En direct

19:20 - La Chapelle-la-Reine : démographie et socio-économie impactent les municipales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Chapelle-la-Reine, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 1 039 logements pour 2 236 habitants, la densité de la ville est de 141 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 168 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 277 foyers fiscaux. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,86% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 29,28% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 8,70%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 31 839 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. La Chapelle-la-Reine manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à la Chapelle-la-Reine ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à la Chapelle-la-Reine en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 32,43% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,20% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 29,51% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à la Chapelle-la-Reine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 43,54% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 48,10% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 52,81% lors du vote définitif, actant la victoire pour Frédéric Valletoux.

16:58 - Chapelle-la-Reine : 51,58 % de votants aux dernières municipales Pour rappel, la participation atteignait 51,58 % à la Chapelle-la-Reine lors des municipales de 2020, une mobilisation plutôt forte alors qu'en raison du Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux. Avec la présidentielle, les élections municipales sont en effet le moment où les électeurs votent le plus souvent. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 1 240 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 76,40 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 51,95 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 65,14 % au premier tour, contre 43,09 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter. Au soir de cette municipale de 2026, la valeur de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de la Chapelle-la-Reine.

15:59 - Comment a voté Chapelle-la-Reine en 2024 ? Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections législatives à la Chapelle-la-Reine en 2024 avec 48,10%. Frédéric Valletoux (Ensemble !) était à la deuxième place avec 27,90%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Ivanka Dimitrova culminant à 52,81% des suffrages exprimés sur place. Les élections européennes en amont à la Chapelle-la-Reine avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,54%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 11,84% des suffrages. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que La Chapelle-la-Reine restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Chapelle-la-Reine : retour sur les scores marquants de la dernière présidentielle en date Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de La Chapelle-la-Reine accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 32,43%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 23,81%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,20% pour Marine Le Pen, contre 47,80% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de La Chapelle-la-Reine plébiscitaient Ivanka Dimitrova (RN) avec 29,51% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Frédéric Valletoux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 60,63% des voix. Cette physionomie politique de La Chapelle-la-Reine révèle ainsi un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à la Chapelle-la-Reine pour les municipales ? Alors que les impôts locaux ont augmenté à la Chapelle-la-Reine entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 15,16 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de près de 16 200 euros environ, contre quelque 455 300 euros récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à la Chapelle-la-Reine est passé à environ 37,22 % en 2024 (contre 19,22 % en 2020). Un pourcentage à mettre en perspective avec la moyenne du pays, évaluée à près de 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à la Chapelle-la-Reine a atteint 1 004 euros en 2024 contre 827 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à la Chapelle-la-Reine ? À la Chapelle-la-Reine, les résultats du scrutin municipal de 2020 ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Gérard Chanclud a dominé le scrutin en recueillant 53,34% des bulletins. En deuxième position, Nelly Ichard a recueilli 46,65% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Gérard Chanclud a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à la Chapelle-la-Reine, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.