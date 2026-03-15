Résultat municipale 2026 à la Celle-les-Bordes (78720) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Celle-les-Bordes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Celle-les-Bordes, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Celle-les-Bordes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hugues SAISY (14 élus) La Celle-les-Bordes avec vous
|432
|76,87%
|
|Dominique DURET (1 élu) L'AVENIR ENSEMBLE
|130
|23,13%
|
|Participation au scrutin
|La Celle-les-Bordes
|Taux de participation
|77,85%
|Taux d'abstention
|22,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Nombre de votants
|566
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à la Celle-les-Bordes [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de la Celle-les-Bordes en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à la Celle-les-Bordes
19:20 - La Celle-les-Bordes : quand les données démographiques façonnent les urnes
La structure démographique et socio-économique de la Celle-les-Bordes définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des municipales. Avec un taux de chômage de 5,07% et une densité de population de 37 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 58,20%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de couples avec enfant(s) (41,52%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDI (91,08%) fait ressortir des défis de pérennité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (61,94%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à la Celle-les-Bordes, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.
17:57 - Quel poids électoral pour le RN à la Celle-les-Bordes ?
Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière campagne municipale à la Celle-les-Bordes il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 13,55% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 27,83% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 9,19% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à la Celle-les-Bordes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 19,76% pour les européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 24,30% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 28,55% le dimanche suivant.
16:58 - Résultats électoraux à la Celle-les-Bordes : le point sur la participation
En ce jour de municipale à la Celle-les-Bordes, la mobilisation sera très observée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 63,15 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, largement au-dessus des 44,7 % nationaux. C'étaient 461 votants qui s'étaient manifestés, l'épidémie de coronavirus ayant lourdement pesé sur le vote. Le choix du locataire de l'Elysée avait en revanche suscité un fort engouement, avec 85,55 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 14,45 %). La mobilisation aux législatives, établie pour sa part à 63,74 % en 2022, a fortement grossi pour s'élever à 82,13 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 70,37 %. Ce retour sur la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote.
15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Celle-les-Bordes il y a deux ans
La situation politique de la La Celle-les-Bordes a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes. Les Européennes 2024 à la Celle-les-Bordes avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Raphaël Glucksmann (19,96%), suivie par Jordan Bardella qui avait obtenu 19,76% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Aurore Bergé (Ensemble !) en tête avec 43,53% au premier tour, devant Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 24,30%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Aurore Bergé culminant à 57,45% des suffrages exprimés localement.
14:57 - Celle-les-Bordes : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle
Lors des législatives de 2022, les votants de La Celle-les-Bordes portaient leur choix sur Aurore Bergé (Ensemble !) avec 37,89% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,26% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de La Celle-les-Bordes choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 34,62% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 16,22%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 72,17% pour Emmanuel Macron, contre 27,83% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.
12:58 - Fiscalité en hausse à la Celle-les-Bordes : un effet sur les municipales
Du côté de la fiscalité locale de la Celle-les-Bordes, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 1 140 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 884 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a été maintenu à un peu plus de 21,03 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 32 910 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 203 100 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 7,80 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à la Celle-les-Bordes
Les forces politiques en présence restent influencées par l'issue du dernier scrutin communal à la Celle-les-Bordes. Pour rappel, ce scrutin se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Laurent Boulard a récolté le plus de votes avec 77,00% des suffrages, devant Hugues Saisy qui a rassemblé 76,78% des votes. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à la Celle-les-Bordes, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local très particulier. Le système électoral spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.
09:57 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de la Celle-les-Bordes
Avant toute chose, les horaires d’ouverture du bureau de vote de la Celle-les-Bordes sont les suivants : de 8 h à 20 h sans interruption. Au cours des municipales, les nouveaux élus locaux vont être désignés au scrutin de liste. Concrètement, ce 15 mars, les électeurs de la Celle-les-Bordes doivent choisir parmi les différents candidats de leur ville et cette année, il n'est plus autorisé de rayer les noms de certains candidats et de les remplacer par d'autres dans les communes de moins de 1 000 habitants. La liste des candidats aux municipales 2026 à la Celle-les-Bordes est consultable ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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