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19:21 - La Chapelle-Saint-Luc : démographie, élections et stratégies politiques La structure démographique et socio-économique de la Chapelle-Saint-Luc détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des municipales. Avec un pourcentage de 42% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 24,72%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 790 euros par an peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 20,52% et d'une population immigrée de 23,49% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à la Chapelle-Saint-Luc mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,67% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Élections de 2026 : vers une avancée du RN à la Chapelle-Saint-Luc ? Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à la Chapelle-Saint-Luc en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 25,11% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,40% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 27,15% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 49,01% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 36,52% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 34,26% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 37,85% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à la Chapelle-Saint-Luc au crible Lors des municipales de 2020, la participation à la Chapelle-Saint-Luc avait culminé à 34,40 % à la fin du premier round, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 2 096 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne, en pleine crise sanitaire à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 67,66 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 45,18 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 59,84 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 40,51 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone en déficit de participation. L'affluence dans les isoloirs de la Chapelle-Saint-Luc sera quoi qu'il en soit un gros enjeu pour cette municipale.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à la Chapelle-Saint-Luc ? Le scrutin des Européennes de juin 2024 à la Chapelle-Saint-Luc avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (36,52%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 20,65% des voix. Olivier Girardin (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des législatives à la Chapelle-Saint-Luc une vingtaine de jours plus tard avec 44,51%. Angélique Ranc (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 34,26%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Olivier Girardin culminant à 62,15% des suffrages exprimés dans la localité. Le panorama politique de la La Chapelle-Saint-Luc a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, La Chapelle-Saint-Luc reste un territoire orienté vers la gauche Lors des législatives de 2022, les votants de La Chapelle-Saint-Luc soutenaient en priorité Gaëtan Seffals (Nupes) avec 29,00% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Loëtitia Beury (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,99%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de La Chapelle-Saint-Luc privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (31,41%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 25,11%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 59,60%, contre 40,40% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de La Chapelle-Saint-Luc laisse ainsi apparaître un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à la Chapelle-Saint-Luc Côté fiscalité de la Chapelle-Saint-Luc, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 967 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 786 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 42,64 % en 2024 (contre 22,07 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 53 870 € en 2024, en net recul par rapport aux 1 870 790 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 17,99 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à la Chapelle-Saint-Luc À l'occasion des élections municipales il y a 6 ans à la Chapelle-Saint-Luc, les résultats ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Olivier Girardin (Divers gauche) a viré en tête en obtenant 68,79% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Vincent Richard (Divers droite) a engrangé 632 voix (31,20%). Cette victoire sans appel de Olivier Girardin a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Luc, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les opposants, faire basculer une majorité si large constituera ce dimanche un challenge titanesque, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.