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19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à la Bégude-de-Mazenc Dans la ville de la Bégude-de-Mazenc, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,43%. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (25,30%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1082 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,34%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,41%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 14,02%, comme à la Bégude-de-Mazenc, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Le RN à la Bégude-de-Mazenc : quel résultat aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à la Bégude-de-Mazenc en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 26,37% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 48,16% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 22,89% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à la Bégude-de-Mazenc comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 33,90% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 39,94% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira avec 49,46% lors du vote définitif.

16:58 - Bégude-de-Mazenc : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales à la Bégude-de-Mazenc, l'abstention frappait 39,12 % des inscrits (en fort retrait face aux 55,3 % nationaux) alors que la pandémie du Covid-19 avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. De longue date, les municipales restent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent en masse, s'agissant de désigner leur maire et leur président. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 16,49 % localement. Même si les dynamiques changent d'un type d'élection à l'autre, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 37,35 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 23,59 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 37,26 %. En prenant du recul, les données esquissent à l'arrivée une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste de la France. Pour ces élections municipales 2026, cette contingence à la Bégude-de-Mazenc sera en tout cas primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Qui a gagné les élections en 2024 à la Bégude-de-Mazenc ? Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) avait performé au premier tour des élections des députés à la Bégude-de-Mazenc après la dissolution de 2024 avec 39,94%. Marie Pochon (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 35,08%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Marie Pochon (Union de la gauche), avec 50,54%. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à la Bégude-de-Mazenc avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,90%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,64% des suffrages. Le paysage politique de la La Bégude-de-Mazenc a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À la Bégude-de-Mazenc, une tendance politique difficile à étiqueter Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Bégude-de-Mazenc voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 26,37% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 24,16%. Lors de la finale de l'élection à la La Bégude-de-Mazenc, les électeurs accordaient 51,84% pour Emmanuel Macron, contre 48,16% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Bégude-de-Mazenc plébiscitaient Marie Pochon (Nupes) avec 36,53% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie Pochon virant de nouveau en tête avec 54,56% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Avant les municipales, comment a évolué la fiscalité locale à la Bégude-de-Mazenc ? Du côté de la fiscalité locale de la Bégude-de-Mazenc, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 033 € en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 819 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 32,89 % en 2024 (contre 17,38 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 92 000 euros en 2024. Une somme loin des 347 800 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 10,35 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières élections à la Bégude-de-Mazenc Comment s'était conclu le dernier scrutin municipal à la Bégude-de-Mazenc ? Lors de la première manche de ce scrutin, Marc-André Barbe a dominé les débats en totalisant 362 bulletins (42,84%). Dans la position du principal opposant, Gaël Leopold a rassemblé 298 bulletins valides (35,26%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Michael Brachet, rassemblant 21,89% des bulletins. Une marge substantielle. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Marc-André Barbe l'a finalement emporté avec 53,72% des suffrages, face à Gaël Leopold rassemblant 46,27% des électeurs. Si Gaël Leopold a gagné le pari des ralliements en ajoutant 81 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.