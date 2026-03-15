Résultat municipale 2026 à la Chapelle-Gauthier (77720) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Chapelle-Gauthier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Chapelle-Gauthier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Gauthier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Farid MEBARKI
Farid MEBARKI AGIR ENSEMBLE À LA CHAPELLE-GAUTHIER 		268 45,42%
Vanessa LASSER
Vanessa LASSER CHAPELLOIS, UNISSONS-NOUS 		248 42,03%
Christophe COLINET
Christophe COLINET ENSEMBLE, AMÉLIORONS LA CHAPELLE-GAUTHIER 		74 12,54%
Participation au scrutin La Chapelle-Gauthier
Taux de participation 59,66%
Taux d'abstention 40,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 605

Source : ministère de l’Intérieur

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