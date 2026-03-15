Résultat municipale 2026 à la Bouëxière (35340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Bouëxière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Bouëxière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Bouëxière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc PELLEN
Jean-Marc PELLEN (22 élus) ENSEMBLE POUR LA BOUËXIÈRE 		1 486 65,87%
  • Jean-Marc PELLEN
  • Angélique BEAULIEU
  • Lenny RUFFAUT
  • Aurélie DORNIC
  • Jean-Alfred LEBLANC
  • Gaëlle MALHAIRE
  • Thomas JOUANGUY
  • Béatrice VANNIER
  • Jérémie DELAUNAY
  • Doriane DUCLOS
  • Sylvain HARDY
  • Chloé LUSSOT
  • Anthony LECLÈRE
  • Roseline MONNERIE
  • Richard FEVRIER
  • Marie-Françoise DARTAIS
  • Didier LEHUGER
  • Laurence LIZÉ
  • Julien GAUDIN
  • Jeanne ALLAIN
  • Pascal POIRIER
  • Anne-Sophie PETIOT
Isabelle CERNEAUX
Isabelle CERNEAUX (5 élus) LA BOUËXIERE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 		770 34,13%
  • Isabelle CERNEAUX
  • Nicolas CAMO
  • Sylvie PRÉTOT-TILLMANN
  • Maxime ANGOT
  • Régine DARSOULANT
Participation au scrutin La Bouëxière
Taux de participation 68,09%
Taux d'abstention 31,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 2 332

Source : ministère de l’Intérieur

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