Résultat municipale 2026 à la Chapelle-Hareng (27230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Hareng a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Chapelle-Hareng, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Hareng [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline JOUAS (9 élus) ENSEMBLE POUR LA CHAPELLE-HARENG
|43
|53,75%
|
|Gwénaël HALLAIS (2 élus) DIVERSITES ET ACTIONS POUR LA CHAPELLE HARENG
|37
|46,25%
|
|Participation au scrutin
|La Chapelle-Hareng
|Taux de participation
|91,11%
|Taux d'abstention
|8,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Nombre de votants
|82
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Chapelle-Hareng - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Caroline JOUAS (Ballotage) ENSEMBLE POUR LA CHAPELLE-HARENG
|37
|50,00%
|Gwénaël HALLAIS (Ballotage) DIVERSITES ET ACTIONS POUR LA CHAPELLE HARENG
|37
|50,00%
|Participation au scrutin
|La Chapelle-Hareng
|Taux de participation
|84,44%
|Taux d'abstention
|15,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,63%
|Nombre de votants
|76
Election municipale 2026 à la Chapelle-Hareng [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Chapelle-Hareng sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Chapelle-Hareng.
L'actu des élections municipales 2026 à la Chapelle-Hareng
18:33 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à la Chapelle-Hareng
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives de 2022. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (45,71%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à la Chapelle-Hareng avaient ensuite favorisé Kévin Mauvieux (Rassemblement National) avec 39,22% au premier tour, devant Thomas Elexhauser (Divers centre) avec 23,53%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Kévin Mauvieux culminant à 60,00% des voix dans la commune.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à la Chapelle-Hareng
L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à la Chapelle-Hareng est riche d'enseignements. Dans la localité, le scrutin s'est opéré par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste constituée, donnant ainsi aux électeurs la possibilité de panacher, c'est-à-dire barrer et ajouter des noms. Dès le premier tour, 11 conseillers ont par ailleurs été élus. Véronique Dodeman Becker a remporté les meilleurs résultats avec 100,00% des bulletins, devant Carole Samson qui a rassemblé 47 votes (100,00%). Delphine L'hernault complétait le trio de tête, réunissant 100,00% des suffrages. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour l'élection 2026 à la Chapelle-Hareng, les citoyens sont de nouveau appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration si singulière. À noter que la règle des candidatures sans liste n'a en revanche plus cours en France.
13:58 - Un duel pour le 2e tour de la municipale de la Chapelle-Hareng
Ce 22 mars, les électeurs ont donc la mission de départager Gwénaël Hallais avec la liste "Diversites Et Actions Pour La Chapelle Hareng" (DIV) et Caroline Jouas, à la tête de "Ensemble Pour La Chapelle-Hareng" (DIV), comme l'indiquent les candidatures officielles au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À 18 heures, le bureau de vote de la Chapelle-Hareng ferme ses portes.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections municipales à la Chapelle-Hareng
Il y a une semaine à la Chapelle-Hareng, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 84,44 % localement. Pour ce premier tour, c'est Caroline Jouas qui a pris la pole position en s'adjugeant 50,00 % des bulletins valides. À sa suite, Gwénaël Hallais est arrivé en deuxième position avec 50,00 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche.
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