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19:20 - La Caillère-Saint-Hilaire : élections municipales et dynamiques démographiques Quelle influence les habitants de la Caillère-Saint-Hilaire exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 72 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,58%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (70,09%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 540 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,76%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,29%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Caillère-Saint-Hilaire mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,44% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - La commune de la Caillère-Saint-Hilaire s'ancre en faveur du RN Le RN était absent au moment de la dernière municipale à la Caillère-Saint-Hilaire en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 30,23% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,44% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 22,54% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 38,29% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,90% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 39,92% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 42,72% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 35,96 % d'abstention à la Caillère-Saint-Hilaire Six ans avant l'élection de ce dimanche à la Caillère-Saint-Hilaire, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 64,04 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, largement au-dessus des 44,7 % nationaux. 513 votants s'étaient alors mobilisés, en pleine épidémie à l'époque. On observe en effet traditionnellement qu'une municipale reste, avec l'élection présidentielle, le moment où les citoyens se rendent le plus aux urnes. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été rapporté à 76,27 %. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux purement locaux, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère instructive. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 48,13 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 65,38 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 49,94 % des électeurs locaux. Ce retour sur la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays. En ce jour d'élection municipale à la Caillère-Saint-Hilaire, cette réalité sera en tout cas très observée.

15:59 - À la Caillère-Saint-Hilaire, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite La physionomie politique de la La Caillère-Saint-Hilaire a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un territoire bleu marine. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à la Caillère-Saint-Hilaire avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (39,90%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,13% des suffrages. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de la La Caillère-Saint-Hilaire plébiscitaient ensuite Stéphane Buffetaut (Rassemblement National) avec 39,92% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Pierre Henriet (Majorité présidentielle), avec 57,28%.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à la Caillère-Saint-Hilaire ? La synthèse des votes de 2022 dépeint La Caillère-Saint-Hilaire comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de La Caillère-Saint-Hilaire accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 34,15%, devant Marine Le Pen qui terminait à 30,23%. Lors de la finale de l'élection à la La Caillère-Saint-Hilaire, les électeurs accordaient 57,56% pour Emmanuel Macron, contre 42,44% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de La Caillère-Saint-Hilaire plébiscitaient Pierre Henriet (Ensemble !) avec 43,26% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,71%.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité stable à la Caillère-Saint-Hilaire Pour ce qui est de la fiscalité à la Caillère-Saint-Hilaire, la somme moyenne acquittée par ménage imposable a atteint 543 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 522 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 33,14 % en 2024 (contre environ 15,97 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 50 100 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 195 310 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 19,09 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à la Caillère-Saint-Hilaire Les résultats des élections municipales de 2020 à la Caillère-Saint-Hilaire se sont avérés très éclairants sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Maurice Puaud a fait la course en tête en totalisant 53,33% des soutiens. À sa poursuite, Danielle Trigatti a rassemblé 231 voix (46,66%). Cette victoire écrasante de Maurice Puaud a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à la Caillère-Saint-Hilaire, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Devant ce succès éclatant, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.