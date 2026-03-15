Résultat municipale 2026 à la Bourboule (63150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Bourboule a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Bourboule, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Bourboule [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David Denis Dominique DUPIC
David Denis Dominique DUPIC (15 élus) Une équipe un projet un avenir pour La Bourboule 		544 50,84%
  • David Denis Dominique DUPIC
  • Emmanuelle BOUCAUD
  • Marc MOREAU
  • Nelly DA COSTA
  • Serge Albert Louis TEILLOT
  • Sylvie Anne HUGUET
  • Christophe Jean-Bernard CHALANCHE
  • Simone Mauricette Marcelle FARHAT
  • Didier André Pierre ROULET
  • Marie Antoinette LATREILLE
  • Etienne Yves Henri Joseph GUICHARD
  • Fanny LAMADON
  • François Louis DEGIOANNI
  • Valérie Sylvie CLAMADIEU
  • David DOS SANTOS
François CONSTANTIN
François CONSTANTIN (4 élus) VIVE LA BOURBOULE ! 		526 49,16%
  • François CONSTANTIN
  • Violette EYRAGNE
  • Mickaël FAYE
  • Marie-Paule DEGOULANGE
Participation au scrutin La Bourboule
Taux de participation 74,15%
Taux d'abstention 25,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 1 116

Source : ministère de l’Intérieur

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