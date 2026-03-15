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19:20 - Les données démographiques de la Cadière-d'Azur révèlent les tendances électorales La composition démographique et socio-économique de la Cadière-d'Azur façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 25% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 4,73%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (69,16%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 3021 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,76%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,47%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 27,35%, comme à la Cadière-d'Azur, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Les électeurs de la Cadière-d'Azur tentés par le RN ? Le RN n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à la Cadière-d'Azur il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 24,36% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,63% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 23,52% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 45,11% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 37,02% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 43,68% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Cadière-d'Azur classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour cette élection municipale, l'envie d'aller voter à la Cadière-d'Azur sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. La mobilisation atteignait 43,01 % pour le premier tour des municipales de 2020, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que la pandémie du Covid avait dissuadé bon nombre d'électeurs. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 79,85 %. La mobilisation aux législatives, mesurée quant à elle à 50,40 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 71,89 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 58,24 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement attachée au vote.

15:59 - Comment a voté Cadière-d'Azur lors de la dernière année électorale ? La situation politique de la La Cadière-d'Azur a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Pour le tour unique des européennes 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (37,02%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à la Cadière-d'Azur avaient ensuite placé en tête Frank Giletti (Rassemblement National) avec 43,68% au premier tour, devant Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) avec 24,12%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs la question sans trembler dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (53,51%).

14:57 - Quels furent les résultats locaux de la Cadière-d'Azur il y a 4 ans ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de La Cadière-d'Azur choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 29,05% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 24,36%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,37% pour Emmanuel Macron, contre 46,63% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de La Cadière-d'Azur soutenaient en priorité Valérie Gomez-Bassac (Ensemble !) avec 31,58% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Valérie Gomez-Bassac virant de nouveau en tête avec 54,89% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que La Cadière-d'Azur s'inscrit comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Les impôts à la Cadière-d'Azur : une dynamique en hausse au cours des dernières années Si l'on observe la fiscalité de la Cadière-d'Azur, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 8,50 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 511 300 euros la même année, contre quelque 1,24778 million d'euros (1 247 780 € très exactement) récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à la Cadière-d'Azur a évolué pour se fixer à un peu moins de 37,44 % en 2024 (contre 21,95 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à la Cadière-d'Azur a atteint 1 428 euros en 2024 contre 1 028 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Rene Jourdan à la Cadière-d'Azur La lecture des résultats des élections municipales de 2020 à la Cadière-d'Azur est très instructive. Dès le premier tour à l'époque, Rene Jourdan (Divers gauche) a distancé ses adversaires en totalisant 1 044 voix (63,85%). À ses trousses, Marie-Hélène Dostes (Divers droite) a engrangé 400 voix (24,46%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à la Cadière-d'Azur, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche le principal défi, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.