Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Union : les infos en direct

Programme de Marc Péré à L'Union (AIMER L'UNION)

Actions Municipales

Depuis 2014, l'équipe municipale a entrepris diverses actions pour améliorer le cadre de vie à L'Union. Parmi ces initiatives, on trouve la rénovation des écoles, la création de lieux de vie comme l'Estanquet de l'Olivier et le déploiement de la vidéoprotection. Ces efforts visent à renforcer la qualité de vie des habitants tout en maintenant une gestion financière rigoureuse.

Propositions pour 2026-2032

Le programme pour les années 2026-2032 inclut des projets tels que l'extension de la vidéoprotection et la création d'une maison de santé. D'autres propositions visent à améliorer les infrastructures, comme le plan de rénovation des trottoirs et le doublement des ponts sur la rocade. Ces initiatives sont conçues pour répondre aux besoins croissants de la population et améliorer la sécurité.

Engagement Citoyen

La liste conduite par Marc Péré est composée de citoyens engagés, sans affiliation à un parti politique. Leur objectif principal est de servir l'intérêt général des habitants de L'Union. Cet engagement citoyen se traduit par une écoute attentive des besoins de la communauté et une volonté de prendre des décisions responsables.

Enjeux Futurs

Les prochaines années seront marquées par des enjeux cruciaux tels que la sécurité, l'accès aux soins et l'adaptation climatique. Marc Péré souligne l'importance de la constance et de l'expérience pour faire face à ces défis. La préparation de l'avenir nécessite une approche méthodique et réaliste pour garantir la qualité des services publics.