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19:21 - Analyse démographique et économique des municipales à la Celle-Saint-Cloud Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Celle-Saint-Cloud mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'affecter les résultats des municipales. Avec 37% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,54%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (53,18%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 36,94%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 15,14% et d'une population étrangère de 11,28% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 8,40% à la Celle-Saint-Cloud, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Les données clés du vote RN à la Celle-Saint-Cloud Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à la Celle-Saint-Cloud en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 9,89% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 23,73% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 8,14% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à la Celle-Saint-Cloud comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 16,18% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 19,02% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira avec 27,27% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à la Celle-Saint-Cloud Pour rappel, l'abstention s'élevait à 68,79 % à la Celle-Saint-Cloud lors du dernier scrutin municipal, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, beaucoup d'électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été bornée par une abstention à 23,57 % dans la ville (contre 76,43 % de participation). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 44,67 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,67 %, contre 49,39 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez abstentionniste. À l'occasion de la municipale 2026, cette particularité pèsera en définitive lourdement sur les résultats de la Celle-Saint-Cloud.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à la Celle-Saint-Cloud ? Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à la Celle-Saint-Cloud avaient placé en tête Béatrice Piron (Ensemble !) avec 32,03% au premier tour, devant Thomas Ciano (Union de la gauche) avec 25,99%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Béatrice Piron culminant à 72,73% des suffrages exprimés localement. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à la Celle-Saint-Cloud s'était cette fois figé autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (22,47%), en première position devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (16,18%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (15,88%). Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que La Celle-Saint-Cloud restait à l'époque une terre marquée par le macronisme, sans bouleverser l'équilibre de 2022.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à la Celle-Saint-Cloud : les points à analyser Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Celle-Saint-Cloud plaçait Emmanuel Macron devant avec 39,58% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 19,65%. Lors de la finale de l'élection à la La Celle-Saint-Cloud, les électeurs accordaient 76,27% pour Emmanuel Macron, contre 23,73% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de La Celle-Saint-Cloud portaient leur choix sur Béatrice Piron (Ensemble !) avec 38,87% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 68,22% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de La Celle-Saint-Cloud un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à la Celle-Saint-Cloud En ce qui concerne la fiscalité locale de la Celle-Saint-Cloud, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 998 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 122 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à 23,77 % en 2024 (contre 12,19 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 315 200 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 7 685 030 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,11 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Le match des élections municipales à la Celle-Saint-Cloud n'avait pas eu de second tour en 2020 Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à la Celle-Saint-Cloud se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Olivier Delaporte (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 2 783 soutiens (63,36%). Derrière, Jean-François Baraton (Divers droite) a engrangé 930 bulletins valides (21,17%). Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à la Celle-Saint-Cloud, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de renverser cette suprématie ce dimanche, les opposants devront redoubler d'efforts, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.