En direct

19:20 - Élections municipales à la Celle : un éclairage démographique Dans les rues de la Celle, les élections s'achèvent. Dotée de 763 logements pour 1 647 habitants, la densité de la ville est de 78 hab/km². Ses 142 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,19%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,36% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,21% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 930,31 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. En résumé, La Celle incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le RN progresse-t-il à la Celle ? Le RN n'avait pas concouru à la dernière municipale à la Celle il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 37,19% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 64,46% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 38,64% au candidat RN au tour 1. Au second round, le RN obtenait 59,12% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 47,65% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 59,64% pour le RN. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Résultats électoraux à la Celle : le point sur la participation Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 64,85 % à la Celle lors des municipales de 2020 (un chiffre exceptionnellement haut), en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. On observe en effet traditionnellement que le scrutin municipal reste, avec l'élection présidentielle, le moment où les Français participent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 79,83 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 58,39 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 71,71 % au premier tour, contre 50,16 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville civiquement engagée par rapport au reste du pays. En marge des municipales, le niveau de la participation jouera en définitive sur les résultats de la Celle.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Celle a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Le choc des Européennes 2024 à la Celle avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (47,65%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,71% des suffrages. Frank Giletti (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à la Celle une vingtaine de jours plus tard avec 59,64%. Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) échouait à la deuxième place avec 17,04%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Les électeurs de la Celle avaient franchement opté pour le Rassemblement national il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de La Celle plébiscitaient Frank Giletti (RN) avec 38,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,12% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de La Celle accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 37,19%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 20,10%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en donnant 64,46% pour Marine Le Pen, contre 35,54% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint La Celle comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Fiscalité stable à la Celle : quel impact sur les élections municipales Si on analyse la fiscalité de la Celle, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 12,50 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 42 050 € la même année. Une recette bien loin des 443 800 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à la Celle atteint désormais près de 34,13 % en 2024 (contre 18,64 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à la Celle s'est chiffrée à 834 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 904 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à la Celle L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à la Celle est très instructive. Lors du premier rendez-vous électoral, Jacques Paul a pris les commandes en recueillant 421 bulletins (58,47%). En deuxième position, Christophe Bolla a obtenu 299 bulletins valides (41,52%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Jacques Paul a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à la Celle, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.