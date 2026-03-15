Résultat municipale 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue (84800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à l'Isle-sur-la-Sorgue, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Isle-sur-la-Sorgue [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre GONZALVEZ
Pierre GONZALVEZ L'Isle ensemble 		3 869 40,04%
Romain DUFAUD
Romain DUFAUD L'Isle notre ville 		3 042 31,48%
Christian MONTAGARD
Christian MONTAGARD Pour l'Isle, soyons justes et forts 		1 849 19,14%
Christophe BAUDET
Christophe BAUDET PEPS 		902 9,34%
Participation au scrutin L'Isle-sur-la-Sorgue
Taux de participation 59,56%
Taux d'abstention 40,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 9 771

Source : ministère de l’Intérieur

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