Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Gauthier : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Gauthier [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Chapelle-Gauthier sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Chapelle-Gauthier.
L'actu des élections municipales 2026 à la Chapelle-Gauthier
11:46 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à la Chapelle-Gauthier ?
Pour le premier tour des élections municipales à la Chapelle-Gauthier, le scrutin s'est soldé par une participation de 59,66 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Farid Mebarki qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 45,42 % des bulletins valides. Derrière, Vanessa Lasser a obtenu la seconde place avec 42,03 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Farid Mebarki a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a vu son électorat s'éroder de 9 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Christophe Colinet s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Chapelle-Gauthier
Le deuxième tour des élections municipales à la Chapelle-Gauthier a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vanessa Lasser
Divers
CHAPELLOIS, UNISSONS-NOUS
|
|
Farid Mebarki
Divers
AGIR ENSEMBLE À LA CHAPELLE-GAUTHIER
|
|
Christophe Colinet
Divers
ENSEMBLE, AMÉLIORONS LA CHAPELLE-GAUTHIER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Gauthier
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Farid MEBARKI (Ballotage) AGIR ENSEMBLE À LA CHAPELLE-GAUTHIER
|268
|45,42%
|Vanessa LASSER (Ballotage) CHAPELLOIS, UNISSONS-NOUS
|248
|42,03%
|Christophe COLINET (Ballotage) ENSEMBLE, AMÉLIORONS LA CHAPELLE-GAUTHIER
|74
|12,54%
|Participation au scrutin
|La Chapelle-Gauthier
|Taux de participation
|59,66%
|Taux d'abstention
|40,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|605
Source : ministère de l’Intérieur
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