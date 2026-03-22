Résultat municipale 2026 à la Chapelle-Hareng (27230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Hareng a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Chapelle-Hareng, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Hareng [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline JOUAS
Caroline JOUAS (9 élus) ENSEMBLE POUR LA CHAPELLE-HARENG 		43 53,75%
  • Caroline JOUAS
  • Charly BELLENCONTRE
  • Isabelle BOULAND
  • Denis SCHILLIGER
  • Anita MANGEANT
  • Guillaume PECOT
  • Carole SAMSON
  • Nicolas JOUAS
  • Nadine DUVAL
Gwénaël HALLAIS
Gwénaël HALLAIS (2 élus) DIVERSITES ET ACTIONS POUR LA CHAPELLE HARENG 		37 46,25%
  • Gwénaël HALLAIS
  • Véronique DODEMAN BECKER
Participation au scrutin La Chapelle-Hareng
Taux de participation 91,11%
Taux d'abstention 8,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Nombre de votants 82

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Chapelle-Hareng - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline JOUAS
Caroline JOUAS (Ballotage) ENSEMBLE POUR LA CHAPELLE-HARENG 		37 50,00%
Gwénaël HALLAIS
Gwénaël HALLAIS (Ballotage) DIVERSITES ET ACTIONS POUR LA CHAPELLE HARENG 		37 50,00%
Participation au scrutin La Chapelle-Hareng
Taux de participation 84,44%
Taux d'abstention 15,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Nombre de votants 76

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