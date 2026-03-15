Résultat municipale 2026 à la Charité-sur-Loire (58400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Charité-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Charité-sur-Loire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Charité-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaëtan GORCE
Gaëtan GORCE (23 élus) Ensemble, de l'élan et du coeur 		1 137 64,60%
  • Gaëtan GORCE
  • Blandine DELAPORTE
  • Franck BOULET
  • Catherine DESPESSE
  • Jean-Claude CHARRET
  • Juline LEBRUN
  • Eric LALOY
  • Aurore CLARISSE
  • Eliasse AHMAR LAGROUN
  • Aurélie MESSY
  • Jean-Paul BELTRAN
  • Radia EL HILALI
  • André TORRES
  • Laura BOUYARD
  • Renaud SCAPIN
  • Barbara LABORDE
  • Matteo SPERANZA
  • Caroline DEVEAUX
  • Abdo MOUNIR
  • Anne DUCOURTIAL
  • François PERROT
  • Adèle ROUSSEAU
  • Stéphane CORTET
Gérard FONTAINE
Gérard FONTAINE (4 élus) La Charité, notre ville, notre avenir 		623 35,40%
  • Gérard FONTAINE
  • Sandrine GUILLEMIN
  • François LE METAYER
  • Linda BAKKER
Participation au scrutin La Charité-sur-Loire
Taux de participation 57,54%
Taux d'abstention 42,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Nombre de votants 1 861

Source : ministère de l’Intérieur

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