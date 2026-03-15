Résultat municipale 2026 à la Bresse (88250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Bresse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Bresse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Bresse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre MENGIN
Pierre MENGIN (20 élus) La Bresse, je participe ! 		1 177 50,95%
  • Pierre MENGIN
  • Fanny REMY
  • Alain TRINEL
  • Frédérique GIRARDI
  • Hervé MOUGEL
  • Marie AUGER
  • Antoine RICHARD
  • Geneviève PERRIN
  • Samuel ANTOINE
  • Liliane MENGIN
  • Frédéric COLIN
  • Lucie SCHOTT-POIROT
  • Benoît MOUGEL
  • Anaïs ANCEL
  • Pierre-Yves MANSUY
  • Elodie POIROT
  • Jacques MUNSCH
  • Emilie HAZARD
  • Loïc POIROT
  • Sylvie RONDO
Maryvonne CROUVEZIER
Maryvonne CROUVEZIER (7 élus) ENSEMBLE POUR LA BRESSE 		1 133 49,05%
  • Maryvonne CROUVEZIER
  • Jérôme MATHIEU
  • Elisabeth BONNOT
  • Nicolas REMY
  • Fabienne MOREL
  • Laurent PIERRAT
  • Yean Lan HUMBERT
Participation au scrutin La Bresse
Taux de participation 68,78%
Taux d'abstention 31,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 2 392

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Vosges ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Vosges. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur La Bresse