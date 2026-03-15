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19:21 - L'Isle-sur-la-Sorgue et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections municipales. Dans l'agglomération, 15,09% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 32,36% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (72,98%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 10498 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,48%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,41%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à l'Isle-sur-la-Sorgue mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,94% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Que pèse le RN à l'Isle-sur-la-Sorgue aux municipales ? Le parti nationaliste était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à l'Isle-sur-la-Sorgue il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 28,10% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,57% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 24,40% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme validait 51,56% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 38,68% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 44,14% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,96% le dimanche suivant et la victoire de Bénédicte Auzanot.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à l'Isle-sur-la-Sorgue avant 2026 Pour ces municipales 2026, la mobilisation des votants à l'Isle-sur-la-Sorgue sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. La participation s'élevait à 39,07 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un niveau conforme aux 44,7 % du pays) alors que le pays était touché par l'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 72,87 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 51,17 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 65,54 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 46,18 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, la commune se révèle visiblement comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à l'Isle-sur-la-Sorgue Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Le choc des Européennes de juin 2024 à l'Isle-sur-la-Sorgue avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (38,68%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,94% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à l'Isle-sur-la-Sorgue avaient ensuite placé en tête Bénédicte Auzanot (Rassemblement National) avec 44,14% au premier tour, devant Patrick Blanes (Union de la gauche) avec 25,97%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Bénédicte Auzanot culminant à 54,96% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Dernière présidentielle à l'Isle-sur-la-Sorgue : les résultats qu'il faut retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de L'Isle-sur-la-Sorgue plébiscitaient Bénédicte Auzanot (RN) avec 24,40% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,56%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à l'Isle-sur-la-Sorgue quelques semaines plus tôt était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 28,10% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,89%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en donnant 50,57% pour Marine Le Pen, contre 49,43% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de L'Isle-sur-la-Sorgue laisse apparaître une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts stables à l'Isle-sur-la-Sorgue Face à l'augmentation des prélèvements locaux à l'Isle-sur-la-Sorgue, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 18,41 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 1 457 620 € la même année, en net recul par rapport aux 6 380 610 € récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à l'Isle-sur-la-Sorgue s'est établi à 40,77 % en 2024 (contre 25,64 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à l'Isle-sur-la-Sorgue a atteint environ 1 130 euros en 2024 (contre 1 101 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à l'Isle-sur-la-Sorgue Les résultats des municipales il y a six ans à l'Isle-sur-la-Sorgue ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Pierre Gonzalvez (Divers droite) a pris la première place avec 3 138 soutiens (53,41%). En deuxième position, Matthieu Moretti (Divers gauche) a recueilli 29,99% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Pierre Gonzalvez a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue, cette dynamique pose les bases. Au vu de cette victoire écrasante, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.