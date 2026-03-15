Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-sur-Erdre : les infos en direct
- Election municipale 2026 à la Chapelle-sur-Erdre [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à la Chapelle-sur-Erdre
- Résultat municipale 2020 La Chapelle-sur-Erdre
- Résultat municipale 2014 La Chapelle-sur-Erdre
- Bureaux de vote à la Chapelle-sur-Erdre
- La Chapelle-sur-Erdre (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-sur-Erdre [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Chapelle-sur-Erdre sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Chapelle-sur-Erdre.
L'actu des élections municipales 2026 à la Chapelle-sur-Erdre
13:10 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à la Chapelle-sur-Erdre
S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à la Chapelle-sur-Erdre peut se révéler instructif. Lors de la première manche électorale, Fabrice Roussel (Union de la gauche) a viré en tête en obtenant 4 252 bulletins (55,69%). Derrière, Erwan Bouvais (Divers centre) a capté 3 383 voix (44,30%). Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à la Chapelle-sur-Erdre, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Pour ébranler cette mainmise ce dimanche, la minorité devra démultiplier le score obtenu, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à la Chapelle-sur-Erdre
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de la Chapelle-sur-Erdre sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour établir qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats à la Chapelle-sur-Erdre. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Chapelle-sur-Erdre
|Tête de listeListe
|
Laurent Godet
Liste divers gauche
La Chapelle ensemble
|
|
Erwan Bouvais
Liste divers centre
J'AIME LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice Roussel (26 élus) La chapelle ensemble
|4 252
|55,69%
|
|Erwan Bouvais (7 élus) La chapelle en action 2020
|3 383
|44,30%
|
|Participation au scrutin
|La Chapelle-sur-Erdre
|Taux de participation
|49,17%
|Taux d'abstention
|50,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 785
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice Roussel (25 élus) La chapelle au coeur
|4 460
|45,81%
|
|Erwan Bouvais (7 élus) La chapelle en action
|4 411
|45,31%
|
|Isabelle Verdon (1 élu) Pour une alternative ecologiste et citoyenne
|863
|8,86%
|
|Participation au scrutin
|La Chapelle-sur-Erdre
|Taux de participation
|64,69%
|Taux d'abstention
|35,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,72%
|Nombre de votants
|9 904
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice Roussel La chapelle au coeur
|4 248
|45,80%
|Erwan Bouvais La chapelle en action
|3 802
|40,99%
|Isabelle Verdon Pour une alternative ecologiste et citoyenne
|1 224
|13,19%
|Participation au scrutin
|La Chapelle-sur-Erdre
|Taux de participation
|62,20%
|Taux d'abstention
|37,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,55%
|Nombre de votants
|9 517
Villes voisines de la Chapelle-sur-Erdre
- La Chapelle-sur-Erdre (44240)
- Ecole primaire à la Chapelle-sur-Erdre
- Maternités à la Chapelle-sur-Erdre
- Crèches et garderies à la Chapelle-sur-Erdre
- Classement des collèges à la Chapelle-sur-Erdre
- Salaires à la Chapelle-sur-Erdre
- Impôts à la Chapelle-sur-Erdre
- Dette et budget de la Chapelle-sur-Erdre
- Climat et historique météo de la Chapelle-sur-Erdre
- Accidents à la Chapelle-sur-Erdre
- Délinquance à la Chapelle-sur-Erdre
- Inondations à la Chapelle-sur-Erdre
- Nombre de médecins à la Chapelle-sur-Erdre
- Pollution à la Chapelle-sur-Erdre
- Entreprises à la Chapelle-sur-Erdre
- Prix immobilier à la Chapelle-sur-Erdre