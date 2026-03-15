Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Union : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Union

Tête de listeListe
Marc Péré
Marc Péré Liste divers gauche
AIMER L'UNION
  • Marc Péré
  • Karen Grégoire
  • Yvan Navarro
  • Sylvie Pierot
  • Nordine Medjadj
  • Nelly Campomizzi
  • Laurent Roux
  • Dalila Mechieche
  • Pascal Barraillé
  • Joëlle Lagroue
  • Joël Feuillerat
  • Julie Lacaze Raich
  • Olivier Vacilotto
  • Monique Guedes
  • Laurent Ortic
  • Christine Célérier
  • Fabrice Ruffier
  • Sabine Serraz
  • Philippe Merley
  • Martine Pinet
  • Frédéric Combe
  • Nicole Patin-Raybaud
  • Guy Mittaux
  • Danièle Cabero
  • Jean Marc Domeneghetty
  • Emmanuelle Nelzin
  • Frédéric Bamiere
  • Géraldine Serret Peres
  • Pierre-Arthur Lissalde
  • Hoëla Lacouture
  • David Rofe
  • Nathalie Durand Tebib
  • Guilhaume Sire
  • Hélène Redonnet
  • Christophe Pellegrino
Christine Gennaro-Saint
Christine Gennaro-Saint Liste divers droite
Pour L'Union
  • Christine Gennaro-Saint
  • Robert Leon
  • Valérie Drai
  • Didier Dehours
  • Marie-Louise Gruel
  • Jean-Philippe Cancel
  • Evelyne Larroque-Devaux
  • Michel Szternberg
  • Brigitte Sistenich
  • Christian Monturet
  • Nadine Maurin
  • Thibaud Pommier
  • Mélanie Gruel
  • Paul Passamonti
  • Laurence Merle
  • Jérôme Carcasses
  • Marianne Hedef
  • Patrick Castan
  • Laurence Benaiche
  • Bernard Coutaud
  • Françoise Catarino
  • Luc Maubisson
  • Arlette Bensoussan
  • Roger Goyeneche
  • Nadine Pineau
  • Philippe Heyberger
  • Bérengère Puech
  • Jacques Cagnieul
  • Danielle Caumes
  • Gilles Douelle
  • Juanita Martinez-Paulin
  • Claude Colomié
  • Anne-Marie Guerrero
  • Jean-Claude Gaillard
  • Danielle Bayle

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Péré
Marc Péré (29 élus) L'union avance 		3 462 75,29%
  • Marc Péré
  • Karen Grégoire
  • Laurent Roux
  • Sylvie Pierot
  • Yvan Navarro
  • Brigitte Bec
  • Laurent Ortic
  • Christine Célérier
  • Joel Feuillerat
  • Isabelle Godéas
  • Philippe Antoine Baumlin
  • Monique Guedes
  • David Rofe
  • Nathalie Simon Labric
  • Yannick Puget
  • Valérie Quoniam Dourel
  • Frédéric Bamiere
  • Florence Toulze
  • Frédéric Combe
  • Roxane Jarrige
  • Julien Cadieu
  • Daniele Cabero
  • Jean Marc Jacques Domeneghetty
  • Christine Perroux
  • Denis Molet
  • Carole Ferré
  • Philippe Merley
  • Géraldine Serret Peres
  • Philippe Garde
Christine Gennaro-Saint
Christine Gennaro-Saint (4 élus) Pour l'union 		1 136 24,70%
  • Christine Gennaro-Saint
  • Jean-Philippe Cancel
  • Marie-Louise Gruel
  • Benoit Espiau
Participation au scrutin L'Union
Taux de participation 47,87%
Taux d'abstention 52,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 688

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Pere
Marc Pere (24 élus) L'union demain 		3 045 43,93%
  • Marc Pere
  • Brigitte Bec
  • Yvan Navarro
  • Sylvie Pierot
  • Nicolas Costes
  • Valérie Quoniam Dourel
  • Jean-Marie Vitrac
  • Monique Guedes
  • David Rofe
  • Brigitte Colomié
  • Laurent Roux
  • Katy Colder
  • Denis Molet
  • Isabelle Godeas
  • Laurent Ortic
  • Florence Toulze
  • Patrice Étave
  • Nathalie Simon-Labric
  • Philippe Baumlin
  • Nathalie Gauvrit
  • Joel Feuillerat
  • Michèle Chave
  • Frédéric Bamiere
  • Anna Nozieres
Nadine Maurin
Nadine Maurin (5 élus) Ensemble pour l'union 		2 210 31,88%
  • Nadine Maurin
  • Gilles Chaumeton
  • Christine Saint Gennaro
  • Xavier Mangogna
  • Brigitte Cabanes-Murith
Jacques Dahan
Jacques Dahan (4 élus) Generation l'union 		1 676 24,18%
  • Jacques Dahan
  • Isabelle Seror
  • André Paulhiac
  • Elisabeth Attelan
Participation au scrutin L'Union
Taux de participation 73,78%
Taux d'abstention 26,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Nombre de votants 7 098

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Pere
Marc Pere L'union demain 		2 130 31,83%
Nadine Maurin
Nadine Maurin Ensemble pour l'union 		1 739 25,99%
Jacques Dahan
Jacques Dahan Génération l'union 		1 605 23,99%
Marie Garcia
Marie Garcia Un nouvel elan pour l'union 		777 11,61%
Gilles Hourquet
Gilles Hourquet L'union notre ville 		439 6,56%
Participation au scrutin L'Union
Taux de participation 71,82%
Taux d'abstention 28,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 6 899

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