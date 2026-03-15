Résultat municipale 2026 à la Chapelle-de-Guinchay (71570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Chapelle-de-Guinchay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Chapelle-de-Guinchay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-de-Guinchay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé CARREAU
Hervé CARREAU (23 élus) INVESTIS POUR NOTRE COMMUNE 		1 065 68,27%
  • Hervé CARREAU
  • Sandrine JAILLOUX
  • Franck BARRET
  • Séverine GUILLOUX
  • Didier PIN
  • Stéphanie ARQUE
  • Alain JOSEPH
  • Séverine FALCOTET
  • Guillaume BOUCHACOURT
  • Stéphanie THOMAS
  • Pierre-Yves PERRACHON
  • Isabelle GIL
  • Philippe LOURENCO
  • Josiane MOULIN
  • Gaël FROMENTE
  • Fabienne GAUTREAU
  • Gilles SAUNIER
  • Laetitia CARRACO
  • François COLLOVRAY
  • Christiane MOUNIER
  • Bernard GONNET
  • Nathalie AUBERGER
  • Laurent ACCARY
Stéphane DIDIER
Stéphane DIDIER (4 élus) LA CHAPELLE CITOYENNE 		495 31,73%
  • Stéphane DIDIER
  • Brigitte GUILLAUME
  • Jean Pierre CROZEMARIE
  • Sandrine HOUDIN
Participation au scrutin La Chapelle-de-Guinchay
Taux de participation 51,42%
Taux d'abstention 48,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 1 625

Source : ministère de l’Intérieur

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