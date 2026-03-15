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19:20 - Les données démographiques de la Chapelle-de-Guinchay révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à la Chapelle-de-Guinchay comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 4 038 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 283 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (14,92%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 29,49% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 376 € par mois, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. Pour conclure, à la Chapelle-de-Guinchay, les spécificités locales se joignent aux défis français.

17:57 - Où en est le RN à la Chapelle-de-Guinchay aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national ne parvenait pas à se hisser parmi les listes arrivées en tête lors des municipales à la Chapelle-de-Guinchay il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 30,22% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 46,92% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 28,22% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à la Chapelle-de-Guinchay comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 42,25% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 44,50% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 49,06% lors du vote final.

16:58 - La commune de la Chapelle-de-Guinchay plutôt abstentionniste lors des élections Pour rappel, l'abstention se montait à 58,60 % à la Chapelle-de-Guinchay lors de la dernière municipale, un niveau conforme à la tendance du pays alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote en raison de la pandémie du coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs fixé à 21,98 %. Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 55,57 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 32,41 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,82 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée distancée du processus électoral. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à la Chapelle-de-Guinchay, ce paramètre jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à la Chapelle-de-Guinchay ? Au printemps 2024, les élections législatives à la Chapelle-de-Guinchay avaient placé en tête Rachel Drevet (Rassemblement National) avec 44,50% au premier tour, devant Benjamin Dirx (Ensemble !) avec 29,20%. Mais c'est pourtant Benjamin Dirx (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 50,94% des suffrages exprimés. Lors des européennes en amont, le podium à la Chapelle-de-Guinchay s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,25%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,23%) et Raphaël Glucksmann (10,75%). Le paysage politique de la La Chapelle-de-Guinchay a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - À la Chapelle-de-Guinchay, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le centre En avril 2022, l'entame de la présidentielle à la Chapelle-de-Guinchay était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 30,88% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 30,22%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,08% pour Emmanuel Macron, contre 46,92% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de La Chapelle-de-Guinchay portaient leur choix sur Benjamin Dirx (Ensemble !) avec 35,66% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,24% des suffrages. Cette physionomie politique de La Chapelle-de-Guinchay révèle donc une municipalité de tradition centriste.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à la Chapelle-de-Guinchay En ce qui concerne la fiscalité locale de la Chapelle-de-Guinchay, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 867 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 680 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 38,51 % en 2024 (contre 17,67 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 39 300 euros en 2024. Un produit qui est loin des quelque 622 300 euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,56 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Le résultat de la liste "Simplement Pour Vous Et Avec Vous" aux élections de 2020 à la Chapelle-de-Guinchay Se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à la Chapelle-de-Guinchay peut être éclairant. Dès le premier tour à l'époque, Herve Carreau (Divers droite) a décroché la pole position en recueillant 54,72% des soutiens. Deuxième, Brigitte Guillaume (Divers droite) a rassemblé 45,27% des voix. Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Chapelle-de-Guinchay, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une majorité si large constituera un défi immense pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.