Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Mesmin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Mesmin

Tête de listeListe
Valérie Barthe Cheneau
Valérie Barthe Cheneau Liste divers gauche
AGIR AVEC VOUS, REUSSIR ENSEMBLE
  • Valérie Barthe Cheneau
  • Franck Guillon
  • Alexandra Albuisson
  • Régis Boudet
  • Nathalie Rivard
  • Nathan Rocha
  • Corinne Guneau
  • Christophe Duros
  • Sylvie Savri
  • David Gomes
  • Stéphanie Le Donne
  • Guillaume Pereira
  • Stéphanie Meuret
  • Maxime Bezé
  • Catherine Emering
  • Alexandre Pain
  • Sophie Legros Turbert
  • Hakim Azzouz
  • Virginie Demay
  • Christophe Andrivet
  • Claudie Camus
  • Marc Chourret
  • Mireille Beauvais
  • Hervé Canalda
  • Évelyne Potin
  • Blaise Vidal
  • Nathalie Chaintreuil
  • Benoît Witasse
  • Nafissa Morin
  • Corentin Poirier
  • Aurélia Kikelj
  • Jean-Marie Valin
  • Catherine Callay
  • Christian Pierdet
  • Stéphanie Naguet
Quentin Jahier
Quentin Jahier Liste Divers
LA LISTE QUI VA VOUS CHANGER LA VILLE
  • Quentin Jahier
  • Catherine Dauzères
  • Cédric Quatorze
  • Caroline Voigt
  • Thierry Beausoleil
  • Emmanuelle Bezzywotin
  • Améziane Cherfouh
  • Leslie Metout
  • Thierry Jouanneau
  • Sonia Da Mota
  • Ludovic Soreau
  • Catherine Pitou
  • Christian Boutigny
  • Julie Bruneteau
  • Anthony Morin
  • Géraldine Kazmierczak
  • Marc Franceschi
  • Violette Boulay
  • François Richardot
  • Meghann Gaillard
  • Éric Duchateau
  • Adelaïde Creusat
  • Mustapha Boujhad
  • Marie-Christine Bonneau
  • Charlie Lacombe
  • Valérie Dubois
  • Sandosh Saverias
  • Valérie Lescure
  • Michel Joseph
  • Jocelyne Moreau
  • Bruno Cazo
  • Valérie Gougeon
  • François Pitou
  • Chantal Guichard
  • Marc Carrara

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Bonneau
Nicolas Bonneau (26 élus) Ensemble pour la chapelle 		1 514 58,38%
  • Nicolas Bonneau
  • Valérie Barthe Cheneau
  • Vincent Devailly
  • Stéphanie Le Donne
  • Julien Hibert
  • Nathalie Rivard
  • Patrice David
  • Danielle Martin
  • Jorick Merdrignac
  • Alexandra Albuisson
  • Franck Guillon
  • Sylvie Jimenez
  • Hervé Canalda
  • Aurélie Elophe
  • David Gomes
  • Sylvie Trousson
  • Corentin Poirier
  • Corinne Guneau
  • Christophe Duros
  • Nathalie Chaintreuil
  • Marc Chourret
  • Sophie Dupin
  • Alexandre Pain
  • Sylvie Savri
  • Pierre Trouvat
  • Catherine Emering
Francine Meurgues
Francine Meurgues (7 élus) La chapelle citoyenne 		1 079 41,61%
  • Francine Meurgues
  • Christian Boutigny
  • Catherine Dauzeres
  • Ameziane Cherfouh
  • Gaëlle Silly
  • Serge Boulas
  • Martine Taraud
Participation au scrutin La Chapelle-Saint-Mesmin
Taux de participation 39,92%
Taux d'abstention 60,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 749

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Bonneau
Nicolas Bonneau (24 élus) Ensemble pour la chapelle 		2 513 64,05%
  • Nicolas Bonneau
  • Marie-Thérèse Sauter
  • Jean Moreau
  • Valérie Barthe Cheneau
  • Patrice David
  • Laurence Duval
  • Jean-Louis Fabre
  • Véronique Daudin
  • Ameziane Cherfouh
  • Danielle Martin
  • Bruno Bini
  • Nathalie Rivard
  • Pascal Bruant
  • Caroline Voigt
  • Vincent Devailly
  • Sylvie Trousson
  • René Bauche
  • Francine Meurgues
  • Christophe Andrivet
  • Corinne Guneau
  • Laurent Coutel
  • Barbara Dabe
  • Marc Chourret
  • Christiane Adamczyk
Christian Boutigny
Christian Boutigny (5 élus) Rassemblement pour la chapelle autrement 		1 410 35,94%
  • Christian Boutigny
  • Emilie Xiong
  • Didier Baumier
  • Chantal Martineau
  • Arnaud Dowkiw
Participation au scrutin La Chapelle-Saint-Mesmin
Taux de participation 60,72%
Taux d'abstention 39,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,61%
Nombre de votants 4 156

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