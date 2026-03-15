Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Luc : les infos en direct
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- Candidats municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Luc
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Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Luc [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Chapelle-Saint-Luc sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Chapelle-Saint-Luc.
L'actu des élections municipales 2026 à la Chapelle-Saint-Luc
13:10 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à la Chapelle-Saint-Luc
À l'occasion des élections municipales il y a 6 ans à la Chapelle-Saint-Luc, les résultats ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Olivier Girardin (Divers gauche) a viré en tête en obtenant 68,79% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Vincent Richard (Divers droite) a engrangé 632 voix (31,20%). Cette victoire sans appel de Olivier Girardin a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Luc, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les opposants, faire basculer une majorité si large constituera ce dimanche un challenge titanesque, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à la Chapelle-Saint-Luc
À l’occasion des municipales de 2026, les citoyens de la Chapelle-Saint-Luc devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Découvrez ci-dessous tous les candidats aux municipales à la Chapelle-Saint-Luc. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de la Chapelle-Saint-Luc sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à la Chapelle-Saint-Luc dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Luc
|Tête de listeListe
|
Hania Kouider-Sahed
Liste divers droite
Nouveau souffle pour La Chapelle-Saint-Luc
|
|
Julien Cynober
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Olivier Girardin
Liste divers gauche
UNE VILLE QUI AVANCE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Girardin (28 élus) Une ville qui avance
|1 393
|68,79%
|
|Vincent Richard (5 élus) Des chapelains pour les chapelains
|632
|31,20%
|
|Participation au scrutin
|La Chapelle-Saint-Luc
|Taux de participation
|34,40%
|Taux d'abstention
|65,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 096
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Girardin (26 élus) Une ville qui avance
|2 049
|56,58%
|
|Yves Rehn (7 élus) Ensemble pour la chapelle-saint-luc
|1 572
|43,41%
|
|Participation au scrutin
|La Chapelle-Saint-Luc
|Taux de participation
|58,06%
|Taux d'abstention
|41,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,70%
|Nombre de votants
|3 760
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Girardin Une ville qui avance
|1 693
|49,91%
|Yves Rehn Ensemble pour la chapelle-saint-luc
|1 213
|35,76%
|Jean-Louis Defontaine Jean-louis defontaine pour la chapelle-st-luc
|486
|14,32%
|Participation au scrutin
|La Chapelle-Saint-Luc
|Taux de participation
|54,69%
|Taux d'abstention
|45,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,29%
|Nombre de votants
|3 544
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