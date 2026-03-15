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19:21 - La Baule-Escoublac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À la Baule-Escoublac, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Dans l'agglomération, 9,79% des résidents sont des enfants, et 18,79% de plus de 75 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 45 273 euros par an montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 12456 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,32%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,85%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 58,67%, comme à la Baule-Escoublac, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Les votants de la Baule-Escoublac toujours plus attirés par le RN Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à la Baule-Escoublac en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 15,18% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 31,72% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 11,28% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à la Baule-Escoublac comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 24,57% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 28,51% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il achèvera sa course avec 41,45% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de la Baule-Escoublac plutôt mobilisée lors des élections L'abstention s'élevait à 54,80 % à la Baule-Escoublac pour le premier tour des élections de 2020 (un niveau conforme aux 55,3 % du pays), en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été bornée par une abstention à 21,11 % dans la ville (et donc 78,89 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 39,98 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 25,53 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 44,83 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où l'abstention est contenue. Pour cette municipale, cette particularité à la Baule-Escoublac sera en définitive capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Baule-Escoublac : retour sur la dernière année électorale en date L'analyse des scrutins de 2024 confirme que La Baule-Escoublac demeurait à l'époque un paysage politique fragmenté, affermissant son positionnement historique. Le choc des Européennes de 2024 à la Baule-Escoublac avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (24,57%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 22,57% des voix. Les élections législatives à la Baule-Escoublac près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Sandrine Josso (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 29,51% au premier tour, devant Michel Hunault (Union de l'extrême droite) avec 28,51%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sandrine Josso culminant à 58,55% des votes dans la localité.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de la Baule-Escoublac lors de la dernière présidentielle ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à la Baule-Escoublac plaçait Emmanuel Macron devant avec 38,40% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 15,18%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en livrant 68,28% pour Emmanuel Macron, contre 31,72% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de La Baule-Escoublac accordaient leurs suffrages à Bertrand Plouvier (LR) avec 26,99% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Sandrine Josso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 74,81% des suffrages. Cette physionomie politique de La Baule-Escoublac dessine un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Et si l'élection à la Baule-Escoublac se jouait sur la fiscalité ? Pour ce qui est des contributions locales à la Baule-Escoublac, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 2 717 € en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 2 252 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 34,57 % en 2024 (contre environ 19,57 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 10 003 520 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 15,29015 millions d'euros engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 15,90 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Franck Louvrier s'est imposé à la Baule-Escoublac Les résultats des municipales précédentes à la Baule-Escoublac ont livré un panorama précis des forces politiques en présence. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Franck Louvrier (Union de la droite) a terminé en tête en rassemblant 2 589 voix (37,72%). Deuxième, Jean-Yves Gontier (La République en marche) a capté 26,91% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Xavier De Zuchowicz (Divers droite), réunissant 14,55% des électeurs. Une distance importante. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Franck Louvrier l'a finalement emporté avec 3 697 bulletins (48,06%), face à Jean-Yves Gontier s'adjugeant 3 213 électeurs (41,77%) et Anne Boyé obtenant 781 votants (10,15%). La dynamique est restée inchangée, l'écart se consolidant avec un résultat sans ambiguïté. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Jean-Yves Gontier a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 366 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.