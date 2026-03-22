Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de l'Isle-sur-la-Sorgue

Le deuxième tour des élections municipales à l'Isle-sur-la-Sorgue a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christian Montagard
Christian Montagard Liste du Rassemblement National
Pour l'Isle, soyons justes et forts
  • Christian Montagard
  • Sandra Delaval
  • Jacques Giroguy
  • Hélène Tronc
  • Bruno Olivier
  • Nathale Fillinger
  • Philippe Plat
  • Auréle Lanier
  • Antony Agrinier
  • Gislène Cortinovis
  • Michaël Meffre
  • Annie Donat
  • Gilles Garcia
  • Marie-Paule Bouery
  • Enzo Campagni
  • Marie-Anne Dufour
  • Olivier Marquis
  • Sylvette Clareton
  • Thierry Morales
  • Céline Gandolfo
  • Teddy Gelly
  • Marie-Christine Buzzi
  • Sébastien Rebours
  • Flore Demarty
  • Jacques Pascucci
  • Sandrine Doser
  • Jean-Paul Thilges
  • Magaly Delachapelle
  • Marcel Serre
  • Véronique Bourdon
  • Leo Agasse
  • Marie-Amélie Marquis
  • Roméo Pinet
  • Sophie Bernabeu
  • Christian Broc
  • Monique Talarmin
  • Louis Sarralde
Romain Dufaud
Romain Dufaud Liste Divers
L'Isle notre ville
  • Romain Dufaud
  • Isabelle Abrassart-Ysaye
  • Mathieu Bonnet
  • Chantal Ughetto-Perdriolle
  • Jamel Fatmi
  • Alexandra Ferrein
  • François Duclaux
  • Carole Sanegre
  • Roman Wieviorka
  • Amélie Ghigo-Diaz
  • William Courcinoux
  • Alexandrie Carrasco Diaz Y Luque
  • Bernard Puchois
  • Anaïs Mouamenia-Chabaud
  • Fabien Tallieux
  • Michèle Mkioudane-Gouin
  • Mario Sicchio
  • Cindy Giraud
  • Jean-Marie Biliato
  • Elodie Jomat
  • Pascal Nguyen
  • Elodie Pizoird
  • Michel Melanie
  • Babeth Cathala
  • Olivier Occelli
  • Alicia Becherand-Trinidad
  • François Sanchez
  • Anaïs Lombard
  • Robert Careddu
  • Anaïs Carré-Gousset
  • Cédric Paredes
  • Charlotte Cappello
  • Julien Achard
  • Caroline Bernabei
  • Patrice Torrecillas
Pierre Gonzalvez
Pierre Gonzalvez Liste divers droite
L'Isle ensemble
  • Pierre Gonzalvez
  • Florence Chambon
  • Alain Parent
  • Valérie Canillas
  • Denis Serre
  • Brigitte Barandon
  • Ludovic Germain
  • Chantal Roubaud
  • Philippe Roux
  • Valérie Basin
  • Thierry Olivier
  • Élisabeth Delacroix
  • Eric Bruxelle
  • Céline Doussot-Morel
  • Gérard Gaillard
  • Sabine Planeille
  • Laurent Paillet
  • Marie Legars-Lavaure
  • Nicolas Valiente
  • Claire Clareton
  • Alain Oudard
  • Nassera Ferradji
  • Christophe Ouvier
  • Amandine Audouard
  • David Galera
  • Annie Meynard
  • Charles Peyrerol
  • Claire Usclat
  • Jean-Marie Buffandeau
  • Anne-Sophie Lefevre
  • Olivier Collignon
  • Eulalie Rus
  • Serge Diaz
  • Marine Vulpian
  • Christophe Torrecillas
  • Delphine Jacquelin
  • Michel Decane

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre GONZALVEZ
Pierre GONZALVEZ (Ballotage) L'Isle ensemble 		3 869 40,04%
Romain DUFAUD
Romain DUFAUD (Ballotage) L'Isle notre ville 		3 042 31,48%
Christian MONTAGARD
Christian MONTAGARD (Ballotage) Pour l'Isle, soyons justes et forts 		1 849 19,14%
Christophe BAUDET
Christophe BAUDET PEPS 		902 9,34%
Participation au scrutin L'Isle-sur-la-Sorgue
Taux de participation 59,56%
Taux d'abstention 40,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 9 771

Source : ministère de l’Intérieur

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