-en-Dodon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Isle-en-Dodon.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Isle-en-Dodon
18:37 - Isle-en-Dodon : retour sur la dernière année électorale en date
Lors des législatives du printemps 2024, les votants de l'Isle-en-Dodon soutenaient en priorité Loïc Delchard (Rassemblement National) avec 44,56% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Loïc Delchard culminant à 54,59% des suffrages exprimés dans la commune. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à l'Isle-en-Dodon avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (42,24%), devant Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 14,37% des suffrages. Le panorama politique de l'Isle-en-Dodon a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à l'Isle-en-Dodon
Se pencher sur les scores des dernières municipales à l'Isle-en-Dodon peut s'avérer édifiant. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Lionel Welter a raflé la première place en recueillant 31,49% des soutiens. Deuxième, Loïc Le Roux De Bretagne a obtenu 241 suffrages en sa faveur (28,96%). Le léger écart entre les listes en tête semblait annoncer un deuxième tour indécis. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Lionel Welter l'a finalement emporté avec 38,83% des voix, face à Loïc Le Roux De Bretagne qui a obtenu 339 électeurs (35,20%) et Philippe Paulino avec 25,96% des électeurs inscrits. Le suspense a été total, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., ajoutant 112 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Les habitants de l'Isle-en-Dodon doivent trancher entre 4 listes
Comme le montrent les candidatures pour le second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le verdict se joue donc ce dimanche entre Chantal Denax sous l'étiquette DIV, Francis Latapie sous l'étiquette DIV, Jean-Louis Rougé (DIV) et Philippe Paulino (DIV). Les 2 bureaux de vote de la ville de l'Isle-en-Dodon sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de s'exprimer.
11:59 - Les municipales ont déjà livré un résultat instructif
Dimanche dernier à l'Isle-en-Dodon, le rendez-vous a vu 68,88 % des inscrits se déplacer sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Chantal Denax qui a dominé en s'adjugeant 41,04 % des votes. Ensuite, Francis Latapie a obtenu la seconde place avec 30,10 %. L'avance de la gagnante provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, avec 17,25 %, Philippe Paulino est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jean-Louis Rougé a rassemblé 11,61 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
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