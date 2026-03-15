Résultat de l'élection municipale 2026 à la Celle-Saint-Cloud : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Celle-Saint-Cloud [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Celle-Saint-Cloud sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Celle-Saint-Cloud.
L'actu des élections municipales 2026 à la Celle-Saint-Cloud
13:09 - Le match des élections municipales à la Celle-Saint-Cloud n'avait pas eu de second tour en 2020
Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à la Celle-Saint-Cloud se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Olivier Delaporte (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 2 783 soutiens (63,36%). Derrière, Jean-François Baraton (Divers droite) a engrangé 930 bulletins valides (21,17%). Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à la Celle-Saint-Cloud, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de renverser cette suprématie ce dimanche, les opposants devront redoubler d'efforts, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à la Celle-Saint-Cloud : les horaires des bureaux de vote
Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de la Celle-Saint-Cloud. Les municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de la Celle-Saint-Cloud de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des prétendants à la Celle-Saint-Cloud. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Celle-Saint-Cloud
|Tête de listeListe
|
Stéphane Michel
Liste divers droite
UNE ENERGIE NOUVELLE POUR LA CELLE SAINT-CLOUD
|
|
Michel Aubouin
Liste divers droite
Cell'Avenir
|
|
Richard Lejeune
Liste divers droite
RASSEMBLER POUR LA CELLE SAINT-CLOUD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Delaporte (29 élus) Ensemble pour la celle saint-cloud
|2 783
|63,36%
|
|Jean-François Baraton (4 élus) Ambition celloise
|930
|21,17%
|
|Olivier Blanchard (2 élus) Solidaires pour la celle saint-cloud
|679
|15,45%
|
|Participation au scrutin
|La Celle-Saint-Cloud
|Taux de participation
|31,21%
|Taux d'abstention
|68,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 494
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Delaporte (28 élus) La celle st cloud 2020
|4 126
|53,92%
|
|Jean-François Baraton (3 élus) La celle qu'on aime
|1 503
|19,64%
|
|Olivier Blanchard (2 élus) Ensemble, a gauche, solidaires, pour la celle saint-cloud
|1 210
|15,81%
|
|Stéphane Michel (2 élus) Avec stephane michel ensemble, preparons l'avenir de la celle saint-cloud
|812
|10,61%
|
|Participation au scrutin
|La Celle-Saint-Cloud
|Taux de participation
|51,52%
|Taux d'abstention
|48,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|7 841
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