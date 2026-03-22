Résultat municipale 2026 à l'Isle-en-Dodon (31230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-en-Dodon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Isle-en-Dodon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-en-Dodon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Chantal DENAX
Chantal DENAX (15 élus) MIEUX VIVRE EN L'ISLE-EN-DODON 		541 59,91%
  • Chantal DENAX
  • Michel MONFERRAN
  • Céline CROCE
  • Dominique FRECHOU
  • Nathalie COUSSE-BROCAS
  • Philippe SOULE
  • Céline PHARAMOND
  • Jean-Louis Robert WATHY-MANDINA
  • Virginie MOOG
  • Yves RUSCHER
  • Claudine DECAMPS
  • Cédric FOURCADE
  • Laurence Christiane Pascale GOUGET
  • François Jean Victor CARAOUE
  • Emilienne Catherine Angèle CARSALADE
Francis LATAPIE
Francis LATAPIE (4 élus) UNE EQUIPE, DES PROJETS, DES ACTIONS 		362 40,09%
  • Francis LATAPIE
  • Carine DUFFAS
  • Jean-Marie CADIEU
  • Rose-Marie HARRIS
Participation au scrutin L'Isle-en-Dodon
Taux de participation 69,03%
Taux d'abstention 30,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,14%
Nombre de votants 956

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à l'Isle-en-Dodon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Chantal DENAX
Chantal DENAX (Ballotage) MIEUX VIVRE EN L'ISLE-EN-DODON 		364 41,04%
Francis LATAPIE
Francis LATAPIE (Ballotage) UNE EQUIPE, DES PROJETS, DES ACTIONS 		267 30,10%
Philippe PAULINO
Philippe PAULINO (Ballotage) L'ISLE, TERRITOIRE D'AVENIR 		153 17,25%
Jean-Louis ROUGÉ
Jean-Louis ROUGÉ (Ballotage) POUR CONSTRUIRE L'AVENIR PARTAGE DE L'ISLE-EN-DODON 		103 11,61%
Participation au scrutin L'Isle-en-Dodon
Taux de participation 68,88%
Taux d'abstention 31,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,67%
Nombre de votants 954

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