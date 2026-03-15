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19:20 - Comprendre l'électorat de la Chaize-le-Vicomte : un regard sur la démographie locale Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers La Chaize-le-Vicomte, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 3 883 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 267 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 132 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (90,04%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 36,30% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,49%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 217 euros par mois. À la Chaize-le-Vicomte, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN progresse à la Chaize-le-Vicomte Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors des municipales à la Chaize-le-Vicomte il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 23,01% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 37,98% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 15,80% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à la Chaize-le-Vicomte comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,65% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 34,09% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 37,08% le dimanche suivant.

16:58 - Chaize-le-Vicomte : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En ce jour d'élections municipales à la Chaize-le-Vicomte, la participation sera observée de près. Les archives de 2020 indiquent que 1 596 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 59,66 %, un score meilleur que les 44,7 % nationaux alors que le Covid avait maintenu chez eux bon nombre d'inscrits. Il est en effet de coutume d'observer que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs votent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 80,70 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 19,30 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 55,41 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 72,14 % au premier tour, contre 51,22 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - Chaize-le-Vicomte : retour sur les élections de 2024 La physionomie politique de la La Chaize-le-Vicomte a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (30,65%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de la La Chaize-le-Vicomte soutenaient en priorité Béatrice Bellamy (Ensemble !) avec 39,37% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Béatrice Bellamy culminant à 62,92% des votes dans la commune.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à la Chaize-le-Vicomte : les résultats qu'il faut analyser Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Chaize-le-Vicomte plaçait Emmanuel Macron en tête avec 34,87% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 23,01%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,02% pour Emmanuel Macron, contre 37,98% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de La Chaize-le-Vicomte portaient leur choix sur Béatrice Bellamy (Ensemble !) avec 27,83% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,84%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint La Chaize-le-Vicomte comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Yannick DAVID a-t-il contenu la fiscalité à la Chaize-le-Vicomte ? Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à la Chaize-le-Vicomte, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 20,17 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 31 460 € la même année, en net recul par rapport aux 718 400 euros enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à la Chaize-le-Vicomte atteint désormais 37,26 % en 2024 (contre 20,74 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à la Chaize-le-Vicomte s'est établi à environ 796 euros en 2024 contre 837 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la liste "La Chaize En Actions" aux élections de 2020 à la Chaize-le-Vicomte S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à la Chaize-le-Vicomte peut être édifiant. Lors du premier rendez-vous électoral, Yannick David (Divers droite) a imposé son rythme en récoltant 54,66% des soutiens. À ses trousses, Jonathan Derer (Divers gauche) a recueilli 45,33% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Yannick David a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à la Chaize-le-Vicomte, cette géographie électorale pose les bases. Renverser une majorité si large sera un challenge titanesque pour l'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.