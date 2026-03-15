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19:18 - Analyse démographique des municipales à la Bazoge-Montpinçon La structure démographique et socio-économique de la Bazoge-Montpinçon définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 39% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 3,98%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (95,71%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 565 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,46%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,75%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à la Bazoge-Montpinçon mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,52% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - La montée du Rassemblement national RN à la Bazoge-Montpinçon avant les élections de 2026 Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à la Bazoge-Montpinçon en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 21,80% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 33,10% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 12,17% au représentant du parti au tour 1. Il n'y a eu pas de second tour, Yannick Favennec étant choisi directement. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 28,37% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,03% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 26,27% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle participation attendre à la Bazoge-Montpinçon aux municipales ? Il y a six ans, le premier round des élections municipales à la Bazoge-Montpinçon avait été marqué par une abstention de 29,54 %, une participation locale remarquable (la participation se limitant à 70,46 %), le Covid ayant frappé de plein fouet l'événement. Les municipales sont en effet, avec l'élection présidentielle, un moment où les électeurs se mobilisent le plus massivement pour choisir leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 20,80 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les deux derniers scrutins législatifs restent directement comparables entre eux. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 53,32 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,38 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 44,29 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune s'affiche in fine comme une zone globalement épargnée par l'abstention. En marge de la municipale 2026, cette réalité pèsera en définitive assurément sur les résultats de la Bazoge-Montpinçon.

15:59 - Comment a voté Bazoge-Montpinçon lors des dernières élections ? Le paysage politique de la La Bazoge-Montpinçon a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de la Bazoge-Montpinçon avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 28,37% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à la Bazoge-Montpinçon avaient ensuite favorisé Yannick Favennec (Horizons) avec 50,09% au premier tour, devant Annie Bell (Rassemblement National) avec 27,03%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Yannick Favennec culminant à 73,73% des voix localement.

14:57 - Bazoge-Montpinçon : retour sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date Lors des législatives de 2022, les votants de La Bazoge-Montpinçon portaient leur choix sur Yannick Favennec (Ensemble !) avec 64,99% au premier tour. L'élection se réglait dès le premier tour. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Bazoge-Montpinçon était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 38,41% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 21,80%. Lors de la finale de l'élection à la La Bazoge-Montpinçon, les électeurs accordaient 66,90% pour Emmanuel Macron, contre 33,10% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de La Bazoge-Montpinçon une ville acquise au bloc central.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts vont-ils peser à la Bazoge-Montpinçon ? À la Bazoge-Montpinçon, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 655 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 698 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à environ 47,90 % en 2024 (contre environ 28,04 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, permet de contextualiser ce résultat. Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 2 180 € en 2024, loin des quelque 151 700 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 18,83 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à la Bazoge-Montpinçon ? Les résultats des précédentes élections municipales à la Bazoge-Montpinçon ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Pascal Renard a creusé l'écart avec 305 soutiens (59,57%). Derrière, Grégory Heurtebize a recueilli 207 suffrages en sa faveur (40,42%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à la Bazoge-Montpinçon, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.