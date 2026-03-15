Résultat municipale 2026 à la Bazoge-Montpinçon (53440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Bazoge-Montpinçon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Bazoge-Montpinçon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Bazoge-Montpinçon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal RENARD
Pascal RENARD (12 élus) POURSUIVRE ENSEMBLE POUR LA BAZOGE MONTPINCON 		365 62,71%
  • Pascal RENARD
  • Marina DURAND
  • Martial AURRY
  • Sylvie CHESNEAU
  • Alain DELEAUNE
  • Solène RABINEAU
  • François-Xavier GARDIN
  • Annick JARRY
  • Stéphane GILET
  • Elodie BELBEOCH
  • Olivier GARANGER
  • Alain LECOURT
Grégory HEURTEBIZE
Grégory HEURTEBIZE (2 élus) PROCHES DE VOUS, POUR LA BAZOGE 		217 37,29%
  • Grégory HEURTEBIZE
  • Anne-Sophie PAVARD
Participation au scrutin La Bazoge-Montpinçon
Taux de participation 76,15%
Taux d'abstention 23,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 594

Source : ministère de l’Intérieur

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