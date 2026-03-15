Résultat de l'élection municipale 2026 à la Baule-Escoublac : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Baule-Escoublac

Tête de listeListe
Stephanie Criaud
Stephanie Criaud Liste divers droite
Fiers d'être baulois
  • Stephanie Criaud
  • Antoine Beraldi
  • Françoise Haudebourg
  • Olivier Rodriguez
  • Geraldine Barthelemy
  • Johan Moreau
  • Caroline Chollez
  • Jeremy Garnier
  • Jacqueline Rother
  • Raphaël Foucher
  • Benedicte Lebeaupin
  • Alain Ropars
  • Carole Mevel
  • Jordan Baudinet
  • Beatrice Pineau
  • Romain Pigeon
  • Angelina Truffy
  • Olivier Carole
  • Line Normand
  • Patrice Drain
  • Magali Le Meur
  • Brien Pichon
  • Corine Taugeron
  • Christian Philippe
  • Sophie Dupre
  • Didier Bonnet
  • Alice Corneil
  • Boris Delavault
  • Gabrielle Nivart
  • Joyce Muller
  • Maria Pereira Desouza
  • Titouan Maury
  • Christelle Legardinier
Franck Louvrier
Franck Louvrier Liste d'union à droite
La Baule-Escoublac Avance avec Franck Louvrier
  • Franck Louvrier
  • Virginie Fontaine
  • Pierre Gaboriau
  • Aurore Lerat
  • Xavier Lequerre
  • Evelyne Debarbieux
  • Christophe Mathieu
  • Caroline Glon
  • Bertrand Plouvier
  • Karine Hober-Challier
  • Bruno Misset
  • Isabelle Ménard
  • Bruno Denis
  • Sophie Minssart
  • Jean-Christophe Perrio
  • Murielle Vamdecapelle-Siclis
  • Stéphane Chartier
  • Viviane Pinatel
  • Stéphane Burban
  • Barbara Guédon-Lainé
  • Philippe Mandin
  • Meriem Gasmi
  • Gabriel Dahan
  • Rozenn Hamel
  • Thibaut Lanthiez
  • Solange Dozol
  • Thomas Tournemine
  • Valérie Perrone
  • Mériadec Pierre-Le Seac'h
  • Sandrine Bringuier-Bernardeau
  • Maxime Orluc
  • Emmanuelle Kaszuba
  • Alain Tartoué
  • Dominique Devol
  • Gatien Meunier
Anne Boyé
Anne Boyé Liste divers gauche
La Baule-Escoublac autrement, construisons ensemble l'avenir
  • Anne Boyé
  • Didier Rouault
  • Christine Denne
  • René Rigault
  • Myriam Morineaux
  • Cyril Farcy
  • Valérie Métais
  • Christian Plassais
  • Anne Morin
  • Georges Picherot
  • Nadine Orillard
  • Luc Garrigues
  • Pascale Le Roux
  • Pascal Mournétas
  • Virginie Menier
  • Franck Caillierez
  • Carmen Denis
  • Thierry Kapp
  • Anaïck Nouvel
  • Bruno Lahaye
  • Catherine Denoyelle
  • Jean-Pierre Duval
  • Corinne Le Roux
  • Jean-Yves Le Huérou
  • Marie Annick Bertho
  • Benoît Basch
  • Isabelle Trémoureux
  • François Bossard
  • Catherine Chéruette
  • Jean-Marcel Guérin
  • Mireille Schoumacher
  • Jean-Francois Neau
  • Danielle Guérin
  • Jean Boyé
  • Marie-Françoise Cessa
Marc Lelièvre
Marc Lelièvre Liste d'union à l'extrême-droite
UNE AMBITION POUR LA BAULE
  • Marc Lelièvre
  • Catherine Terrien
  • Rémy Queney
  • Melanie Moricet
  • Alain Jambrin de Keralun
  • Valentine Chollet
  • Teddy Bougot
  • Claudine Jacquot
  • Louis Bellenger
  • Valérie Chatelain
  • Andreas Chochod
  • Camille Lambert
  • Pierric Le Blouch-Deshayes
  • Maryse Flamme
  • Marc Latour
  • Lise Bouchet
  • Jean-Paul Lefebvre-Delannoy
  • Paule Stal
  • Brice Cavaille
  • Françoise Pichon
  • Jean-Pierre Jeunet
  • Jocelyne Morvan
  • Vincent Lemauviel
  • Marie-France Cartier
  • Aimé Beck
  • Nicole Swistak
  • Jackie Belmonte
  • Marie-Claude Lena
  • Serge Bochereau
  • Eliane Chochod
  • Loïc Le Nagat
  • Renée Abraham
  • Didier Vernet
  • Andrée Pichon
  • Philippe Vernet
Laëtitia Sibillotte English
Laëtitia Sibillotte English Liste divers droite
Passionnément Baulois
  • Laëtitia Sibillotte English
  • Jacques Renaud
  • Sophie Dounont
  • Christian Rock
  • Lucie Hellias
  • Brieuc Rolland
  • Nathalie Mazars
  • Xavier Behaeghel
  • Evelyne Dufour-Fremin
  • Patrice Smak
  • Sonia Launay
  • Yann Oger
  • Françoise Gervot
  • Eric Bullet
  • Chloé Samson
  • Gilles Peyrat
  • Michelle Valentin
  • Xavier Pourieux
  • Clara Rétif
  • Juan-José Parra
  • Caroline Fanic
  • Michel Durand
  • Valérie Jubé
  • Gilles Clément
  • Dominique Le Blevec
  • Martial Bouyer
  • Violaine Leurent
  • Sébastien Lesne
  • Catherine Harin
  • Michel Le Bihan
  • Camille Berchtold
  • Jean Haëntjens
  • Anne Lebourgeois
  • Michel Herouf
  • Annie Fouquet-Jeanne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Louvrier
Franck Louvrier (25 élus) Une energie nouvelle pour la baule-escoublac avec franck louvrier 		3 697 48,06%
  • Franck Louvrier
  • Annabelle Garand
  • Christophe Mathieu
  • Laurence Briand
  • Xavier Lequerre
  • Danielle Rival
  • Jean-Philippe Dupuis
  • Sophie Minssart
  • Bertrand Plouvier
  • Sophie Douchin
  • Nicolas Appert
  • Nathalie Gouju
  • Bruno Denis
  • Sophie Peureux
  • Jean-Yves Lehuede
  • Caroline Glon
  • Pascal Mabit
  • Karine Challier
  • Jean-Christophe Perrio
  • Delphine Filloux
  • Stephane Burban
  • Anne-Laure Berry
  • Bruno Misset
  • Sandrine Le Voedec
  • Philippe Mandin
Jean-Yves Gontier
Jean-Yves Gontier (7 élus) Unis pour la baule-escoublac 		3 213 41,77%
  • Jean-Yves Gontier
  • Marina Marchais
  • Xavier De Zuchowicz
  • Laetitia English
  • Luc Domeau
  • Dany Lamy
  • Jacques Renaud
Anne Boyé
Anne Boyé (1 élu) Un nouveau cap pour la baule escoublac avec la gauche 		781 10,15%
  • Anne Boyé
Participation au scrutin La Baule-Escoublac
Taux de participation 50,25%
Taux d'abstention 49,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 822

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Louvrier
Franck Louvrier Une energie nouvelle pour la baule-escoublac avec franck louvrier 		2 589 37,72%
Jean-Yves Gontier
Jean-Yves Gontier Ensemble pour la baule-escoublac 		1 847 26,91%
Xavier De Zuchowicz
Xavier De Zuchowicz Engages avec vous pour la baule-escoublac 		999 14,55%
Anne Boyé
Anne Boyé Un nouveau cap pour la baule escoublac avec la gauche 		789 11,49%
Didier Vernet
Didier Vernet La baule en bleu 		352 5,12%
Sandrine Josso
Sandrine Josso Tous baulois, accélèrons ! 		286 4,16%
Participation au scrutin La Baule-Escoublac
Taux de participation 45,20%
Taux d'abstention 54,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 035

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Metaireau
Yves Metaireau (27 élus) Unis pour la baule-escoublac 		4 470 53,25%
  • Yves Metaireau
  • Françoise Haudebourg
  • Pierre Sastre
  • Marie-Claude Maligne
  • Philippe Langlois
  • Brigitte Solere
  • Philippe Gervot
  • Claudine Samson
  • Roger Parent
  • Laurence Briand
  • Xavier De Zuchowicz
  • Soraya Pénot
  • Jean-Pierre Girault
  • Monique Aibar
  • Franck Louvrier
  • Dany Lamy
  • Jacques Belot
  • Evelyne Sotin
  • Bruno Denis
  • Marina Burban
  • Didier Fleury
  • Jeannie Latimier
  • Gaël Archimbaud
  • Sophie Douchin
  • Xavier Lequerre
  • Caroline Le Roux
  • Jean-Yves Lehuede
Erwan Le Moigne
Erwan Le Moigne (3 élus) Oser la baule autrement avec la gauche 		1 786 21,27%
  • Erwan Le Moigne
  • Anne Boyé
  • Gérard Denoyelle
Marie-Yvonne Halpern
Marie-Yvonne Halpern (2 élus) Ensemble réveillons la baule escoublac 		1 257 14,97%
  • Marie-Yvonne Halpern
  • Gabriel Dahan
Didier Vernet
Didier Vernet (1 élu) La baule bleu marine 		881 10,49%
  • Didier Vernet
Participation au scrutin La Baule-Escoublac
Taux de participation 59,59%
Taux d'abstention 40,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Nombre de votants 8 610

Villes voisines de la Baule-Escoublac

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