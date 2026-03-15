En direct

19:21 - Analyse démographique et économique des municipales à la Chapelle-Saint-Mesmin Quelle influence les électeurs de la Chapelle-Saint-Mesmin exercent-ils sur les résultats des élections municipales ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 18,07% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 9,48% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2 461 €/mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 4902 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,65% et d'une population immigrée de 11,63% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à la Chapelle-Saint-Mesmin mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,61% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - À quel niveau se place le RN à la Chapelle-Saint-Mesmin ? Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors des élections locales à la Chapelle-Saint-Mesmin en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 21,54% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 36,60% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 19,39% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à la Chapelle-Saint-Mesmin comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,84% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 31,81% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 41,50% le dimanche suivant.

16:58 - À la Chapelle-Saint-Mesmin, l'abstention s'annonce forte aux municipales Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales à la Chapelle-Saint-Mesmin, l'abstention concernait 60,08 % du corps électoral, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que l'épidémie de coronavirus touchait le pays. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est en revanche arrêté à 25,20 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 52,96 % en 2022 à seulement 32,64 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 49,24 % (contre 48,51 % en France). Cette photographie des urnes depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité frappée par un fort abstentionnisme. À l'occasion de ces élections municipales, cette contingence pèsera en conséquence sur les résultats de la Chapelle-Saint-Mesmin.

15:59 - Comment a voté Chapelle-Saint-Mesmin lors des dernières élections ? La physionomie politique de la La Chapelle-Saint-Mesmin a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de la Chapelle-Saint-Mesmin avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 29,84% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à la Chapelle-Saint-Mesmin avaient ensuite favorisé Elodie Babin (Rassemblement National) avec 31,81% au premier tour, devant Emmanuel Duplessy (Union de la gauche) avec 29,19%. Mais c'est néanmoins Emmanuel Duplessy (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 58,50% des suffrages exprimés.

14:57 - Dernière présidentielle à la Chapelle-Saint-Mesmin : les résultats à analyser Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de La Chapelle-Saint-Mesmin plébiscitaient Caroline Janvier (Ensemble !) avec 31,61% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Caroline Janvier virant de nouveau en tête avec 54,48% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Chapelle-Saint-Mesmin quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,29% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 22,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,40% pour Emmanuel Macron, contre 36,60% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de La Chapelle-Saint-Mesmin un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à la Chapelle-Saint-Mesmin Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à la Chapelle-Saint-Mesmin, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 16,27 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 82 900 euros, contre 2,98405 millions d'euros enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son produit et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à la Chapelle-Saint-Mesmin atteint désormais 51,18 % en 2024 (contre 32,62 % en 2020). La moyenne en France, évaluée à près de 40 %, constitue un point de référence intéressant. Cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à la Chapelle-Saint-Mesmin a atteint 1 360 euros en 2024 (contre 1 278 € en 2020).

11:59 - Le match des élections municipales à la Chapelle-Saint-Mesmin n'avait pas eu de second tour en 2020 Les dynamiques politiques locales demeurent encore à l'heure actuelle influencées par le verdict du dernier scrutin communal à la Chapelle-Saint-Mesmin. À l'issue du premier passage aux urnes, Nicolas Bonneau (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 58,38% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Francine Meurgues (Divers) a recueilli 41,61% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Nicolas Bonneau a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à la Chapelle-Saint-Mesmin, cette répartition historique des voix pose les bases. Afin de remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront fournir un effort titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.