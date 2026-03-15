Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-sur-Erdre : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Chapelle-sur-Erdre

Tête de listeListe
Laurent Godet
Laurent Godet Liste divers gauche
La Chapelle ensemble
  • Laurent Godet
  • Noëlle Corno
  • Laurent Brézac
  • Nathalie Garrec
  • Eric Nozay
  • Katell Andromaque
  • Frédéric Barbelivien
  • Nathalie Leblanc
  • Corentin Lefort
  • Monique Piau-Quinton
  • Denis Briant
  • Muriel Dintheer
  • Frédéric Chatellier
  • Camille Branchereau
  • Evren Legrand
  • Charlotte Percher
  • Fabrice Roussel
  • Marie-Eve Fermet Nguyen-Trong
  • Philippe Le Duault
  • Charline Siloret
  • Lucien Bertin
  • Agnès Mousset
  • Arnaud Claverie
  • Marie Monition
  • Martin Mottet
  • Séverine Audrain
  • Arnaud Minguet
  • Anouk Macquet
  • Loic Le Bigot
  • Marie-Pierre Bauger
  • Jean-François Serot
  • Therese Trespeuch
  • Louis Le Mauff
  • Sylvie Auribault
  • Christophe Lesage
  • Viviane Capitaine
  • Jean-Pierre Guyonnaud
Erwan Bouvais
Erwan Bouvais Liste divers centre
J'AIME LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
  • Erwan Bouvais
  • Bénédicte de Lantivy
  • Nicolas Monnier
  • Sonia Leray
  • Régis Gouyou-Beauchamps
  • Edith Le Dall
  • Paul Hervé
  • Malorie Debrus
  • Michel Moreau
  • Françoise Pavoux
  • Julien Marrier d'Unienville
  • Delphine Guillou
  • Arnaud Fornier
  • Elise Gaillard
  • Frédéric Toulouse
  • Fabienne Bousseaud
  • David Breton
  • Elisabeth Moreau
  • Dominique Delnevo
  • Pauline Lagadec
  • Romain Hervouet
  • Lydie Bernardie-Perez
  • Sébastien Roussel
  • Véronique Dauffy
  • Damien Chablat
  • Anne-Gaëlle Nieduziak
  • Bernard Day
  • Monica Macquet
  • Claude Robinet
  • Sylvie Clergeau
  • Éric Bernard
  • Alexandra Pisarz-Van Den Heuvel
  • Jean-Claude Brunissen
  • Marie Corval
  • Yoann Le Guen
  • Annick Archambaud
  • Éric Marande

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice Roussel
Fabrice Roussel (26 élus) La chapelle ensemble 		4 252 55,69%
  • Fabrice Roussel
  • Katell Andromaque
  • Jean-Noël Lebossé
  • Nathalie Leblanc
  • Laurent Godet
  • Noëlle Corno
  • Philippe Le Duault
  • Muriel Dintheer
  • Denis Briant
  • Camille Branchereau
  • Laurent Brézac
  • Laurence Rannou
  • Claude Lefort
  • Viviane Capitaine - Guevel
  • Marc Fleury
  • Fabienne Brunet
  • Jean-Pierre Guyonnaud
  • Sylvie Lajeanne
  • Eric Nozay
  • Linda Dion
  • Martin Mottet
  • Isabelle Le Hein
  • Philippe Rodrigues
  • Anne Olivier
  • Oscar Navarro
  • Charlotte Percher
Erwan Bouvais
Erwan Bouvais (7 élus) La chapelle en action 2020 		3 383 44,30%
  • Erwan Bouvais
  • Annie Le Gal La Salle
  • Christophe Bouvier-Brault
  • Myriam Basosila Mbewa
  • Christian Guillemineau
  • Bénédicte Taslé
  • Sébastien Roussel
Participation au scrutin La Chapelle-sur-Erdre
Taux de participation 49,17%
Taux d'abstention 50,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 785

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice Roussel
Fabrice Roussel (25 élus) La chapelle au coeur 		4 460 45,81%
  • Fabrice Roussel
  • Dominique Le Berre
  • Daniel Garnier
  • Nathalie Leblanc
  • Jean-Louis Le Guen
  • Viviane Guevel
  • Claude Lefort
  • Muriel Dintheer
  • Jean-Pierre Guyonnaud
  • Josiane Guillet
  • Eric Nozay
  • Marie-Charlotte Talbot
  • Marc Trellu
  • Anne Raimbault
  • Jean-Noël Le Bossé
  • Isabelle Le Hein
  • Bernard Cathala
  • Laurence Rannou
  • Philippe Le Duault
  • Carine Renaudin
  • Laurent Godet
  • Marie-Astrid Brichon
  • Michaël Leon
  • Edith Le Dall
  • Laurent Brezac
Erwan Bouvais
Erwan Bouvais (7 élus) La chapelle en action 		4 411 45,31%
  • Erwan Bouvais
  • Annie Le Gal La Salle
  • Hugues Levesque
  • Mégane Savary
  • Christian Guillemineau
  • Michèle Catherine
  • Cédric Berger
Isabelle Verdon
Isabelle Verdon (1 élu) Pour une alternative ecologiste et citoyenne 		863 8,86%
  • Isabelle Verdon
Participation au scrutin La Chapelle-sur-Erdre
Taux de participation 64,69%
Taux d'abstention 35,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Nombre de votants 9 904

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice Roussel
Fabrice Roussel La chapelle au coeur 		4 248 45,80%
Erwan Bouvais
Erwan Bouvais La chapelle en action 		3 802 40,99%
Isabelle Verdon
Isabelle Verdon Pour une alternative ecologiste et citoyenne 		1 224 13,19%
Participation au scrutin La Chapelle-sur-Erdre
Taux de participation 62,20%
Taux d'abstention 37,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Nombre de votants 9 517

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