Résultat municipale 2026 à la Calmette (30190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Calmette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Calmette, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Calmette [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Baptiste ANTONELLI
Jean-Baptiste ANTONELLI (19 élus) NOUVEL ELAN CALMETTOIS 		736 59,55%
  • Jean-Baptiste ANTONELLI
  • Babeth BARON
  • Thomas FLORES
  • Nassera LEGAL
  • Martial DUHAMEL
  • Caroline GUIRONNET
  • David SANCHIZ
  • Julia VEYRUNES
  • Henry BERTHET
  • Myriam MARTEL
  • Lionel COUDERC
  • Audrey PRYEN
  • Bruno EUZEBY
  • Jessica DUSSEL
  • Emilien BONNEFOY
  • Annie BOUQUET
  • Frédéric SERRI
  • Marguerite SAUVAGE
  • Jean-Claude ASTRUC
Jean-Claude SKAFF
Jean-Claude SKAFF (4 élus) LA CALMETTE 2026, POUR L'AVENIR ! 		500 40,45%
  • Jean-Claude SKAFF
  • Evelyne VIALE-LOSSON
  • Georges HENRY
  • Isabelle ROSEL
Participation au scrutin La Calmette
Taux de participation 65,72%
Taux d'abstention 34,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 1 269

Source : ministère de l’Intérieur

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