Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Luc : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Luc

Tête de listeListe
Hania Kouider-Sahed
Hania Kouider-Sahed Liste divers droite
Nouveau souffle pour La Chapelle-Saint-Luc
  • Hania Kouider-Sahed
  • Luc Bersauter
  • Laure Serfasse
  • Ghislain Gimbert
  • Jennifer Godier
  • Belkader Chaby
  • Marie-Noëlle Rancurel
  • Houssam Said Ahamadi
  • Laurence Simon
  • Yassine Abaidia
  • Catherine Sicard
  • Bruce Deprez
  • Sophie Notteau
  • Ahmed Arejdal
  • Alicia Casari
  • Ahmed Ali Nakchi
  • Jessica Breyer
  • Ibrahima Sidibé
  • Sopheap Preap
  • Jean-Charles Masset
  • Najette Khemal
  • José Gillet
  • Linda Pourcel
  • Khaja-Moinodine Khan
  • Makbule Guncaldi
  • Eric de Sousa
  • Véronique Fevre
  • Emmanuel de Almeida
  • Alexandra Boutrand
  • Jean Fevre
  • Christine Weiss
  • Valentin Pargat
  • Sandy Barth
  • Sylvain Firmin
Julien Cynober
Julien Cynober Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Julien Cynober
  • Louisette Froidefond
  • Jean-Michel Meliot
  • Myriam Bobard
  • Remy Courbera
  • Alice Grandjean
  • Jordan Hoarau
  • Corinne Bellavoine
  • Noureddine Fassi Fehri
  • Christiane Lefebvre
  • Jean-Michel Robic
  • Mélia Fleurival
  • Alin Corré
  • Alison Magalhaes
  • Laurent Froidefond
  • Farsia Hamidane
  • Brandon Courtois
  • Nicole Alcide
  • José Gil-Y-Leon
  • Charlène Talon
  • Florent Briollet
  • Raïcha Ismael Fadhullah
  • Marc Noorbergen
  • Sylvia Bordin
  • Yahya Mouzouri
  • Chantal Hauteville
  • Abdelkader Djellouli
  • Séverine Menu
  • Josué Elo Ndakua
  • Sophie Bortolotti
  • Didier Ampion
  • Magalie Ebano
  • Dominique Brochot
Olivier Girardin
Olivier Girardin Liste divers gauche
UNE VILLE QUI AVANCE
  • Olivier Girardin
  • Cécile Pauwels
  • Abdel El Harchaoui
  • Djamila Haddad
  • Michaël Thomas
  • Véronique Bourgeois Scheffmann
  • Jean-Paul Braun
  • Ulku Yanik
  • Bernard Champagne
  • Aïcha Himeur
  • David Parison
  • Léa Regnault
  • Josselyn Hounmenou
  • Sandrine Da Cunha
  • Dany Gesnot
  • Sophal Duong
  • Julien Mauvignant
  • Marie-Claude Defontaine
  • Heidj Ould-Smaa
  • Nadège Nacrier
  • Xavier Liehn
  • Estelle Lujan
  • Murat Avci
  • Corinne Predieri
  • Claude Legaux
  • Marie Benkassa
  • Philippe Coudrot
  • Martine Norberti
  • Soufiane Sebbari
  • Maryline Grienenberger
  • Abdellah Lamribat
  • Corinne Godon
  • Jean-Marie Boulin
  • Sylviane Bettinger
  • Christian Ducourant

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Girardin
Olivier Girardin (28 élus) Une ville qui avance 		1 393 68,79%
  • Olivier Girardin
  • Cécile Pauwels
  • Jean-Paul Braun
  • Marie-Claude Defontaine
  • Bernard Champagne
  • Sylviane Bettinger
  • David Parison
  • Véronique Bourgeois-Scheffmann
  • Jean Jouanet
  • Marie-Françoise Le Borgne-Godard
  • Daniel Grienenberger
  • Aïcha Himeur
  • Dany Gesnot
  • Ulku Yanik
  • Christian Ducourant
  • Léa Regnault
  • Mohamed Lamine Faty
  • Sophal Duong
  • Michaël Thomas
  • Christiane Chery
  • Xavier Renaudin
  • Marie-Françoise Pautras
  • Claude Legaux
  • Suzanne Gimenez
  • Soufiane Sebbari
  • Sandrine Da Cunha
  • Julien Mauvignant
  • Nadège Nacrier
Vincent Richard
Vincent Richard (5 élus) Des chapelains pour les chapelains 		632 31,20%
  • Vincent Richard
  • Hania Kouider-Sahed
  • Cédric Herblot
  • Danièle Boeglin
  • Corentin Perrut
Participation au scrutin La Chapelle-Saint-Luc
Taux de participation 34,40%
Taux d'abstention 65,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 096

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Girardin
Olivier Girardin (26 élus) Une ville qui avance 		2 049 56,58%
  • Olivier Girardin
  • Sylviane Bettinger
  • Jean Jouanet
  • Samira Sebbari
  • Bernard Champagne
  • Cécile Pauwels
  • Dany Gesnot
  • Marie-Françoise Le Borgne-Godard
  • Jean-Paul Bertholle
  • Marie-Françoise Pautras
  • Claude Legaux
  • Ulku Yanik
  • David Parison
  • Monique Roussel
  • Jean-Paul Braun
  • Aïcha Himeur
  • Daniel Grienenberger
  • Christiane Chery
  • Bernard Grondin
  • Suzanne Gimenez
  • Simon Vienne
  • Basma Hamrouni
  • Grégory Millot
  • Claudette Morel
  • Jean-Michel Buffet
  • Caroline Salhi-Barbarat
Yves Rehn
Yves Rehn (7 élus) Ensemble pour la chapelle-saint-luc 		1 572 43,41%
  • Yves Rehn
  • Danièle Boeglin
  • Gilles Carvallo
  • Hania Kouider
  • René Jénin
  • Véronique Bourgeois-Scheffmann
  • Hassan Zoughaiby
Participation au scrutin La Chapelle-Saint-Luc
Taux de participation 58,06%
Taux d'abstention 41,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,70%
Nombre de votants 3 760

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Girardin
Olivier Girardin Une ville qui avance 		1 693 49,91%
Yves Rehn
Yves Rehn Ensemble pour la chapelle-saint-luc 		1 213 35,76%
Jean-Louis Defontaine
Jean-Louis Defontaine Jean-louis defontaine pour la chapelle-st-luc 		486 14,32%
Participation au scrutin La Chapelle-Saint-Luc
Taux de participation 54,69%
Taux d'abstention 45,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,29%
Nombre de votants 3 544

Villes voisines de la Chapelle-Saint-Luc

En savoir plus sur La Chapelle-Saint-Luc