Résultat municipale 2026 à la Chapelle-sur-Erdre (44240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Chapelle-sur-Erdre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Chapelle-sur-Erdre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chapelle-sur-Erdre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Erwan BOUVAIS
Erwan BOUVAIS (27 élus) J'AIME LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 		5 122 52,08%
  • Erwan BOUVAIS
  • Bénédicte DE LANTIVY
  • Nicolas MONNIER
  • Sonia LERAY
  • Régis GOUYOU-BEAUCHAMPS
  • Edith LE DALL
  • Paul HERVÉ
  • Malorie DEBRUS
  • Michel MOREAU
  • Françoise PAVOUX
  • Julien MARRIER D'UNIENVILLE
  • Delphine GUILLOU
  • Arnaud FORNIER
  • Elise GAILLARD
  • Frédéric TOULOUSE
  • Fabienne BOUSSEAUD
  • David BRETON
  • Elisabeth MOREAU
  • Dominique DELNEVO
  • Pauline LAGADEC
  • Romain HERVOUET
  • Lydie BERNARDIE-PEREZ
  • Sébastien ROUSSEL
  • Véronique DAUFFY
  • Damien CHABLAT
  • Anne-Gaëlle NIEDUZIAK
  • Bernard DAY
Laurent GODET
Laurent GODET (8 élus) La Chapelle ensemble 		4 713 47,92%
  • Laurent GODET
  • Noëlle CORNO
  • Laurent BRÉZAC
  • Nathalie GARREC
  • Eric NOZAY
  • Katell ANDROMAQUE
  • Frédéric BARBELIVIEN
  • Nathalie LEBLANC
Participation au scrutin La Chapelle-sur-Erdre
Taux de participation 63,28%
Taux d'abstention 36,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 10 029

Source : ministère de l’Intérieur

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