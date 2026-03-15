Résultat municipale 2026 à la Celle-Saint-Cloud (78170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Celle-Saint-Cloud a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Celle-Saint-Cloud, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Celle-Saint-Cloud [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard LEJEUNE
Richard LEJEUNE (27 élus) RASSEMBLER POUR LA CELLE SAINT-CLOUD 		3 414 51,32%
  • Richard LEJEUNE
  • Sylvie D'ESTÈVE
  • Olivier DELAPORTE
  • Anne CHAPELET
  • Pierre QUIGNON-FLEURET
  • Florina POPA
  • Othman NASROU
  • Valérie LABORDE
  • Mohamed KASMI
  • Blandine BEAUPAIN
  • Emmanuel TAMBRUN
  • Danielle RAVILLION
  • Laurent BOUMENDIL
  • Anne Sophie MARADEIX
  • Bruno BAYLE
  • Mathilde JORROT
  • Alexis LABORIA
  • Séverine PEREZ
  • Laurent DUFOUR
  • Mahaba AL QAHWACHI
  • Benoit VIGNES
  • Isabelle JOUËT-PASTRÉ
  • Adrien BONIN
  • Audrey AUBER
  • Philippe LERIN
  • Pulchérie KOUAMÉ
  • Blaise VIGNON
Michel AUBOUIN
Michel AUBOUIN (5 élus) Cell'Avenir 		1 860 27,96%
  • Michel AUBOUIN
  • Dominique PAGÈS
  • Jean-François BARATON
  • Nathalie ZULIANI
  • Antoine HULOT
Stéphane MICHEL
Stéphane MICHEL (3 élus) UNE ENERGIE NOUVELLE POUR LA CELLE SAINT-CLOUD 		1 378 20,72%
  • Stéphane MICHEL
  • Pascale ASKENFELD
  • Sébastien LECLER
Participation au scrutin La Celle-Saint-Cloud
Taux de participation 48,57%
Taux d'abstention 51,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 6 910

Source : ministère de l’Intérieur

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