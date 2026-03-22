Résultat de l'élection municipale 2026 à la Cadière-d'Azur : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Cadière-d'Azur

Le deuxième tour des élections municipales à la Cadière-d'Azur a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marc Benoit
Marc Benoit Liste Divers
GARDONS LE CAP POUR LA CADIERE D'AZUR
  • Marc Benoit
  • Christine Sergent
  • Sébastien Martinez
  • Corinne Bonifay
  • Louis Porte
  • Francine Paris
  • Martial Verhaeghe
  • Isabelle Dulieux
  • Michel Vitse
  • Michèle Alberto
  • Boualem Laouadi
  • Sandra Corleto-Quaghebeur
  • Miguel Velasco
  • Olivia Bechetoille-Caron
  • Christian Joachim Giangreco
  • Alizée Charbonnier
  • Cyril Corti
  • Charline Allheilig
  • Julien Roland Garnier
  • Lidwine Jouanno
  • Daniel Arlon
  • Françoise Maitre
  • Leonardo Legrand
  • Véroniqe Jourdan
  • Alain Pascal
  • Fabienne Marie Elizabeth de Lambilly
  • Alain Tari
  • Jeanine Anna Sogliuzzo Juanico
  • Guillaume Bochart
  • Anne-Marie Fauvel
  • Sidney Lallement
Christophe Littera
Christophe Littera Liste Divers
UNIS POUR LA CADIÈRE
  • Christophe Littera
  • Agathe Queirolo
  • Patrice Carmona
  • Julie Banoyan
  • Jean-Christophe Thiery
  • Priscilla Lepine
  • David Charreyron
  • Maryline Le Pogam
  • Christian Sibille
  • Aurélie Birbano
  • Christophe Depernet
  • Anne-Marie Schnellmann
  • Jean-André Yerles
  • Catherine Reichert
  • Florian Skerra
  • Elodie Lombard
  • Sébastien Thomas
  • Laura Sanchez
  • Antoine Griva
  • Nathalie Feraud
  • Anthony Lanteri
  • Gwennaelle Bouget
  • Romuald Forestier
  • Monique Besnard
  • Armand Drouin
  • Catherine Reynet
  • Antoine Desira
  • Mary Bouget
  • Paul Haffner
Robert Deledda
Robert Deledda Liste Divers
ECOUTER VRAIMENT. AGIR JUSTEMENT
  • Robert Deledda
  • Annick Matton Vercellino
  • Karim Ferrand
  • Florence Coffinet
  • David Boudot
  • Sophie Loiseau
  • Pascal-Fernand Dupraz
  • Nathalie Drapier
  • Patrick Fouassier
  • Adeline Viala
  • Hervé Michaut
  • Jacqueline Dutto
  • Clément de Filiquier
  • Julie-Laurence Gaudissard
  • Christian Joseph Desire Porquet
  • Stessye Autin
  • Michel Moutte
  • Djihane Ali Saïd
  • Raymond Estrayer
  • Julie Van Cleemput
  • Levan Gotsiridze
  • Lucie Crouzel
  • Steven Pardelli
  • Martine Krafft
  • Franck Moulins
  • Valerie Sophie Marie-Joseph François
  • Patrice Cochard
  • Lisette Di Mauro
  • Didier Martinez
  • Stessy Cavereau
  • Marc Benoit

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Cadière-d'Azur

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert DELEDDA
Robert DELEDDA (Ballotage) ECOUTER VRAIMENT. AGIR JUSTEMENT 		1 156 46,02%
Marc BENOIT
Marc BENOIT (Ballotage) GARDONS LE CAP POUR LA CADIERE D'AZUR 		1 102 43,87%
Christophe LITTERA
Christophe LITTERA (Ballotage) UNIS POUR LA CADIÈRE 		254 10,11%
Participation au scrutin La Cadière-d'Azur
Taux de participation 62,44%
Taux d'abstention 37,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 2 593

Source : ministère de l’Intérieur

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