Résultat de l'élection municipale 2026 à la Baule-Escoublac : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Baule-Escoublac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Baule-Escoublac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Baule-Escoublac.
L'actu des élections municipales 2026 à la Baule-Escoublac
11:51 - Les résultats du premier tour de l'élection à la Baule-Escoublac
Franck Louvrier (Union de la droite) a remporté le premier round des municipales à la Baule-Escoublac la semaine dernière, avec 43,14 % des suffrages exprimés. Derrière, Laëtitia Sibillotte English (Divers droite) s'est classée deuxième avec 29,72 %. Un écart important s'est installé entre les deux candidats. Franck Louvrier a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a amélioré aussi légèrement son score de 5,42 points. Par ailleurs, avec 11,94 %, Anne Boyé (Divers gauche) est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Marc Lelièvre a terminé avec 10,20 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Enfin, concernant la participation à la Baule-Escoublac, le vote a enregistré un taux d'abstention de 38,66 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Baule-Escoublac
Le deuxième tour des élections municipales à la Baule-Escoublac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Franck Louvrier
Liste d'union à droite
La Baule-Escoublac Avance avec Franck Louvrier
|
|
Anne Boyé
Liste divers gauche
La Baule-Escoublac autrement, construisons ensemble l'avenir
|
|
Marc Lelièvre
Liste d'union à l'extrême-droite
UNE AMBITION POUR LA BAULE
|
|
Laëtitia Sibillotte English
Liste divers droite
Passionnément Baulois
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Baule-Escoublac
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck LOUVRIER (Ballotage) La Baule-Escoublac Avance avec Franck Louvrier
|4 397
|43,14%
|Laëtitia SIBILLOTTE ENGLISH (Ballotage) Passionnément Baulois
|3 029
|29,72%
|Anne BOYÉ (Ballotage) La Baule-Escoublac autrement, construisons ensemble l'avenir
|1 217
|11,94%
|Marc LELIÈVRE (Ballotage) UNE AMBITION POUR LA BAULE
|1 040
|10,20%
|Stephanie CRIAUD Fiers d'être baulois
|509
|4,99%
|Participation au scrutin
|La Baule-Escoublac
|Taux de participation
|61,34%
|Taux d'abstention
|38,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|10 350
Source : ministère de l’Intérieur
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