Résultat municipale 2026 à la Bourgonce (88470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Bourgonce a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Bourgonce, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Bourgonce [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémy ANTOINE
Rémy ANTOINE (12 élus) Tous unis pour la BOURGONCE 		329 58,54%
  • Rémy ANTOINE
  • Nadine MARTIN
  • Willy COLIN
  • Fanny MENZIN
  • Frédéric PERNIN
  • Odile BLANC
  • Matthieu COLLIN
  • Marie HUSSON
  • Yannick GOLIOT
  • Cynthia TRITHARDT
  • Francis BIENVENOT
  • Marion LEROY
Denis HUIN
Denis HUIN (3 élus) BIEN VIVRE À LA BOURGONCE 		233 41,46%
  • Denis HUIN
  • Sandra PIERSON
  • Idir ZATOUT
Participation au scrutin La Bourgonce
Taux de participation 75,83%
Taux d'abstention 24,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 574

Source : ministère de l’Intérieur

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