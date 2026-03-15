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19:21 - Tendances démographiques et électorales à l'Union : ce qu'il faut savoir A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, L'Union fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 33,17% de cadres pour 12 410 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 1 490 entreprises, L'Union se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (85,18%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. L'Union forme une communauté diversifiée, avec ses 323 résidents étrangers, soit 2,60% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 8,87%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 010 euros par mois. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à l'Union participe à l'histoire de la France.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à l'Union ? Le mouvement lepéniste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à l'Union en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 16,92% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,31% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 13,98% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à l'Union comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 23,89% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 29,25% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 30,87% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de l'Union très mobilisés lors des scrutins En 2020 à l'Union, l'abstention s'était dressée jusqu'à 52,13 % à la fin du premier round (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux). C'étaient 4 688 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, bon nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi fixé à 18,66 %. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux strictement locaux, la progression entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste riche en enseignements. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 39,78 % en 2022 à seulement 23,66 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 36,44 % (contre 48,51 % en France). Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire se positionne comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. Au soir de ces municipales, cet élément pèsera en définitive fortement sur les résultats de l'Union.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à l'Union ? L'orientation des électeurs de l'L'Union a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de l'Union avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 23,89% des votes. Jean-Luc Lagleize (Ensemble !) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à l'Union près d'un mois plus tard avec 34,46%. Anne Stambach-Terrenoir (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 30,54%. C'est finalement Anne Stambach-Terrenoir (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 34,74% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de l'Union ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de L'Union votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,55%), devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 21,02%. Lors de la finale de l'élection à l'L'Union, les électeurs accordaient 67,69% pour Emmanuel Macron, contre 32,31% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de L'Union soutenaient en priorité Jean-Luc Lagleize (Ensemble !) avec 30,74% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,90%.

12:58 - Municipales à l'Union : des impôts en hausse au cœur de la campagne Face à l'augmentation des prélèvements locaux à l'Union, le taux de la taxe d'habitation est passé à 5,71 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de près de 54 900 euros environ, bien en deçà des 1 218 660 € engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à l'Union atteint désormais un peu plus de 33,99 % en 2024 (contre 13,77 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à l'Union s'est établi à 1 093 euros en 2024 (contre 578 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 à l'Union : des résultats sans appel À l'Union, les résultats du scrutin municipal précédent se sont révélés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral, Marc Péré (Divers gauche) a raflé la première place en rassemblant 3 462 bulletins (75,29%). Dans la position de la principale opposante, Christine Gennaro-Saint (Divers droite) a engrangé 24,70% des votes. Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à l'Union, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le camp minoritaire devra fournir un effort titanesque ce dimanche afin d'ébranler cette mainmise, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.