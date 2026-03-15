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19:21 - La Chapelle-sur-Erdre : démographie, élections et stratégies politiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, La Chapelle-sur-Erdre foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 34,97% de cadres pour 20 483 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 1 651 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 779 résidents étrangers, représentant 3,80% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 114 €/mois, la commune vise plus de prospérité. À la Chapelle-sur-Erdre, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Quelle percée du RN à la Chapelle-sur-Erdre aux municipales ? Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à la Chapelle-sur-Erdre il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 11,85% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 22,16% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 9,25% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à la Chapelle-sur-Erdre comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 17,08% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 19,45% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il terminera avec 16,39% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à la Chapelle-sur-Erdre ? Pour rappel, la participation atteignait 49,17 % à la Chapelle-sur-Erdre lors des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que sévissait la pandémie du coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 79,95 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 59,68 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 75,95 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 55,92 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent une commune civiquement engagée par rapport au reste de la France. Pour cette élection municipale 2026, cette particularité à la Chapelle-sur-Erdre sera en tout cas fondamentale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Le vote de la Chapelle-sur-Erdre nettement ancré à droite il y a deux ans Fabrice Roussel (Union de la gauche) avait remporté au premier tour des élections des députés à la Chapelle-sur-Erdre en 2024 avec 43,41%. Sarah El Haïry (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 36,15%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Fabrice Roussel culminant à 46,40% des votes dans la commune. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à la Chapelle-sur-Erdre avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Raphaël Glucksmann (24,73%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 18,92% des suffrages. La situation politique de la La Chapelle-sur-Erdre a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre de gauche social-démocrate.

14:57 - À la Chapelle-sur-Erdre, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de la majorité présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de La Chapelle-sur-Erdre plébiscitaient Sarah El Hairy (Ensemble !) avec 39,67% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,45% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à la Chapelle-sur-Erdre qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 35,94% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,98%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 77,84% pour Emmanuel Macron, contre 22,16% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Analyse de l'évolution de la fiscalité locale à la Chapelle-sur-Erdre Concernant la pression fiscale à la Chapelle-sur-Erdre, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 1 111 € en 2024 (dernière année connue) contre 1 121 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 39,72 % en 2024 (contre 19,01 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 228 700 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 6,70399 millions d'euros (6 703 990 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 21,74 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à la Chapelle-sur-Erdre S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à la Chapelle-sur-Erdre peut se révéler instructif. Lors de la première manche électorale, Fabrice Roussel (Union de la gauche) a viré en tête en obtenant 4 252 bulletins (55,69%). Derrière, Erwan Bouvais (Divers centre) a capté 3 383 voix (44,30%). Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à la Chapelle-sur-Erdre, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Pour ébranler cette mainmise ce dimanche, la minorité devra démultiplier le score obtenu, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.