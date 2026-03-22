Résultat de l'élection municipale 2026 à la Cadière-d'Azur : les résultats du 2e tour

Programme de Marc Benoit à La Cadière-d'Azur (GARDONS LE CAP POUR LA CADIERE D'AZUR)

Équipe et expérience

La liste "Gardons le Cap pour la Cadière d'Azur" est constituée de 15 femmes et 16 hommes, dont 17 sont déjà élus. Cette équipe expérimentée est engagée à poursuivre les actions de l'équipe sortante sous la direction de René JOURDAN. Les valeurs de rigueur, d'authenticité et de transparence guident leur gestion pour le bien-être de la commune.

Préservation du cadre de vie

L'ambition de l'équipe est de préserver le cadre de vie rural et l'art de vivre de la commune. Cela inclut le soutien à la jeunesse à travers les écoles, le sport et diverses activités. Ils s'engagent également à agir pour un urbanisme maîtrisé afin de maintenir l'harmonie du territoire.

Développement économique

Le développement de l'activité économique est une priorité, avec un dialogue constant avec les acteurs locaux. L'équipe souhaite impliquer la population dans de nouveaux projets pour dynamiser l'économie locale. Ils soutiennent également les associations de bénévoles qui contribuent au vivre ensemble au sein de la commune.

Sécurité et durabilité

La sécurité de tous est essentielle, avec des actions menées en collaboration avec la Police Municipale et la Gendarmerie. L'équipe œuvre pour un développement durable en sensibilisant tous les acteurs de la commune. Ils défendent également les intérêts de la Cadière d'Azur au sein de la Communauté d'Agglomérations Sud Sainte Baume.