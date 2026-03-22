Résultat municipale 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères (88600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères - Tour 2
- Election municipale 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Chapelle-devant-Bruyères, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain DESCHAMPS (12 élus) Ensemble pour une nouvelle dynamique
|182
|48,53%
|
|Anne JOUSSE (2 élus) UNIS POUR LA CHAPELLE DEVANT BRUYÉRES
|121
|32,27%
|
|François DURRMANN (1 élu) Pour la Chapelle
|72
|19,20%
|
|Participation au scrutin
|La Chapelle-devant-Bruyères
|Taux de participation
|72,88%
|Taux d'abstention
|27,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|379
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Chapelle-devant-Bruyères - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain DESCHAMPS (Ballotage) Ensemble pour une nouvelle dynamique
|149
|40,27%
|Anne JOUSSE (Ballotage) UNIS POUR LA CHAPELLE DEVANT BRUYÉRES
|137
|37,03%
|François DURRMANN (Ballotage) Pour la Chapelle
|84
|22,70%
|Participation au scrutin
|La Chapelle-devant-Bruyères
|Taux de participation
|73,41%
|Taux d'abstention
|26,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|381
Election municipale 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Chapelle-devant-Bruyères sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Chapelle-devant-Bruyères.
L'actu des élections municipales 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères
18:35 - Qui a gagné les scrutins en 2024 à la Chapelle-devant-Bruyères ?
Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de la Chapelle-devant-Bruyères plébiscitaient Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) avec 55,59% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Gaëtan Dussausaye culminant à 59,38% des suffrages exprimés localement. Le rendez-vous des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à la Chapelle-devant-Bruyères avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (53,99%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 9,51% des suffrages. Une confirmation limpide des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à la Chapelle-devant-Bruyères
En 2020, qui avait gagné les élections municipales à la Chapelle-devant-Bruyères ? Soulignons que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures à titre individuel. 15 conseillers ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Céline Aubert a réuni le plus grand nombre de votes avec 235 voix (95,14%). Juste derrière, Sébastien Gerard a obtenu 93,92% des voix. Les scores très proches reflétaient une décision partagée au sein de l'électorat. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce contexte local très particulier. Le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection à la Chapelle-devant-Bruyères
Comme l'indique la liste des candidats au second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la bataille électorale se poursuit donc ce dimanche, avec Sylvain Deschamps avec la liste "Ensemble Pour Une Nouvelle Dynamique", Anne Jousse avec la liste "Unis Pour La Chapelle Devant Bruyéres" et François Durrmann avec la liste "Pour La Chapelle". Le bureau de vote de la ville de la Chapelle-devant-Bruyères fermera ses portes à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Sylvain Deschamps, Anne Jousse et François Durrmann forment le trio de tête à la Chapelle-devant-Bruyères
Sylvain Deschamps a remporté le premier tour de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères la semaine dernière, avec 40,27 % des bulletins valides. Ensuite, Anne Jousse a obtenu la seconde place avec 37,03 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 22,70 %, François Durrmann a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à la Chapelle-devant-Bruyères, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 26,59 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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