Résultat de l'élection municipale 2026 à la Celle-Saint-Cloud : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Celle-Saint-Cloud

Tête de listeListe
Stéphane Michel
Stéphane Michel Liste divers droite
UNE ENERGIE NOUVELLE POUR LA CELLE SAINT-CLOUD
  • Stéphane Michel
  • Pascale Askenfeld
  • Sébastien Lecler
  • Cécile Cottus
  • Frank Bendavid
  • Véronique Ducasse
  • Alexandre Widhoff
  • Laurence Monnet
  • Josselin Grégoire
  • Camélia Milian
  • Matthieu Ammar-Khodja
  • Emma Lecomte
  • Jacques Bécart
  • Sophie Bailly
  • Christophe Kusseling
  • Sophie Miller
  • Joseph Emmanuel Alves
  • Priscilla Assier de Pompignan
  • Michel Luizet
  • Rita Kébé
  • Jacques Pelan
  • Esther Derai
  • Bruno Santos
  • Christine Teav
  • Christian Harté
  • Stéphanie Nogueras
  • Ayoub Assiali
  • Nathalie Dhomps
  • Laurent Dumonteil
  • Barbara Ballester
  • Laurent Jehanne
  • Véronique Demon
  • Victor Martin-Kristensen
  • Giada Gorrini
  • Philippe Mailland
  • Djamila Le Henry
  • Arthur Danielian
Michel Aubouin
Michel Aubouin Liste divers droite
Cell'Avenir
  • Michel Aubouin
  • Dominique Pagès
  • Jean-François Baraton
  • Nathalie Zuliani
  • Antoine Hulot
  • Carmen Ojeda Collet
  • Jean-François Thomas
  • Geneviève Salsat
  • Jean-Luc Prieur
  • Hélène Alexandridis
  • Anthony Alarçon
  • Audrey Delacroix
  • Philippe Graziani
  • Béatrice de Veyrac
  • Georges Lefébure
  • Frédérique Vial
  • Arnold Voillemin
  • Naima El Alami Conte
  • Thierry Vallade
  • Dorothée Mauger
  • Vincent May
  • Marie Rosy Casimir
  • Amrane Lamiri
  • Henriette Bambara
  • Stéphane Dassé
  • Marie-Elodie Le Gall
  • Achille Boutingou
  • Elodie Schmidt
  • Arssalan Shah
  • Céline Pillon
  • Romain Palade
  • Masan Amon
  • Didier Baichere
  • Maguette Dione
  • Luc Bathélémy
  • Hélène Fossey
  • Rayan Makhlouf
Richard Lejeune
Richard Lejeune Liste divers droite
RASSEMBLER POUR LA CELLE SAINT-CLOUD
  • Richard Lejeune
  • Sylvie d'Estève
  • Olivier Delaporte
  • Anne Chapelet
  • Pierre Quignon-Fleuret
  • Florina Popa
  • Othman Nasrou
  • Valérie Laborde
  • Mohamed Kasmi
  • Blandine Beaupain
  • Emmanuel Tambrun
  • Danielle Ravillion
  • Laurent Boumendil
  • Anne Sophie Maradeix
  • Bruno Bayle
  • Mathilde Jorrot
  • Alexis Laboria
  • Séverine Perez
  • Laurent Dufour
  • Mahaba Al Qahwachi
  • Benoit Vignes
  • Isabelle Jouët-Pastré
  • Adrien Bonin
  • Audrey Auber
  • Philippe Lerin
  • Pulchérie Kouamé
  • Blaise Vignon
  • Jany Wolff
  • Olivier Butel
  • Juliette Lefebvre
  • Jocelyn Palierse
  • Odile Pierson
  • Maxime Carpentier
  • Bénédicte Marceau
  • Thierry Friou
  • Christine Duclos
  • Eric Towanou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Delaporte
Olivier Delaporte (29 élus) Ensemble pour la celle saint-cloud 		2 783 63,36%
  • Olivier Delaporte
  • Sylvie D'estève
  • Pierre Soudry
  • Laurence Augère
  • Jean-Christian Schnell
  • Sophie Triniac
  • Benoit Vignes
  • Laurence Josset
  • Michel Aubouin
  • Valérie Laborde
  • Richard Lejeune
  • Anne-Sophie Maradeix
  • Bruno-Olivier Bayle
  • Geneviève Salsat
  • Laurent Dufour
  • Françoise Albouy
  • Laurent Boumendil
  • Birgit Dominici
  • Vincent Pouyet
  • Julie Martinot
  • Mohamed Kasmi
  • Dominique Pagès
  • Georges Lefébure
  • Juliette Decaudin
  • Pierre Quignon-Fleuret
  • Naïma El Alami Conte
  • Olivier Moustacas
  • Nathalie Peyron
  • Olivier Gonzalez
Jean-François Baraton
Jean-François Baraton (4 élus) Ambition celloise 		930 21,17%
  • Jean-François Baraton
  • Isabelle Toussaint
  • Stéphane Michel
  • Carmen Ojeda-Collet
Olivier Blanchard
Olivier Blanchard (2 élus) Solidaires pour la celle saint-cloud 		679 15,45%
  • Olivier Blanchard
  • Marie-Pierre Delaigue
Participation au scrutin La Celle-Saint-Cloud
Taux de participation 31,21%
Taux d'abstention 68,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 494

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Delaporte
Olivier Delaporte (28 élus) La celle st cloud 2020 		4 126 53,92%
  • Olivier Delaporte
  • Sylvie D'esteve
  • Pierre Soudry
  • Florence Napoly
  • Jean-Christian Schnell
  • Laurence Augere
  • Jean-Claude Teyssier
  • Sophie Triniac
  • Hervé Brillant
  • Laurence Seguy
  • Michel Bisdorff
  • Agnès Theard
  • Daniel Turck
  • Anne-Sophie Maradeix
  • Jacques Franquet
  • Carmen Ojeda-Collet
  • Patrice Forget
  • Bernadette Grelu
  • Georges Lefebure
  • Valérie Laborde
  • Benoît Vignes
  • Geneviève Salsat
  • Olivier Levasseur
  • Fleur Mcgregor
  • Fabrice Vieille
  • Gwénaëlle Velou
  • Laurent Boumendil
  • Birgit Dominici
Jean-François Baraton
Jean-François Baraton (3 élus) La celle qu'on aime 		1 503 19,64%
  • Jean-François Baraton
  • Frédérique Vial
  • Stéphane Dasse
Olivier Blanchard
Olivier Blanchard (2 élus) Ensemble, a gauche, solidaires, pour la celle saint-cloud 		1 210 15,81%
  • Olivier Blanchard
  • Marie-Pierre Delaigue
Stéphane Michel
Stéphane Michel (2 élus) Avec stephane michel ensemble, preparons l'avenir de la celle saint-cloud 		812 10,61%
  • Stéphane Michel
  • Monique Fernez
Participation au scrutin La Celle-Saint-Cloud
Taux de participation 51,52%
Taux d'abstention 48,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 7 841

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