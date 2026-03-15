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19:17 - Élections à l'Isle-Jourdain : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de l'Isle-Jourdain peuvent-ils influencer le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,11%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (56,70%) met en exergue l'importance des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (17,25%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 5027 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (21,76%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,73%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,11%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à l'Isle-Jourdain, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Avant les élections de 2026, la progression du Rassemblement national à l'Isle-Jourdain Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à l'Isle-Jourdain en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 22,02% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 41,85% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 17,45% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à l'Isle-Jourdain comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 32,32% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 34,89% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 40,58% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à l'Isle-Jourdain ? La participation s'élevait à 44,05 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à l'Isle-Jourdain (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que l'événement avait lieu en pleine épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 5 510 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 79,73 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 55,61 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 70,79 %, contre seulement 50,24 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une contrée relativement attachée au vote par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre des élections municipales de 2026 à l'Isle-Jourdain, cette réalité jouera quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à l'Isle-Jourdain ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de l'Isle-Jourdain avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,32% des bulletins. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite David Taupiac (Divers gauche) en tête du peloton avec 43,33% au premier tour, devant Alice Cendré (Rassemblement National) avec 34,89%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, David Taupiac culminant à 59,42% des votes sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de l'Isle-Jourdain était indécise sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que L'Isle-Jourdain s'affirme comme un territoire aux votes hétérogènes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de L'Isle-Jourdain privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (26,62%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 22,02%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en offrant 58,15% pour Emmanuel Macron, contre 41,85% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de L'Isle-Jourdain portaient leur choix sur Françoise Dubos (Nupes) avec 25,22% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est David Taupiac (Divers gauche) qui arrivait en tête dans la commune avec 56,64% des voix.

12:58 - La fiscalité à l'Isle-Jourdain : une tendance en hausse au cours des dernières années En ce qui concerne la fiscalité locale de l'Isle-Jourdain, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a atteint 1 270 € en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 976 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 73,29 % en 2024 (contre 39,44 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 94 900 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1 727 200 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 17,16 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Les résultats de la liste "Continuons Ensemble Avec Francis Idrac" à l'élection municipale de 2020 à l'Isle-Jourdain La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à l'Isle-Jourdain est très révélatrice. Lors du premier rendez-vous électoral, Francis Idrac (Parti socialiste) a dominé les débats en obtenant 1 322 soutiens (46,96%). Juste derrière, Eric Bizard (Divers) a obtenu 37,05% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Pascal Levieux (Divers gauche), s'adjugeant 8,38% des électeurs. Un différentiel considérable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Francis Idrac l'a finalement emporté avec 1 520 suffrages (50,16%), face à Eric Bizard qui a obtenu 1 510 votants (49,83%). À la surprise générale, le candidat arrivé à la deuxième place a réussi à remonter la pente avec un important réservoir de voix, rendant le final très serré. Même si Eric Bizard a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 467 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.