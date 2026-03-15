Résultat municipale 2026 à la Caillère-Saint-Hilaire (85410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Caillère-Saint-Hilaire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Caillère-Saint-Hilaire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Caillère-Saint-Hilaire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thibault SENCE
Thibault SENCE (12 élus) Continuons d'agir ensemble pour la Caillère-Saint-Hilaire 		322 53,76%
  • Thibault SENCE
  • Patricia SALLÉ
  • Laurent PIERRE
  • Dominique SAMPRÉ
  • Christian PÉAUD
  • Anne DE LA TOUR
  • Kévin BOISMOREAU
  • Monique RONDEAU
  • Christophe COTTEREAU
  • Pauline BARDOZ
  • Pierre DELOUETTE
  • Justine PIERRE
Florian POIRIER
Florian POIRIER (3 élus) ENSEMBLE POUR LE FUTUR DE LA CAILLERE SAINT HILAIRE 		277 46,24%
  • Florian POIRIER
  • Gwenn-Aël ILLIET
  • Patrick MATHONNEAU
Participation au scrutin La Caillère-Saint-Hilaire
Taux de participation 72,18%
Taux d'abstention 27,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 615

Source : ministère de l’Intérieur

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