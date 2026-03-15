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19:20 - La Bresse : démographie, élections et stratégies politiques Quel impact aura la population de la Bresse sur le résultat des élections municipales ? Dans la ville, 10,92% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 16,34% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 899 €/an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2411 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,68%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,92%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 53,06%, comme à la Bresse, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Élections de 2026 : vers une percée du RN à la Bresse ? Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à la Bresse en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 22,81% des votes lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 41,10% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 14,26% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite validait 18,86% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 28,39% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 24,51% pour le parti d'extrême droite. Il terminera avec 25,18% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à la Bresse avant 2026 Lors des municipales de 2020, la participation à la Bresse s'était fixée à 57,27 % au premier tour, un score notable. 2 080 votants s'étaient alors déplacés alors que progressait le Covid-19. On observe en effet traditionnellement qu'une municipale reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs participent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre provoqué un fort engouement, avec 76,30 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 23,70 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 56,27 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,94 % au premier tour, contre 53,02 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une localité fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste du pays. Pour cette municipale, cette particularité à la Bresse sera en définitive capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - À la Bresse, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à la Bresse. Les élections européennes 2024 à la Bresse avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,39%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 19,70% des votes. Christophe Naegelen (Divers droite) avait par la suite performé au premier tour des législatives à la Bresse une vingtaine de jours plus tard avec 59,11%. Pauline Fresse (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 24,51%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christophe Naegelen culminant à 74,82% des voix dans la localité.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de la Bresse ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Bresse voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 30,14% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,81%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,90% pour Emmanuel Macron, contre 41,10% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Bresse portaient leur choix sur Christophe Naegelen (Divers droite) avec 51,06% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 81,14% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de La Bresse une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les électeurs de la Bresse se prononceront-ils sur les impôts ? Alors que les impôts locaux se sont accrus à la Bresse entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 21,00 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant près de 894 500 euros environ, en net recul par rapport aux 1 497 510 € perçus en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à la Bresse s'est établi à environ 40,05 % en 2024 (contre 14,40 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à la Bresse s'est chiffrée à 1 672 euros en 2024 (contre 1 024 € en 2020).

11:59 - Le match de l'élection municipale à la Bresse n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à la Bresse est très instructive. Au terme du premier tour, Maryvonne Crouvezier (Divers droite) a décroché la tête du classement en rassemblant 1 183 bulletins (58,79%). Juste derrière, Liliane Mengin (Divers centre) a engrangé 41,20% des bulletins valides. Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Bresse, ce décor pose les bases. Renverser une majorité si large représentera une tâche colossale pour l'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.