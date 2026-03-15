Résultat municipale 2026 à la Chapelle-la-Reine (77760) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Chapelle-la-Reine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Chapelle-la-Reine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-la-Reine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sebastien COLIN
Sebastien COLIN (16 élus) ENSEMBLE POUR LA CHAPELLE-LA-REINE 		600 61,60%
  • Sebastien COLIN
  • Isabelle MARIE
  • Pierre-Antoine DEHELLY
  • Laurence SAMMUT
  • Olivier HOUY
  • Constance JEUFFROY
  • Dominique DURST
  • Badia MOUROUVIN
  • Jean-Louis MARIE
  • Corinne BONNET-POULAIN
  • Philippe GRASSIN
  • Annie DOUART
  • Clement JEUFFROY
  • Anne LE CARRET
  • Marc LE BORGNE
  • Nathalie SANNA
Franklin LECOINTRE
Franklin LECOINTRE (3 élus) LA CHAPELLE LA REINE C'EST NOUS TOUS 		374 38,40%
  • Franklin LECOINTRE
  • Cindy WERMELINGER
  • Didier LEIZEROVICI
Participation au scrutin La Chapelle-la-Reine
Taux de participation 60,02%
Taux d'abstention 39,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 1 006

Source : ministère de l’Intérieur

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