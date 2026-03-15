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19:20 - La Chapelle-Gauthier : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales La structure démographique et socio-économique de la Chapelle-Gauthier définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des municipales. Avec 37% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,61%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (75,99%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,60%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 631 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,09%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,95%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,84% à la Chapelle-Gauthier, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quel score pour le RN à la Chapelle-Gauthier aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à la Chapelle-Gauthier il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 34,24% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,12% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 32,36% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à la Chapelle-Gauthier comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,79% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 50,98% pour le Rassemblement national. Ce dernier clôturera le scrutin en tête avec 52,43% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Jean-Louis Thieriot.

16:58 - Dernières municipales : 53,29 % d'abstention à la Chapelle-Gauthier Il y a six ans à la Chapelle-Gauthier, le tour de chauffe des municipales avait vu 46,71 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays. C'étaient 468 votants qui s'étaient mobilisés alors que le pays était impacté par l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 73,26 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les législatives de 2022 et de 2024 offrent une base de comparaison particulièrement pertinente. La participation aux législatives, mesurée de son côté à 46,54 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 63,87 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 47,28 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une localité où la participation peine à décoller par rapport au reste de la France. Dans le cadre des élections municipales 2026 à la Chapelle-Gauthier, cette réalité jouera en définitive un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Comment a voté Chapelle-Gauthier l'année de la dissolution ? Un retour sur les résultats de 2024 révèle que La Chapelle-Gauthier restait à l'époque une terre de droite mariniste. Lors des élections européennes, le résultat à la Chapelle-Gauthier s'était en effet figé autour de Jordan Bardella (42,79%), challengée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,23%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (8,73%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de la La Chapelle-Gauthier plébiscitaient ensuite Davy Brun (Rassemblement National) avec 50,98% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Davy Brun culminant à 52,43% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de la Chapelle-Gauthier s'était fortement tournée vers la droite radicale Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de La Chapelle-Gauthier privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (34,24%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 22,73%. Lors de la finale de l'élection à la La Chapelle-Gauthier, les électeurs accordaient 57,12% pour Marine Le Pen, contre 42,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Chapelle-Gauthier accordaient leurs suffrages à Dominique Lioret (RN) avec 32,36% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) en première position avec 53,97% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de La Chapelle-Gauthier un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Fiscalité à la Chapelle-Gauthier : un sujet sensible pour les municipales 2026 ? Si on analyse la fiscalité de la Chapelle-Gauthier, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 30,47 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville près de 15 400 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux 471 510 € engrangés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à la Chapelle-Gauthier est passé à 47,82 % en 2024 (contre 29,82 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à la Chapelle-Gauthier a atteint 864 € en 2024 contre 1 119 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 à la Chapelle-Gauthier : une élection pliée dès le premier round À la Chapelle-Gauthier, les résultats des élections municipales de 2020 se sont avérés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Farid Mebarki a surclassé ses rivaux en récoltant 241 voix (54,77%). Deuxième, Maryline Alguacil a obtenu 199 votes (45,22%). Cette victoire écrasante de Farid Mebarki a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à la Chapelle-Gauthier, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche le principal défi, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.