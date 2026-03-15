Résultat municipale 2026 à la Chaize-le-Vicomte (85310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Chaize-le-Vicomte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Chaize-le-Vicomte, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chaize-le-Vicomte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurelien DOUILLARD
Aurelien DOUILLARD (22 élus) La Chaize, Passion commune 		1 209 61,53%
  • Aurelien DOUILLARD
  • Aude BIJSTRA-GRÉAUD
  • Quentin LOIZEAU
  • Celine NICOLLEAU
  • Valentin TERRIER
  • Marie GABORIEAU
  • Franck RAUTUREAU
  • Julie ARRIVÉ
  • Thomas SELLIER
  • Karine ALLAIN
  • Laurent BLAINEAU
  • Natacha MERCERON
  • Grégory JAGUENEAU
  • Jade LE MAITRE
  • Jérôme CHAUVET
  • Muriel JOYAU
  • Charles GOURDIN
  • Anne-Marie BASTOS DA SILVA
  • Christophe VILLERET
  • Paulette GUIBELIN
  • Pascal BONNIN
  • Nathalie VIAUD
Jonathan DERER
Jonathan DERER (5 élus) ENSEMBLE POUR LA CHAIZE 		756 38,47%
  • Jonathan DERER
  • Emilie BACH
  • Sébastien PELLETIER
  • Édith DROUET
  • Thierry GALIPAUD
Participation au scrutin La Chaize-le-Vicomte
Taux de participation 66,66%
Taux d'abstention 33,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Nombre de votants 2 037

Source : ministère de l’Intérieur

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