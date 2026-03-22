Résultat municipale 2026 à l'Isle-Jourdain (32600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-Jourdain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Isle-Jourdain, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-Jourdain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric BIZARD
Eric BIZARD (23 élus) DEMAIN ENSEMBLE 2026 		2 180 50,53%
  • Eric BIZARD
  • Eloïse DAVEZAC
  • Denis PETRUS
  • Stéphanie PROST
  • Pierre MARIOTTI
  • Delphine AUVRAY
  • Christophe HENNEBELLE
  • Corinne BOBIER
  • Fabrice MEY
  • Vanessa FURLAN
  • Thibaut HIEU
  • Géraldine COHEN
  • Kamel ALLALI
  • Bérengère DINCLAUX
  • Frédéric MARCHAL
  • Hélène GATTEAUX
  • Jacques DA CANAL
  • Alona MAKSIMTCHOUK
  • Daniel MINVIELLE
  • Estelle MARIETTE
  • Vivian ARGELA
  • Audrey TRIQUET
  • Jean-Michel TRABAUD
Yannick NINARD
Yannick NINARD (3 élus) L'ISLE-JOURDAIN EN ACTIONS 		801 18,57%
  • Yannick NINARD
  • Géraldine LARRUE BOIZIOT
  • Jacques BIGNEBAT
Francis IDRAC
Francis IDRAC (2 élus) L'ISLE, UN AVENIR ENSEMBLE 		799 18,52%
  • Francis IDRAC
  • Brigitte DIRAT
Gabin DUCAUZE
Gabin DUCAUZE (1 élu) NOTRE PARTI, L'ISLE JOURDAIN 		534 12,38%
  • Gabin DUCAUZE
Participation au scrutin L'Isle-Jourdain
Taux de participation 60,70%
Taux d'abstention 39,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 4 417

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à l'Isle-Jourdain - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric BIZARD
Eric BIZARD (Ballotage) DEMAIN ENSEMBLE 2026 		1 640 37,74%
Francis IDRAC
Francis IDRAC (Ballotage) L'ISLE, UN AVENIR ENSEMBLE 		846 19,47%
Yannick NINARD
Yannick NINARD (Ballotage) L'ISLE-JOURDAIN EN ACTIONS 		843 19,40%
Gabin DUCAUZE
Gabin DUCAUZE (Ballotage) NOTRE PARTI, L'ISLE JOURDAIN 		695 15,99%
Pascal LEVIEUX
Pascal LEVIEUX D'UNE L'ISLE À L'AUTRE 		322 7,41%
Participation au scrutin L'Isle-Jourdain
Taux de participation 60,65%
Taux d'abstention 39,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 4 413

Villes voisines de l'Isle-Jourdain

En savoir plus sur L'Isle-Jourdain