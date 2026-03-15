Résultat municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Luc (10600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Chapelle-Saint-Luc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Chapelle-Saint-Luc, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Luc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier GIRARDIN
Olivier GIRARDIN (29 élus) UNE VILLE QUI AVANCE 		1 737 70,10%
  • Olivier GIRARDIN
  • Cécile PAUWELS
  • Abdel EL HARCHAOUI
  • Djamila HADDAD
  • Michaël THOMAS
  • Véronique BOURGEOIS SCHEFFMANN
  • Jean-Paul BRAUN
  • Ulku YANIK
  • Bernard CHAMPAGNE
  • Aïcha HIMEUR
  • David PARISON
  • Léa REGNAULT
  • Josselyn HOUNMENOU
  • Sandrine DA CUNHA
  • Dany GESNOT
  • Sophal DUONG
  • Julien MAUVIGNANT
  • Marie-Claude DEFONTAINE
  • Heidj OULD-SMAA
  • Nadège NACRIER
  • Xavier LIEHN
  • Estelle LUJAN
  • Murat AVCI
  • Corinne PREDIERI
  • Claude LEGAUX
  • Marie BENKASSA
  • Philippe COUDROT
  • Martine NORBERTI
  • Soufiane SEBBARI
Hania KOUIDER-SAHED
Hania KOUIDER-SAHED (4 élus) Nouveau souffle pour La Chapelle-Saint-Luc 		636 25,67%
  • Hania KOUIDER-SAHED
  • Luc BERSAUTER
  • Laure SERFASSE
  • Ghislain GIMBERT
Julien CYNOBER
Julien CYNOBER Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		105 4,24%
Participation au scrutin La Chapelle-Saint-Luc
Taux de participation 45,00%
Taux d'abstention 55,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 2 598

Source : ministère de l’Intérieur

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