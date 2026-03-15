Résultat municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Mesmin (45380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Chapelle-Saint-Mesmin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Chapelle-Saint-Mesmin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-Saint-Mesmin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Quentin JAHIER
Quentin JAHIER (26 élus) LA LISTE QUI VA VOUS CHANGER LA VILLE 		2 198 53,14%
  • Quentin JAHIER
  • Catherine DAUZÈRES
  • Cédric QUATORZE
  • Caroline VOIGT
  • Thierry BEAUSOLEIL
  • Emmanuelle BEZZYWOTIN
  • Améziane CHERFOUH
  • Leslie METOUT
  • Thierry JOUANNEAU
  • Sonia DA MOTA
  • Ludovic SOREAU
  • Catherine PITOU
  • Christian BOUTIGNY
  • Julie BRUNETEAU
  • Anthony MORIN
  • Géraldine KAZMIERCZAK
  • Marc FRANCESCHI
  • Violette BOULAY
  • François RICHARDOT
  • Meghann GAILLARD
  • Éric DUCHATEAU
  • Adelaïde CREUSAT
  • Mustapha BOUJHAD
  • Marie-Christine BONNEAU
  • Charlie LACOMBE
  • Valérie DUBOIS
Valérie BARTHE CHENEAU
Valérie BARTHE CHENEAU (7 élus) AGIR AVEC VOUS, REUSSIR ENSEMBLE 		1 938 46,86%
  • Valérie BARTHE CHENEAU
  • Franck GUILLON
  • Alexandra ALBUISSON
  • Régis BOUDET
  • Nathalie RIVARD
  • Nathan ROCHA
  • Corinne GUNEAU
Participation au scrutin La Chapelle-Saint-Mesmin
Taux de participation 56,69%
Taux d'abstention 43,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 4 263

Source : ministère de l’Intérieur

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