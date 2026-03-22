Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Gauthier : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Chapelle-Gauthier

Le deuxième tour des élections municipales à la Chapelle-Gauthier a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vanessa Lasser
Vanessa Lasser Divers
CHAPELLOIS, UNISSONS-NOUS
  • Vanessa Lasser
  • Florent Girardin
  • Magali Bettremieux
  • Denis Andres
  • Orlandine Bochet
  • Michael Montaillier
  • Maryne Bouard
  • Cédric Cadinot
  • Maureen Montaillier
  • Thierry Dinh-Van-Sang
  • Laurence Olanier
  • Baptiste Antuori
  • Frédérique Zelewsky
  • Anthony Crouzard
  • Margaux Potier
Farid Mebarki
Farid Mebarki Divers
AGIR ENSEMBLE À LA CHAPELLE-GAUTHIER
  • Farid Mebarki
  • Michèle Monavon
  • Thomas Perreau
  • Judith Ribeiro
  • Serge Rakotohova
  • Sandie Ladouet
  • Patrick Rocasalbas
  • Amandine Baumont
  • Eric Schut
  • Yvonne Silacksa
  • Sébastien Michot
  • Christine Pruvot
  • Jordan Boulard
  • Dominique Pierson
  • Michel Dupetit
  • Micheline Towa Wakam
Christophe Colinet
Christophe Colinet Divers
ENSEMBLE, AMÉLIORONS LA CHAPELLE-GAUTHIER
  • Christophe Colinet
  • Wanda Zajac
  • Kevin Beddar
  • Michèle Villain
  • Benoît Lauret
  • Mélanie Lefebvre
  • Bernard Dupuy
  • Isabelle Azame
  • Noé Paumier
  • Jennifer Arduin
  • Michael Jean
  • Christiane Viron
  • Kevin Lucet
  • Peggy Pellen
  • Marc Gilbert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Gauthier

Tête de listeListe Voix % des voix
Farid MEBARKI
Farid MEBARKI (Ballotage) AGIR ENSEMBLE À LA CHAPELLE-GAUTHIER 		268 45,42%
Vanessa LASSER
Vanessa LASSER (Ballotage) CHAPELLOIS, UNISSONS-NOUS 		248 42,03%
Christophe COLINET
Christophe COLINET (Ballotage) ENSEMBLE, AMÉLIORONS LA CHAPELLE-GAUTHIER 		74 12,54%
Participation au scrutin La Chapelle-Gauthier
Taux de participation 59,66%
Taux d'abstention 40,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 605

Source : ministère de l’Intérieur

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