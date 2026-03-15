Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Union : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Union [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de l'Union sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de l'Union.
L'actu des élections municipales 2026 à l'Union
13:09 - Municipales 2020 à l'Union : des résultats sans appel
À l'Union, les résultats du scrutin municipal précédent se sont révélés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral, Marc Péré (Divers gauche) a raflé la première place en rassemblant 3 462 bulletins (75,29%). Dans la position de la principale opposante, Christine Gennaro-Saint (Divers droite) a engrangé 24,70% des votes. Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à l'Union, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le camp minoritaire devra fournir un effort titanesque ce dimanche afin d'ébranler cette mainmise, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Municipales à l'Union : les horaires des 11 bureaux de vote
Les 11 bureaux de vote de la commune de l'Union ferment à 20 h en prévision du dépouillement. Le premier tour des municipales 2026 se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à l'Union. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à l'Union
|Tête de listeListe
|
Marc Péré
Liste divers gauche
AIMER L'UNION
|
|
Christine Gennaro-Saint
Liste divers droite
Pour L'Union
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Péré (29 élus) L'union avance
|3 462
|75,29%
|
|Christine Gennaro-Saint (4 élus) Pour l'union
|1 136
|24,70%
|
|Participation au scrutin
|L'Union
|Taux de participation
|47,87%
|Taux d'abstention
|52,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 688
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Pere (24 élus) L'union demain
|3 045
|43,93%
|
|Nadine Maurin (5 élus) Ensemble pour l'union
|2 210
|31,88%
|
|Jacques Dahan (4 élus) Generation l'union
|1 676
|24,18%
|
|Participation au scrutin
|L'Union
|Taux de participation
|73,78%
|Taux d'abstention
|26,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Nombre de votants
|7 098
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Pere L'union demain
|2 130
|31,83%
|Nadine Maurin Ensemble pour l'union
|1 739
|25,99%
|Jacques Dahan Génération l'union
|1 605
|23,99%
|Marie Garcia Un nouvel elan pour l'union
|777
|11,61%
|Gilles Hourquet L'union notre ville
|439
|6,56%
|Participation au scrutin
|L'Union
|Taux de participation
|71,82%
|Taux d'abstention
|28,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Nombre de votants
|6 899
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