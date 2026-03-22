Résultat de l'élection municipale 2026 à la Cadière-d'Azur : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Cadière-d'Azur [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Cadière-d'Azur sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Cadière-d'Azur.
L'actu des élections municipales 2026 à la Cadière-d'Azur
11:46 - Un premier constat à la Cadière-d'Azur avec les résultats du 1er tour
Robert Deledda a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale à la Cadière-d'Azur la semaine dernière, avec 46,02 % des suffrages exprimés. Derrière, Marc Benoit a pris la position de dauphin avec 43,87 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 10,11 %, Christophe Littera s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à la Cadière-d'Azur, le vote a enregistré une participation de 62,44 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Cadière-d'Azur
Le deuxième tour des élections municipales à la Cadière-d'Azur a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marc Benoit
Liste Divers
GARDONS LE CAP POUR LA CADIERE D'AZUR
|
|
Christophe Littera
Liste Divers
UNIS POUR LA CADIÈRE
|
|
Robert Deledda
Liste Divers
ECOUTER VRAIMENT. AGIR JUSTEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Cadière-d'Azur
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert DELEDDA (Ballotage) ECOUTER VRAIMENT. AGIR JUSTEMENT
|1 156
|46,02%
|Marc BENOIT (Ballotage) GARDONS LE CAP POUR LA CADIERE D'AZUR
|1 102
|43,87%
|Christophe LITTERA (Ballotage) UNIS POUR LA CADIÈRE
|254
|10,11%
|Participation au scrutin
|La Cadière-d'Azur
|Taux de participation
|62,44%
|Taux d'abstention
|37,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|2 593
Source : ministère de l’Intérieur
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