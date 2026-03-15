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19:19 - Analyse socio-économique de la Charité-sur-Loire : perspectives électorales Dans la commune de la Charité-sur-Loire, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 14,77% et une densité de population de 298 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un salaire moyen mensuel net de 2 053 € par mois peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,47%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,83%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à la Charité-sur-Loire mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,41% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à la Charité-sur-Loire ? Le mouvement nationaliste restait loin du podium lors des municipales à la Charité-sur-Loire il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 24,95% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,71% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 21,53% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 43,52% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,40% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,46% pour le RN. Il finira avec 40,65% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 62,02 % d'abstention à la Charité-sur-Loire En marge de l'élection municipale 2026, la valeur de l'abstention pèsera sur les résultats de la Charité-sur-Loire. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 62,02 % lors du dernier scrutin municipal, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le scrutin se déroulait en pleine épidémie de Covid-19. Rappelons que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec la présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 32,10 % des citoyens inscrits. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 50,98 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 38,41 % au premier tour, contre 54,54 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez abstentionniste.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à la Charité-sur-Loire La préférence des électeurs de la La Charité-sur-Loire a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un territoire bleu marine. Les élections européennes de 2024 à la Charité-sur-Loire avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,40%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 16,14% des voix. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de la La Charité-sur-Loire plébiscitaient ensuite Charles-Henri Gallois (Rassemblement National) avec 34,46% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Perrine Goulet (Majorité présidentielle), avec 59,35%.

14:57 - Charité-sur-Loire affichait un équilibre complexe il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que La Charité-sur-Loire s'inscrit comme une commune au paysage politique fragmenté. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de La Charité-sur-Loire plaçaient Marine Le Pen en tête avec 24,95% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 24,91%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,29% pour Emmanuel Macron, contre 45,71% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de La Charité-sur-Loire plébiscitaient Leo Coutellec (Nupes) avec 34,65% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Perrine Goulet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 56,48% des suffrages.

12:58 - À l'approche des municipales, les impôts sont en hausse à la Charité-sur-Loire Du côté de la fiscalité locale de la Charité-sur-Loire, la facture moyenne payée par foyer fiscal a représenté 1 141 euros en 2024 (dernières données en date) contre 971 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 45,61 % en 2024 (contre 21,71 % en 2020). En comparaison, la moyenne au niveau national s'établit à environ 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 410 100 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 1 735 110 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 25,18 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à la Charité-sur-Loire ? L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à la Charité-sur-Loire est particulièrement éclairante. Dès le premier tour de scrutin, Henri Valès (Divers gauche) a pris la première place en rassemblant 47,39% des suffrages. À sa poursuite, Jacky Tournefier (Divers droite) a capté 38,08% des suffrages. Les autres adversaires ayant préféré jeter l'éponge, Henri Valès a logiquement engrangé 562 suffrages (100,00%) au deuxième tour. Pour cette élection de 2026 à la Charité-sur-Loire, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Au lendemain de ce scrutin sans réelle concurrence, l'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) donne déjà un début de réponse particulièrement clair.