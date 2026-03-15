En direct

19:17 - La Calmette : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact aura la population de la Calmette sur le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 15,44%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (61,23%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 800 €/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1287 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,06%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,91%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Calmette mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,97% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Le RN à la Calmette : quelle place aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière élection municipale à la Calmette il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 36,92% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 61,10% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 38,73% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le Rassemblement national validait 61,02% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 50,58% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 56,58% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course en tête avec 64,61% lors du vote final, synonyme d'élection de Pierre Meurin.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à la Calmette avant 2026 En parallèle de cette élection municipale de 2026, le degré d'abstention pèsera fortement sur les résultats de la Calmette. Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 69,76 %, un score notable (la participation se limitant à 30,24 %), la pandémie du coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour l'événement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 24,60 % localement. La fuite des électeurs atteignait de son côté 43,86 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,94 %, contre 57,94 % en 2022. Regarder ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier La Calmette comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote en comparaison de la moyenne.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à la Calmette ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à la Calmette. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à la Calmette avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,58%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 11,67% des suffrages. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Pierre Meurin (Rassemblement National) en tête avec 56,58% au premier tour, devant Arnaud Bord (Union de la gauche) avec 23,94%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Pierre Meurin culminant à 64,61% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de la Calmette ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de La Calmette portaient leur choix sur Pierre Meurin (RN) avec 38,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,02%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Calmette qui s'était déroulée en amont était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 36,92% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 18,09%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,10% pour Marine Le Pen, contre 38,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de La Calmette dessine une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Les contribuables de la Calmette voteront-ils sur la question fiscale ? Concernant la pression fiscale pesant sur La Calmette, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté environ 729 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 535 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 46,02 % en 2024 (contre 21,37 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 20 720 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 299 590 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 13,47 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à la Calmette ? Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont aujourd'hui encore marqués par le verdict du dernier scrutin communal à la Calmette. Unique liste en présence, la liste menée par Jacques Bollegue a naturellement rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Calmette, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. À l'occasion de ces nouvelles élections municipales, l'enjeu sera de déterminer si une réelle opposition réussit à s'organiser. Un indice est sans doute à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).