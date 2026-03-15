Résultat municipale 2026 à l'Union (31240) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à l'Union. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à l'Union, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à l'Union [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Marc PÉRÉ
Marc PÉRÉ AIMER L'UNION 		988 59,81%
Christine GENNARO-SAINT
Christine GENNARO-SAINT Pour L'Union 		664 40,19%
Participation au scrutin L'Union Partiels *
Taux de participation 67,19%
Taux d'abstention 32,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 1 706

* Résultats partiels sur 27% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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