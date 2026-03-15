Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de l'Isle-sur-la-Sorgue sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Isle-sur-la-Sorgue.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue
13:09 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à l'Isle-sur-la-Sorgue
Les résultats des municipales il y a six ans à l'Isle-sur-la-Sorgue ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Pierre Gonzalvez (Divers droite) a pris la première place avec 3 138 soutiens (53,41%). En deuxième position, Matthieu Moretti (Divers gauche) a recueilli 29,99% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Pierre Gonzalvez a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue, cette dynamique pose les bases. Au vu de cette victoire écrasante, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à l'Isle-sur-la-Sorgue ?
En 2026, les électeurs de l'Isle-sur-la-Sorgue sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste des prétendants en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. Les 19 bureaux de vote de l'agglomération de l'Isle-sur-la-Sorgue seront accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. La publication des résultats du premier tour à l'Isle-sur-la-Sorgue s'effectuera ici même à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue
|Tête de listeListe
|
Christian Montagard
Liste du Rassemblement National
Pour l'Isle, soyons justes et forts
|
|
Romain Dufaud
Liste Divers
L'Isle notre ville
|
|
Christophe Baudet
Liste d'extrême-gauche
PEPS
|
|
Pierre Gonzalvez
Liste divers droite
L'Isle ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Gonzalvez (26 élus) L'isle ensemble
|3 138
|53,41%
|
|Matthieu Moretti (5 élus) En action pour l'isle
|1 762
|29,99%
|
|Christian Montagard (2 élus) L'isle c'est vous !
|975
|16,59%
|
|Participation au scrutin
|L'Isle-sur-la-Sorgue
|Taux de participation
|39,07%
|Taux d'abstention
|60,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 097
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Gonzalvez (23 élus) L'isle en confiance
|3 736
|37,27%
|
|Michel Fuillet (4 élus) Michel fuillet "une passion pour l'isle"
|2 327
|23,21%
|
|Emile Cavasino (3 élus) Rassemblement bleu marine pour l'isle sur la sorgue
|1 676
|16,71%
|
|Henri-Paul Pellegrino (2 élus) Ensemble pour l'avenir de l'isle
|1 249
|12,46%
|
|Catherine Legier (1 élu) L'isle demain
|1 036
|10,33%
|
|Participation au scrutin
|L'Isle-sur-la-Sorgue
|Taux de participation
|68,34%
|Taux d'abstention
|31,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Nombre de votants
|10 212
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Gonzalvez L'isle en confiance
|2 601
|26,88%
|Michel Fuillet Michel fuillet "une passion pour l'isle"
|2 009
|20,76%
|Emile Cavasino Rassemblement bleu marine pour l'isle sur la sorgue
|1 926
|19,90%
|Henri-Paul Pellegrino Ensemble pour l'avenir de l'isle
|1 664
|17,19%
|Catherine Legier L'isle demain
|1 475
|15,24%
|Participation au scrutin
|L'Isle-sur-la-Sorgue
|Taux de participation
|65,94%
|Taux d'abstention
|34,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,24%
|Nombre de votants
|9 897
Villes voisines de l'Isle-sur-la-Sorgue
- L'Isle-sur-la-Sorgue (84800)
- Ecole primaire à l'Isle-sur-la-Sorgue
- Maternités à l'Isle-sur-la-Sorgue
- Crèches et garderies à l'Isle-sur-la-Sorgue
- Classement des collèges à l'Isle-sur-la-Sorgue
- Salaires à l'Isle-sur-la-Sorgue
- Impôts à l'Isle-sur-la-Sorgue
- Dette et budget de l'Isle-sur-la-Sorgue
- Climat et historique météo de l'Isle-sur-la-Sorgue
- Accidents à l'Isle-sur-la-Sorgue
- Délinquance à l'Isle-sur-la-Sorgue
- Inondations à l'Isle-sur-la-Sorgue
- Nombre de médecins à l'Isle-sur-la-Sorgue
- Pollution à l'Isle-sur-la-Sorgue
- Entreprises à l'Isle-sur-la-Sorgue
- Prix immobilier à l'Isle-sur-la-Sorgue