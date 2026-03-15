Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Mesmin : les infos en direct
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- Candidats municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Mesmin
- Résultat municipale 2020 La Chapelle-Saint-Mesmin
- Résultat municipale 2014 La Chapelle-Saint-Mesmin
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Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Mesmin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Chapelle-Saint-Mesmin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Chapelle-Saint-Mesmin.
L'actu des élections municipales 2026 à la Chapelle-Saint-Mesmin
13:10 - Le match des élections municipales à la Chapelle-Saint-Mesmin n'avait pas eu de second tour en 2020
Les dynamiques politiques locales demeurent encore à l'heure actuelle influencées par le verdict du dernier scrutin communal à la Chapelle-Saint-Mesmin. À l'issue du premier passage aux urnes, Nicolas Bonneau (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 58,38% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Francine Meurgues (Divers) a recueilli 41,61% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Nicolas Bonneau a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à la Chapelle-Saint-Mesmin, cette répartition historique des voix pose les bases. Afin de remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront fournir un effort titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à la Chapelle-Saint-Mesmin
Les 8 bureaux de vote de la ville de la Chapelle-Saint-Mesmin seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de faire leur choix. Dans le cadre des municipales de 2026, les électeurs de la Chapelle-Saint-Mesmin sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Consultez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à la Chapelle-Saint-Mesmin. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Mesmin
|Tête de listeListe
|
Valérie Barthe Cheneau
Liste divers gauche
AGIR AVEC VOUS, REUSSIR ENSEMBLE
|
|
Quentin Jahier
Liste Divers
LA LISTE QUI VA VOUS CHANGER LA VILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Bonneau (26 élus) Ensemble pour la chapelle
|1 514
|58,38%
|
|Francine Meurgues (7 élus) La chapelle citoyenne
|1 079
|41,61%
|
|Participation au scrutin
|La Chapelle-Saint-Mesmin
|Taux de participation
|39,92%
|Taux d'abstention
|60,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 749
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Bonneau (24 élus) Ensemble pour la chapelle
|2 513
|64,05%
|
|Christian Boutigny (5 élus) Rassemblement pour la chapelle autrement
|1 410
|35,94%
|
|Participation au scrutin
|La Chapelle-Saint-Mesmin
|Taux de participation
|60,72%
|Taux d'abstention
|39,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,61%
|Nombre de votants
|4 156
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