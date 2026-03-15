Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue

Tête de listeListe
Christian Montagard
Christian Montagard Liste du Rassemblement National
Pour l'Isle, soyons justes et forts
  • Christian Montagard
  • Sandra Delaval
  • Jacques Giroguy
  • Hélène Tronc
  • Bruno Olivier
  • Nathale Fillinger
  • Philippe Plat
  • Auréle Lanier
  • Antony Agrinier
  • Gislène Cortinovis
  • Michaël Meffre
  • Annie Donat
  • Gilles Garcia
  • Marie-Paule Bouery
  • Enzo Campagni
  • Marie-Anne Dufour
  • Olivier Marquis
  • Sylvette Clareton
  • Thierry Morales
  • Céline Gandolfo
  • Teddy Gelly
  • Marie-Christine Buzzi
  • Sébastien Rebours
  • Flore Demarty
  • Jacques Pascucci
  • Sandrine Doser
  • Jean-Paul Thilges
  • Magaly Delachapelle
  • Marcel Serre
  • Véronique Bourdon
  • Leo Agasse
  • Marie-Amélie Marquis
  • Roméo Pinet
  • Sophie Bernabeu
  • Christian Broc
  • Monique Talarmin
  • Louis Sarralde
Romain Dufaud
Romain Dufaud Liste Divers
L'Isle notre ville
  • Romain Dufaud
  • Isabelle Abrassart-Ysaye
  • Mathieu Bonnet
  • Chantal Ughetto-Perdriolle
  • Jamel Fatmi
  • Alexandra Ferrein
  • François Duclaux
  • Carole Sanegre
  • Roman Wieviorka
  • Amélie Ghigo-Diaz
  • William Courcinoux
  • Alexandrie Carrasco Diaz Y Luque
  • Bernard Puchois
  • Anaïs Mouamenia-Chabaud
  • Fabien Tallieux
  • Michèle Mkioudane-Gouin
  • Mario Sicchio
  • Cindy Giraud
  • Jean-Marie Biliato
  • Elodie Jomat
  • Pascal Nguyen
  • Elodie Pizoird
  • Michel Melanie
  • Babeth Cathala
  • Olivier Occelli
  • Alicia Becherand-Trinidad
  • François Sanchez
  • Anaïs Lombard
  • Robert Careddu
  • Anaïs Carré
  • Cédric Paredes
  • Charlotte Cappello
  • Julien Achard
  • Caroline Bernabei
  • Patrice Torrecillas
Christophe Baudet
Christophe Baudet Liste d'extrême-gauche
PEPS
  • Christophe Baudet
  • Julia Chrzavzez
  • François Sandoz
  • Nathalie Branchu
  • Marc Peyret
  • Maëlle Benyamina
  • Yohan Ranchet
  • Nadia Hakimi
  • Franck Chardigny
  • Camille Cormerais
  • Pierre Henry
  • Mélanie Saïsse
  • Laurent Bitschy
  • Julia Bonnefoy
  • Alain Gayan
  • Juliette Subira
  • Philippe Le Maner
  • Nathalie Montoya
  • Aurélien Gomez
  • Anne Labadie
  • Frédéric Sottet
  • Catherine Mousset
  • Valentin Blasquez
  • Yvette Gayan
  • Alain Bivel
  • Emilie Menard
  • Vincent Gueillet
  • Célia Vrignaud
  • Thierry Ravoire
  • Florence Chereil
  • Antonin Trouillet
  • Christine Matos
  • Alain Notargiacomo
  • Marie-Hélène Lottin
  • René Linnenbank
  • Florence Carré
  • Jean Bimont
Pierre Gonzalvez
Pierre Gonzalvez Liste divers droite
L'Isle ensemble
  • Pierre Gonzalvez
  • Florence Chambon
  • Alain Parent
  • Valérie Canillas
  • Denis Serre
  • Brigitte Barandon
  • Ludovic Germain
  • Chantal Roubaud
  • Philippe Roux
  • Valérie Basin
  • Thierry Olivier
  • Élisabeth Delacroix
  • Eric Bruxelle
  • Céline Doussot-Morel
  • Gérard Gaillard
  • Sabine Planeille
  • Laurent Paillet
  • Marie Legars-Lavaure
  • Nicolas Valiente
  • Claire Clareton
  • Alain Oudard
  • Nassera Ferradji
  • Christophe Ouvier
  • Amandine Audouard
  • David Galera
  • Annie Meynard
  • Charles Peyrerol
  • Claire Usclat
  • Jean-Marie Buffandeau
  • Anne-Sophie Lefevre
  • Olivier Collignon
  • Eulalie Rus
  • Serge Diaz
  • Marine Vulpian
  • Christophe Torrecillas
  • Delphine Jacquelin
  • Michel Decane

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Gonzalvez
Pierre Gonzalvez (26 élus) L'isle ensemble 		3 138 53,41%
  • Pierre Gonzalvez
  • Eulalie Rus
  • Denis Serre
  • Valérie Canillas
  • Gérard Gaillard
  • Brigitte Barandon
  • Alain Parent
  • Françoise Merle
  • Ludovic Germain
  • Annie Meynard
  • Jérôme Capdeville
  • Sabine Planeille
  • Eric Bruxelle
  • Valérie Basin
  • Philippe Roux
  • Élisabeth Delacroix
  • Alain Oudard
  • Marie Legars-Lavaure
  • Olivier Collignon
  • Jocelyne Ravet
  • Jean-Gabriel Olivier
  • Vanessa Pretot
  • Christophe Ouvier
  • Amandine Audouard
  • Nicolas Valiente
  • Claire Usclat
Matthieu Moretti
Matthieu Moretti (5 élus) En action pour l'isle 		1 762 29,99%
  • Matthieu Moretti
  • Andrea Tallieux
  • Serge Fualdes
  • Valérie Guyot
  • Vasco Gomes
Christian Montagard
Christian Montagard (2 élus) L'isle c'est vous ! 		975 16,59%
  • Christian Montagard
  • Christiane Baudouin
Participation au scrutin L'Isle-sur-la-Sorgue
Taux de participation 39,07%
Taux d'abstention 60,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 097

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Gonzalvez
Pierre Gonzalvez (23 élus) L'isle en confiance 		3 736 37,27%
  • Pierre Gonzalvez
  • Marie-Laure Courbet
  • Daniel Bellet
  • Valérie Canillas
  • Alain Oudard
  • Ghislaine Cortinovis
  • Gérard Gaillard
  • Jocelyne Ravet
  • Ludovic Germain
  • Annie Meynard
  • Claude Clareton
  • Giliane Benincasa
  • Philippe Roux
  • Sabine Planeille
  • Denis Serre
  • Solange Occello-Chalon
  • Olivier Collignon
  • Marie Legars
  • Marcel Serre
  • Valérie Basin
  • Jérôme Capdeville
  • Eulalie Rus
  • Julien Lucchi
Michel Fuillet
Michel Fuillet (4 élus) Michel fuillet "une passion pour l'isle" 		2 327 23,21%
  • Michel Fuillet
  • Mireille Veve-Bastien
  • Gilbert Conil
  • Annie Jozefiak
Emile Cavasino
Emile Cavasino (3 élus) Rassemblement bleu marine pour l'isle sur la sorgue 		1 676 16,71%
  • Emile Cavasino
  • Sabrina Lassala
  • Alexis Dejardin
Henri-Paul Pellegrino
Henri-Paul Pellegrino (2 élus) Ensemble pour l'avenir de l'isle 		1 249 12,46%
  • Henri-Paul Pellegrino
  • Dominique Puisais
Catherine Legier
Catherine Legier (1 élu) L'isle demain 		1 036 10,33%
  • Catherine Legier
Participation au scrutin L'Isle-sur-la-Sorgue
Taux de participation 68,34%
Taux d'abstention 31,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Nombre de votants 10 212

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Gonzalvez
Pierre Gonzalvez L'isle en confiance 		2 601 26,88%
Michel Fuillet
Michel Fuillet Michel fuillet "une passion pour l'isle" 		2 009 20,76%
Emile Cavasino
Emile Cavasino Rassemblement bleu marine pour l'isle sur la sorgue 		1 926 19,90%
Henri-Paul Pellegrino
Henri-Paul Pellegrino Ensemble pour l'avenir de l'isle 		1 664 17,19%
Catherine Legier
Catherine Legier L'isle demain 		1 475 15,24%
Participation au scrutin L'Isle-sur-la-Sorgue
Taux de participation 65,94%
Taux d'abstention 34,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Nombre de votants 9 897

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