Résultat de l'élection municipale 2026 à la Baule-Escoublac : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Baule-Escoublac [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Baule-Escoublac sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Baule-Escoublac.
L'actu des élections municipales 2026 à la Baule-Escoublac
13:10 - Résultats des municipales 2020 : comment Franck Louvrier s'est imposé à la Baule-Escoublac
Les résultats des municipales précédentes à la Baule-Escoublac ont livré un panorama précis des forces politiques en présence. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Franck Louvrier (Union de la droite) a terminé en tête en rassemblant 2 589 voix (37,72%). Deuxième, Jean-Yves Gontier (La République en marche) a capté 26,91% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Xavier De Zuchowicz (Divers droite), réunissant 14,55% des électeurs. Une distance importante. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Franck Louvrier l'a finalement emporté avec 3 697 bulletins (48,06%), face à Jean-Yves Gontier s'adjugeant 3 213 électeurs (41,77%) et Anne Boyé obtenant 781 votants (10,15%). La dynamique est restée inchangée, l'écart se consolidant avec un résultat sans ambiguïté. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Jean-Yves Gontier a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 366 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à la Baule-Escoublac
Dans le cadre des municipales 2026, les citoyens de la Baule-Escoublac sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats aux municipales à la Baule-Escoublac. Les 17 bureaux de vote de la commune de la Baule-Escoublac seront ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux votants de prendre une décision. Pour être informé des résultats du premier tour des élections municipales à la Baule-Escoublac dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Baule-Escoublac
|Tête de listeListe
|
Stephanie Criaud
Liste divers droite
Fiers d'être baulois
|
|
Franck Louvrier
Liste d'union à droite
La Baule-Escoublac Avance avec Franck Louvrier
|
|
Anne Boyé
Liste divers gauche
La Baule-Escoublac autrement, construisons ensemble l'avenir
|
|
Marc Lelièvre
Liste d'union à l'extrême-droite
UNE AMBITION POUR LA BAULE
|
|
Laëtitia Sibillotte English
Liste divers droite
Passionnément Baulois
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Louvrier (25 élus) Une energie nouvelle pour la baule-escoublac avec franck louvrier
|3 697
|48,06%
|
|Jean-Yves Gontier (7 élus) Unis pour la baule-escoublac
|3 213
|41,77%
|
|Anne Boyé (1 élu) Un nouveau cap pour la baule escoublac avec la gauche
|781
|10,15%
|
|Participation au scrutin
|La Baule-Escoublac
|Taux de participation
|50,25%
|Taux d'abstention
|49,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 822
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Louvrier Une energie nouvelle pour la baule-escoublac avec franck louvrier
|2 589
|37,72%
|Jean-Yves Gontier Ensemble pour la baule-escoublac
|1 847
|26,91%
|Xavier De Zuchowicz Engages avec vous pour la baule-escoublac
|999
|14,55%
|Anne Boyé Un nouveau cap pour la baule escoublac avec la gauche
|789
|11,49%
|Didier Vernet La baule en bleu
|352
|5,12%
|Sandrine Josso Tous baulois, accélèrons !
|286
|4,16%
|Participation au scrutin
|La Baule-Escoublac
|Taux de participation
|45,20%
|Taux d'abstention
|54,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 035
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Metaireau (27 élus) Unis pour la baule-escoublac
|4 470
|53,25%
|
|Erwan Le Moigne (3 élus) Oser la baule autrement avec la gauche
|1 786
|21,27%
|
|Marie-Yvonne Halpern (2 élus) Ensemble réveillons la baule escoublac
|1 257
|14,97%
|
|Didier Vernet (1 élu) La baule bleu marine
|881
|10,49%
|
|Participation au scrutin
|La Baule-Escoublac
|Taux de participation
|59,59%
|Taux d'abstention
|40,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,51%
|Nombre de votants
|8 610
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