En direct

19:18 - La Bouëxière : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de la Bouëxière, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 1 935 logements pour 4 602 habitants, la densité de la ville est de 93 habitants par km². L'existence de 247 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (86,56%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 28,83% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 508 € par mois, la commune aspire à un avenir prospère. À la Bouëxière, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quel score pour le RN à la Bouëxière aux municipales ? Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à la Bouëxière en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 19,63% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 31,65% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 14,27% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à la Bouëxière comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 22,96% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 25,67% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 25,39% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de la Bouëxière vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, l'abstention se montait à 48,29 % à la Bouëxière lors des dernières municipales, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale, la pandémie du Covid-19 ayant impacté fortement l'événement. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est toutefois stabilisé à 18,02 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 47,89 % en 2022 à seulement 25,94 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 45,66 % (contre 48,51 % en France). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une localité globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste du pays. Pour cette municipale, cette réalité à la Bouëxière sera en définitive essentielle dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Bouëxière : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des législatives du printemps 2024, les votants de la La Bouëxière plébiscitaient Tristan Lahais (Union de la gauche) avec 35,53% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Tristan Lahais culminant à 39,17% des voix dans la commune. Le rendez-vous électoral des Européennes précédemment à la Bouëxière avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (22,96%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 18,39% des voix.

14:57 - Bouëxière : coup d'oeil sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de La Bouëxière accordaient leurs suffrages à Tristan Lahais (Nupes) avec 37,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,06%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de La Bouëxière votaient par ailleurs en priorité pour Emmanuel Macron (32,97%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 21,49%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en donnant 68,35% pour Emmanuel Macron, contre 31,65% pour de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de La Bouëxière laisse ainsi apparaître un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - La pression fiscale à la Bouëxière : une tendance stable depuis 2020 Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur La Bouëxière, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint environ 671 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 712 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu moins de 40,11 % en 2024 (contre environ 16,94 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 34 770 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 994 700 euros perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 20,93 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Stéphane Piquet s'est imposé à la Bouëxière S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à la Bouëxière peut être éclairant. Au soir du premier passage aux urnes, Stéphane Piquet (Divers gauche) a terminé en tête en recueillant 72,46% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Sylvain Hardy (Divers) a engrangé 27,53% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Stéphane Piquet a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à la Bouëxière, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel met les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.