Résultat municipale 2026 à la Calmette (30190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à la Calmette - Tour 1
- Election municipale 2026 à la Calmette [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à la Calmette
- La Calmette (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Calmette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Calmette, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Calmette [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Baptiste ANTONELLI (19 élus) NOUVEL ELAN CALMETTOIS
|736
|59,55%
|
|Jean-Claude SKAFF (4 élus) LA CALMETTE 2026, POUR L'AVENIR !
|500
|40,45%
|
|Participation au scrutin
|La Calmette
|Taux de participation
|65,72%
|Taux d'abstention
|34,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|1 269
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à la Calmette [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de la Calmette en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à la Calmette
19:17 - La Calmette : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux
Quel impact aura la population de la Calmette sur le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 15,44%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (61,23%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 800 €/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1287 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,06%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,91%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Calmette mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,97% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.
17:57 - Le RN à la Calmette : quelle place aux élections de 2026 ?
Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière élection municipale à la Calmette il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 36,92% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 61,10% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 38,73% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le Rassemblement national validait 61,02% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 50,58% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 56,58% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course en tête avec 64,61% lors du vote final, synonyme d'élection de Pierre Meurin.
16:58 - Rétrospective : l'abstention à la Calmette avant 2026
En parallèle de cette élection municipale de 2026, le degré d'abstention pèsera fortement sur les résultats de la Calmette. Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 69,76 %, un score notable (la participation se limitant à 30,24 %), la pandémie du coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour l'événement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 24,60 % localement. La fuite des électeurs atteignait de son côté 43,86 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,94 %, contre 57,94 % en 2022. Regarder ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier La Calmette comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote en comparaison de la moyenne.
15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à la Calmette ?
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à la Calmette. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à la Calmette avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,58%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 11,67% des suffrages. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Pierre Meurin (Rassemblement National) en tête avec 56,58% au premier tour, devant Arnaud Bord (Union de la gauche) avec 23,94%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Pierre Meurin culminant à 64,61% des suffrages exprimés sur place.
14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de la Calmette ?
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de La Calmette portaient leur choix sur Pierre Meurin (RN) avec 38,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,02%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Calmette qui s'était déroulée en amont était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 36,92% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 18,09%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,10% pour Marine Le Pen, contre 38,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de La Calmette dessine une ville au vote identitaire très marqué.
12:58 - Les contribuables de la Calmette voteront-ils sur la question fiscale ?
Concernant la pression fiscale pesant sur La Calmette, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté environ 729 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 535 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 46,02 % en 2024 (contre 21,37 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 20 720 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 299 590 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 13,47 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à la Calmette ?
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont aujourd'hui encore marqués par le verdict du dernier scrutin communal à la Calmette. Unique liste en présence, la liste menée par Jacques Bollegue a naturellement rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Calmette, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. À l'occasion de ces nouvelles élections municipales, l'enjeu sera de déterminer si une réelle opposition réussit à s'organiser. Un indice est sans doute à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à la Calmette
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de la Calmette sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Les élections municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de désigner les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise sanitaire. La liste des candidats aux municipales 2026 à la Calmette est affichée plus bas. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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