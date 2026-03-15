Résultat municipale 2026 à l'Isle-Jourdain (32600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à l'Isle-Jourdain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Isle-Jourdain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-Jourdain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric BIZARD
Eric BIZARD DEMAIN ENSEMBLE 2026 		1 640 37,74%
Yannick NINARD
Yannick NINARD L'ISLE-JOURDAIN EN ACTIONS 		846 19,47%
Pascal LEVIEUX
Pascal LEVIEUX D'UNE L'ISLE À L'AUTRE 		843 19,40%
Gabin DUCAUZE
Gabin DUCAUZE NOTRE PARTI, L'ISLE JOURDAIN 		695 15,99%
Francis IDRAC
Francis IDRAC L'ISLE, UN AVENIR ENSEMBLE 		322 7,41%
Participation au scrutin L'Isle-Jourdain
Taux de participation 60,65%
Taux d'abstention 39,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 4 413

Source : ministère de l’Intérieur

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