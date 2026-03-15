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19:20 - Les enjeux locaux de la Bourgonce : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à la Bourgonce comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 862 habitants répartis dans 430 logements, ce bourg présente une densité de 52 habitants/km². Ses 47 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 278 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 18,91% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 6,03% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,71% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,20% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 180,24 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à la Bourgonce contribue à construire l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de la Bourgonce ? Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière campagne municipale à la Bourgonce il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 37,00% des voix lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 58,04% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 33,15% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 48,88% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 45,04% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 51,58% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,92% le dimanche suivant et la victoire de Gaëtan Dussausaye.

16:58 - Quels niveaux de participation à la Bourgonce aux dernières élections ? En 2020 à la Bourgonce, l'abstention s'était établie à 39,11 % à la fin du premier round, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale. 436 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que la pandémie du Covid jetait une ombre sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 22,50 % des inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,07 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 27,99 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 44,82 % d'abstention. Si on prend un peu de recul, le secteur apparaît à l'arrivée comme une zone globalement épargnée par l'abstention. En ce jour de municipales à la Bourgonce, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à la Bourgonce Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à la Bourgonce avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,04%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 12,21% des suffrages. Les élections des députés à la Bourgonce près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) aux avants-postes avec 51,58% au premier tour, devant David Valence (Majorité présidentielle) avec 30,24%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Gaëtan Dussausaye culminant à 54,92% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à la Bourgonce : les résultats qu'il faut analyser Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Bourgonce était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 37,00% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,01%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en offrant 58,04% pour Marine Le Pen, contre 41,96% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de La Bourgonce soutenaient en priorité Gaëtan Dussausaye (RN) avec 33,15% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant David Valence (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,12% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Tout savoir sur les impôts locaux à la Bourgonce Tandis que les impôts locaux ont grimpé à la Bourgonce entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 23,37 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville près de 13 500 euros environ. Un apport qui est loin des quelque 144 200 euros perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à la Bourgonce s'est établi à environ 35,62 % en 2024 (contre 9,97 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à la Bourgonce s'est établi à 502 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 454 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à la Bourgonce Quel bilan doit-on dresser de l'issue des municipales précédentes à la Bourgonce ? Signalons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu avec des candidatures individuelles et non de listes, offrant aux électeurs la liberté de sélectionner plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de ce premier tour, Matthieu Collin a pris la première place avec 68,47% des voix. En deuxième position, Emilie Georges a capté 291 voix (68,47%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les élections 2026 à la Bourgonce, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce contexte local très singulier. Il faut toutefois souligner que le mode de vote individuel n'est plus applicable en France.