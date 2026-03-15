Résultat municipale 2026 à la Bégude-de-Mazenc (26160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Bégude-de-Mazenc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Bégude-de-Mazenc, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Bégude-de-Mazenc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Corinne MOULIN
Corinne MOULIN (15 élus) Ensemble pour Demain 		616 57,95%
  • Corinne MOULIN
  • Francis MORIN
  • Anaïs MAILLARD
  • Bruno CHANAL
  • Nathalie GARDET
  • Thomas LUQUET
  • Emmanuelle LAVASTRE-BAGNOL
  • Patrick FAYN
  • Françoise MICHEL
  • Michel GAUDE
  • Nathalie LOISEAU
  • Fabien GARAUD
  • Véronique MOSSAZ
  • Michel MANENT
  • Audrey ONCINS DUBURGUET
Gaël LEOPOLD
Gaël LEOPOLD (4 élus) LA FORCE DU LIEN 		447 42,05%
  • Gaël LEOPOLD
  • Françoise BATTAIL
  • Thierry MICHALOT
  • Aurélie LAZO
Participation au scrutin La Bégude-de-Mazenc
Taux de participation 72,71%
Taux d'abstention 27,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Nombre de votants 1 103

Source : ministère de l’Intérieur

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