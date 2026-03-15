Résultat municipale 2026 à la Celle (83170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Celle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Celle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Celle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel GENOVA
Michel GENOVA (16 élus) AU COEUR DE LA CELLE 		644 68,95%
  • Michel GENOVA
  • Myriam BORT
  • Maurice MEIFFREN
  • Amaryllis ROUX
  • Pascal ROYER
  • Sandra BARBIER
  • Marc Antoine SERGIO
  • Christiane ROTTIERS
  • Eric BUTTIENS
  • Megane MURIELLO
  • Loïc MACCIO
  • Fallon PICKE
  • Lionel HERNANDEZ
  • Christelle BLANCHET
  • Antonio FERNANDEZ
  • Anne-Sophie CARLANI
Carole BARRAUD-REBARDO
Carole BARRAUD-REBARDO (3 élus) Une Equipe, Un Village, Un Avenir 		290 31,05%
  • Carole BARRAUD-REBARDO
  • Thierry GILLET
  • Sandra SUAREZ
Participation au scrutin La Celle
Taux de participation 70,51%
Taux d'abstention 29,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 959

Source : ministère de l’Intérieur

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