Résultat municipale 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères (88600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Chapelle-devant-Bruyères, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-devant-Bruyères [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain DESCHAMPS
Sylvain DESCHAMPS (12 élus) Ensemble pour une nouvelle dynamique 		182 48,53%
  • Sylvain DESCHAMPS
  • Virginie PECHEUR
  • Loïc MARTIN
  • Aurélie GRANDJEAN
  • Sidney MARQUEZ
  • Catherine AUBRY
  • Gaetan GLEY
  • Mégane DIDIER
  • Thierry RICHARD
  • Lydia GEORGES
  • Jonathan BIBERON
  • Sandra GARCIA
Anne JOUSSE
Anne JOUSSE (2 élus) UNIS POUR LA CHAPELLE DEVANT BRUYÉRES 		121 32,27%
  • Anne JOUSSE
  • Yann KIMENAU
François DURRMANN
François DURRMANN (1 élu) Pour la Chapelle 		72 19,20%
  • François DURRMANN
Participation au scrutin La Chapelle-devant-Bruyères
Taux de participation 72,88%
Taux d'abstention 27,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 379

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à la Chapelle-devant-Bruyères - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain DESCHAMPS
Sylvain DESCHAMPS (Ballotage) Ensemble pour une nouvelle dynamique 		149 40,27%
Anne JOUSSE
Anne JOUSSE (Ballotage) UNIS POUR LA CHAPELLE DEVANT BRUYÉRES 		137 37,03%
François DURRMANN
François DURRMANN (Ballotage) Pour la Chapelle 		84 22,70%
Participation au scrutin La Chapelle-devant-Bruyères
Taux de participation 73,41%
Taux d'abstention 26,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 381

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