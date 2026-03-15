Résultat municipale 2026 à la Celle-les-Bordes (78720) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Celle-les-Bordes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Celle-les-Bordes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Celle-les-Bordes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hugues SAISY
Hugues SAISY (14 élus) La Celle-les-Bordes avec vous 		432 76,87%
  • Hugues SAISY
  • Colette VON TOKARSKI
  • François LEJEUNE
  • Sylvie GIRARD
  • Philippe LE QUÉRÉ
  • Anne LAFARGUETTE
  • Philippe VAFIADÈS
  • Virginie DELSOL
  • Olivier BOULANGER
  • Clémentine GRAVIER
  • Denis SÉNÉCHAL
  • Virginie TRAVERT
  • Philippe BOUSQUET
  • Sophie SUBILEAU
Dominique DURET
Dominique DURET (1 élu) L'AVENIR ENSEMBLE 		130 23,13%
  • Dominique DURET
Participation au scrutin La Celle-les-Bordes
Taux de participation 77,85%
Taux d'abstention 22,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Nombre de votants 566

Source : ministère de l’Intérieur

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