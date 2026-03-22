Résultat de l'élection municipale 2026 à la Baule-Escoublac : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Baule-Escoublac

Le deuxième tour des élections municipales à la Baule-Escoublac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Franck Louvrier
Franck Louvrier Liste d'union à droite
La Baule-Escoublac Avance avec Franck Louvrier
  • Franck Louvrier
  • Virginie Fontaine
  • Pierre Gaboriau
  • Aurore Lerat
  • Xavier Lequerre
  • Evelyne Debarbieux
  • Christophe Mathieu
  • Caroline Glon
  • Bertrand Plouvier
  • Karine Hober-Challier
  • Bruno Misset
  • Isabelle Ménard
  • Bruno Denis
  • Sophie Minssart
  • Jean-Christophe Perrio
  • Murielle Vamdecapelle-Siclis
  • Stéphane Chartier
  • Viviane Pinatel
  • Stéphane Burban
  • Barbara Guédon-Lainé
  • Philippe Mandin
  • Meriem Gasmi
  • Gabriel Dahan
  • Rozenn Hamel
  • Thibaut Lanthiez
  • Solange Dozol
  • Thomas Tournemine
  • Valérie Perrone
  • Mériadec Pierre-Le Seac'h
  • Sandrine Bringuier-Bernardeau
  • Maxime Orluc
  • Emmanuelle Kaszuba
  • Alain Tartoué
  • Dominique Devol
  • Gatien Meunier
Anne Boyé
Anne Boyé Liste divers gauche
La Baule-Escoublac autrement, construisons ensemble l'avenir
  • Anne Boyé
  • Didier Rouault
  • Christine Denne
  • René Rigault
  • Myriam Morineaux
  • Cyril Farcy
  • Valérie Métais
  • Christian Plassais
  • Anne Morin
  • Georges Picherot
  • Nadine Orillard
  • Luc Garrigues
  • Pascale Le Roux
  • Pascal Mournétas
  • Virginie Menier
  • Franck Caillierez
  • Carmen Denis
  • Thierry Kapp
  • Anaïck Nouvel
  • Bruno Lahaye
  • Catherine Denoyelle
  • Jean-Pierre Duval
  • Corinne Le Roux
  • Jean-Yves Le Huérou
  • Marie Annick Bertho
  • Benoît Basch
  • Isabelle Trémoureux
  • François Bossard
  • Catherine Chéruette
  • Jean-Marcel Guérin
  • Mireille Schoumacher
  • Jean-Francois Neau
  • Danielle Guérin
  • Jean Boyé
  • Marie-Françoise Cessa
Marc Lelièvre
Marc Lelièvre Liste d'union à l'extrême-droite
UNE AMBITION POUR LA BAULE
  • Marc Lelièvre
  • Catherine Terrien
  • Rémy Queney
  • Melanie Moricet
  • Alain Jambrin de Keralun
  • Valentine Chollet
  • Teddy Bougot
  • Claudine Jacquot
  • Louis Bellenger
  • Valérie Chatelain
  • Andreas Chochod
  • Camille Lambert
  • Pierric Le Blouch-Deshayes
  • Maryse Flamme
  • Marc Latour
  • Lise Bouchet
  • Jean-Paul Lefebvre-Delannoy
  • Paule Stal
  • Brice Cavaille
  • Françoise Pichon
  • Jean-Pierre Jeunet
  • Jocelyne Morvan
  • Vincent Lemauviel
  • Marie-France Cartier
  • Aimé Beck
  • Nicole Swistak
  • Jackie Belmonte
  • Marie-Claude Lena
  • Serge Bochereau
  • Eliane Chochod
  • Loïc Le Nagat
  • Renée Abraham
  • Didier Vernet
  • Andrée Pichon
  • Philippe Vernet
Laëtitia Sibillotte English
Laëtitia Sibillotte English Liste divers droite
Passionnément Baulois
  • Laëtitia Sibillotte English
  • Jacques Renaud
  • Sophie Dounont
  • Christian Rock
  • Lucie Hellias
  • Brieuc Rolland
  • Nathalie Mazars
  • Xavier Behaeghel
  • Evelyne Dufour-Fremin
  • Patrice Smak
  • Sonia Launay
  • Yann Oger
  • Françoise Gervot
  • Eric Bullet
  • Chloé Samson
  • Gilles Peyrat
  • Michelle Valentin
  • Xavier Pourieux
  • Clara Rétif
  • Juan-José Parra
  • Caroline Fanic
  • Michel Durand
  • Valérie Jubé
  • Gilles Clément
  • Dominique Le Blevec
  • Martial Bouyer
  • Violaine Leurent
  • Sébastien Lesne
  • Catherine Harin
  • Michel Le Bihan
  • Camille Berchtold
  • Jean Haëntjens
  • Anne Lebourgeois
  • Michel Herouf
  • Annie Fouquet-Jeanne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Baule-Escoublac

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck LOUVRIER
Franck LOUVRIER (Ballotage) La Baule-Escoublac Avance avec Franck Louvrier 		4 397 43,14%
Laëtitia SIBILLOTTE ENGLISH
Laëtitia SIBILLOTTE ENGLISH (Ballotage) Passionnément Baulois 		3 029 29,72%
Anne BOYÉ
Anne BOYÉ (Ballotage) La Baule-Escoublac autrement, construisons ensemble l'avenir 		1 217 11,94%
Marc LELIÈVRE
Marc LELIÈVRE (Ballotage) UNE AMBITION POUR LA BAULE 		1 040 10,20%
Stephanie CRIAUD
Stephanie CRIAUD Fiers d'être baulois 		509 4,99%
Participation au scrutin La Baule-Escoublac
Taux de participation 61,34%
Taux d'abstention 38,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 10 350

Source : ministère de l’Intérieur

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