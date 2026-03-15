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19:20 - La Celle-les-Bordes : quand les données démographiques façonnent les urnes La structure démographique et socio-économique de la Celle-les-Bordes définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des municipales. Avec un taux de chômage de 5,07% et une densité de population de 37 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 58,20%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de couples avec enfant(s) (41,52%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDI (91,08%) fait ressortir des défis de pérennité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (61,94%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à la Celle-les-Bordes, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à la Celle-les-Bordes ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière campagne municipale à la Celle-les-Bordes il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 13,55% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 27,83% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 9,19% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à la Celle-les-Bordes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 19,76% pour les européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 24,30% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 28,55% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à la Celle-les-Bordes : le point sur la participation En ce jour de municipale à la Celle-les-Bordes, la mobilisation sera très observée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 63,15 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, largement au-dessus des 44,7 % nationaux. C'étaient 461 votants qui s'étaient manifestés, l'épidémie de coronavirus ayant lourdement pesé sur le vote. Le choix du locataire de l'Elysée avait en revanche suscité un fort engouement, avec 85,55 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 14,45 %). La mobilisation aux législatives, établie pour sa part à 63,74 % en 2022, a fortement grossi pour s'élever à 82,13 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 70,37 %. Ce retour sur la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote.

15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Celle-les-Bordes il y a deux ans La situation politique de la La Celle-les-Bordes a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes. Les Européennes 2024 à la Celle-les-Bordes avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Raphaël Glucksmann (19,96%), suivie par Jordan Bardella qui avait obtenu 19,76% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Aurore Bergé (Ensemble !) en tête avec 43,53% au premier tour, devant Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 24,30%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Aurore Bergé culminant à 57,45% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Celle-les-Bordes : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de La Celle-les-Bordes portaient leur choix sur Aurore Bergé (Ensemble !) avec 37,89% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,26% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de La Celle-les-Bordes choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 34,62% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 16,22%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 72,17% pour Emmanuel Macron, contre 27,83% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Fiscalité en hausse à la Celle-les-Bordes : un effet sur les municipales Du côté de la fiscalité locale de la Celle-les-Bordes, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 1 140 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 884 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a été maintenu à un peu plus de 21,03 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 32 910 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 203 100 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 7,80 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à la Celle-les-Bordes Les forces politiques en présence restent influencées par l'issue du dernier scrutin communal à la Celle-les-Bordes. Pour rappel, ce scrutin se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Laurent Boulard a récolté le plus de votes avec 77,00% des suffrages, devant Hugues Saisy qui a rassemblé 76,78% des votes. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à la Celle-les-Bordes, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local très particulier. Le système électoral spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.