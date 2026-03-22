Résultat municipale 2026 à l'Isle-Jourdain (32600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-Jourdain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Isle-Jourdain, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-Jourdain [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric BIZARD (23 élus) DEMAIN ENSEMBLE 2026
|2 180
|50,53%
|
|Yannick NINARD (3 élus) L'ISLE-JOURDAIN EN ACTIONS
|801
|18,57%
|
|Francis IDRAC (2 élus) L'ISLE, UN AVENIR ENSEMBLE
|799
|18,52%
|
|Gabin DUCAUZE (1 élu) NOTRE PARTI, L'ISLE JOURDAIN
|534
|12,38%
|
|Participation au scrutin
|L'Isle-Jourdain
|Taux de participation
|60,70%
|Taux d'abstention
|39,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Nombre de votants
|4 417
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à l'Isle-Jourdain - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric BIZARD (Ballotage) DEMAIN ENSEMBLE 2026
|1 640
|37,74%
|Francis IDRAC (Ballotage) L'ISLE, UN AVENIR ENSEMBLE
|846
|19,47%
|Yannick NINARD (Ballotage) L'ISLE-JOURDAIN EN ACTIONS
|843
|19,40%
|Gabin DUCAUZE (Ballotage) NOTRE PARTI, L'ISLE JOURDAIN
|695
|15,99%
|Pascal LEVIEUX D'UNE L'ISLE À L'AUTRE
|322
|7,41%
|Participation au scrutin
|L'Isle-Jourdain
|Taux de participation
|60,65%
|Taux d'abstention
|39,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|4 413
Election municipale 2026 à l'Isle-Jourdain [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de l'Isle-Jourdain sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Isle-Jourdain.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Isle-Jourdain
18:37 - Il y a deux ans, Isle-Jourdain avait opté pour la droite
Lors des dernières européennes, le résultat à l'Isle-Jourdain s'était forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (32,32%), en première position devant Raphaël Glucksmann (19,29%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,19%). David Taupiac (Divers gauche) avait par la suite performé au premier tour des législatives à l'Isle-Jourdain après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 43,33%. Alice Cendré (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 34,89%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, David Taupiac culminant à 59,42% des suffrages exprimés dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que L'Isle-Jourdain restait à l'époque un secteur difficile à classer.
15:57 - Le bilan des dernières municipales à l'Isle-Jourdain
Dans la municipalité de l'Isle-Jourdain, les équilibres politiques locaux sont plus que jamais façonnés par le résultat des dernières élections municipales. Au soir du premier passage aux urnes, Francis Idrac (Parti socialiste) a viré en tête en obtenant 1 322 bulletins (46,96%). À sa poursuite, Eric Bizard (Divers) a engrangé 37,05% des suffrages. La large avance obtenue d'emblée offrait une piste sérieuse pour la lutte finale. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Francis Idrac l'a finalement emporté avec 50,16% des votes, face à Eric Bizard rassemblant 1 510 votants (49,83%). La confrontation s'est finalement avérée bien plus disputée dans la dernière ligne droite, le numéro 2 parvenant à combler son retard grâce à une bonne réserve de voix. Eric Bizard a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 467 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Pour cette municipale 2026 à l'Isle-Jourdain, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Le camp adverse se doit impérativement de constituer des réserves beaucoup plus solides ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Le 2e tour de l'élection à l'Isle-Jourdain doit départager 4 listes
Ce dimanche, les électeurs ont donc à départager Gabin Ducauze, Francis Idrac, Eric Bizard et Yannick Ninard, selon les listes des candidats pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 8 bureaux de vote de la ville de l'Isle-Jourdain permettent aux habitants de voter.
11:59 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à l'Isle-Jourdain pour les municipales
Dans le cadre du premier tour des municipales à l'Isle-Jourdain, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 39,35 %. Pour ce premier tour, c'est Eric Bizard qui s'est arrogé la première place avec 37,74 % des votes. À sa suite, Francis Idrac (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 19,47 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Eric Bizard s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Yannick Ninard, étiqueté Divers gauche, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Gabin Ducauze, portant la nuance Divers droite, a récolté 15,99 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
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