Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de l'Isle-sur-la-Sorgue sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Isle-sur-la-Sorgue.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue
11:50 - Pierre Gonzalvez, Romain Dufaud et Christian Montagard forment le trio de tête à l'Isle-sur-la-Sorgue
Lors du premier volet des municipales à l'Isle-sur-la-Sorgue, c'est Pierre Gonzalvez (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 40,04 % des suffrages exprimés. À sa suite, Romain Dufaud a pris la position de dauphin avec 31,48 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pierre Gonzalvez a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a chuté lourdement, abandonnant 13 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Christian Montagard, étiqueté Rassemblement National, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Christophe Baudet, portant la nuance Extrême gauche, a rassemblé 9,34 % des voix, trop peu pour se qualifier seul. Enfin, concernant la participation à l'Isle-sur-la-Sorgue, l'élection a mobilisé 59,56 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Isle-sur-la-Sorgue
Le deuxième tour des élections municipales à l'Isle-sur-la-Sorgue a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christian Montagard
Liste du Rassemblement National
Pour l'Isle, soyons justes et forts
|
|
Romain Dufaud
Liste Divers
L'Isle notre ville
|
|
Pierre Gonzalvez
Liste divers droite
L'Isle ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre GONZALVEZ (Ballotage) L'Isle ensemble
|3 869
|40,04%
|Romain DUFAUD (Ballotage) L'Isle notre ville
|3 042
|31,48%
|Christian MONTAGARD (Ballotage) Pour l'Isle, soyons justes et forts
|1 849
|19,14%
|Christophe BAUDET PEPS
|902
|9,34%
|Participation au scrutin
|L'Isle-sur-la-Sorgue
|Taux de participation
|59,56%
|Taux d'abstention
|40,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Nombre de votants
|9 771
Source : ministère de l’Intérieur
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