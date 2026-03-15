Résultat municipale 2026 à la Cadière-d'Azur (83740) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Cadière-d'Azur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Cadière-d'Azur, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Cadière-d'Azur [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert DELEDDA
Robert DELEDDA ECOUTER VRAIMENT. AGIR JUSTEMENT 		1 156 46,02%
Marc BENOIT
Marc BENOIT GARDONS LE CAP POUR LA CADIERE D'AZUR 		1 102 43,87%
Christophe LITTERA
Christophe LITTERA UNIS POUR LA CADIÈRE 		254 10,11%
Participation au scrutin La Cadière-d'Azur
Taux de participation 62,44%
Taux d'abstention 37,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 2 593

Source : ministère de l’Intérieur

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