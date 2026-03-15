Résultat municipale 2026 à la Baule-Escoublac (44500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Baule-Escoublac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Baule-Escoublac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Baule-Escoublac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck LOUVRIER
Franck LOUVRIER La Baule-Escoublac Avance avec Franck Louvrier 		4 397 43,14%
Laëtitia SIBILLOTTE ENGLISH
Laëtitia SIBILLOTTE ENGLISH Passionnément Baulois 		3 029 29,72%
Anne BOYÉ
Anne BOYÉ La Baule-Escoublac autrement, construisons ensemble l'avenir 		1 217 11,94%
Marc LELIÈVRE
Marc LELIÈVRE UNE AMBITION POUR LA BAULE 		1 040 10,20%
Stephanie CRIAUD
Stephanie CRIAUD Fiers d'être baulois 		509 4,99%
Participation au scrutin La Baule-Escoublac
Taux de participation 61,34%
Taux d'abstention 38,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 10 350

Source : ministère de l’Intérieur

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