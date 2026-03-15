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19:19 - Élections municipales à la Bourboule : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à la Bourboule comme partout ailleurs. Avec une population de 1 739 habitants répartis dans 2 968 logements, cette ville présente une densité de 136 habitants par km². L'existence de 241 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (26,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,91% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 54,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 298,42 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Ainsi, à la Bourboule, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à la Bourboule Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à la Bourboule en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 23,20% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,45% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 16,38% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à la Bourboule comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,93% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 35,56% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course en tête avec 42,53% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Nicolas Bonnet.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à la Bourboule au crible Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à la Bourboule, l'abstention touchait 38,61 % du corps électoral (en fort retrait face aux 55,3 % nationaux), en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 25,33 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 49,72 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 34,56 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,00 % d'abstention. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une contrée où l'abstention est contenue par rapport aux moyennes françaises. Pour cette élection municipale, cette particularité à la Bourboule sera en conséquence essentielle dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à la Bourboule ? Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Nadine Pers (Rassemblement National) en tête du peloton avec 35,56% au premier tour, devant Nicolas Bonnet (Union de la gauche) avec 25,08%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Nadine Pers culminant à 42,53% des suffrages exprimés dans la localité. Lors du scrutin européen une vingtaine de jours plus tôt, les citoyens de la Bourboule avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 33,93% des inscrits. Le paysage politique de la La Bourboule a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - À la Bourboule, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le centre En avril 2022, la première étape de la présidentielle à la Bourboule tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 27,65% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 23,20%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,55% pour Emmanuel Macron, contre 42,45% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de La Bourboule portaient leur choix sur Laurence Vichnievsky (Ensemble !) avec 29,20% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,31%. Cette physionomie politique de La Bourboule laisse apparaître une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - La Bourboule : la fiscalité observée à l'approche des municipales Si l'on examine la fiscalité de la Bourboule, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 13,98 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 535 200 € la même année, contre quelque 700 100 euros engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à la Bourboule s'est établi à 40,03 % en 2024 (contre 19,55 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à la Bourboule s'est établi à environ 2 352 euros en 2024 contre 1 378 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à la Bourboule Il peut se révéler intéressant de s'intéresser aux scores des dernières municipales à la Bourboule. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, François Constantin a raflé la première place en rassemblant 437 suffrages (49,43%). Derrière, Jean-Marc Eyragne a engrangé 40,95% des bulletins valides. Le podium a été complété par Etienne Guichard, glanant 9,61% des électeurs. Ce fossé particulier plaçait le leader dans une position très favorable. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. François Constantin l'a finalement emporté avec 50,34% des votes, face à Jean-Marc Eyragne s'adjugeant 49,65% des électeurs. L'élection s'est au final avérée bien plus disputée par la suite, le numéro 2 parvenant à combler son retard grâce à un report de voix favorable. Bien que Jean-Marc Eyragne ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 143 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.