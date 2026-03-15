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19:20 - Démographie et politique à la Chartre-sur-le-Loir, un lien étroit Dans la commune de la Chartre-sur-le-Loir, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,81% et une densité de population de 165 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (38,00%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 670 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,61%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (18,03%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à la Chartre-sur-le-Loir mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,83% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à la Chartre-sur-le-Loir Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à la Chartre-sur-le-Loir en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 27,03% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 46,30% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 27,04% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN obtenait 45,67% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 35,42% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 38,04% pour le RN. Il finira avec 45,78% lors du vote final.

16:58 - Chartre-sur-le-Loir : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour rappel, la participation atteignait 56,07 % à la Chartre-sur-le-Loir lors des municipales de 2020, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux alors qu'à cause du Covid-19, un grand nombre de votants avaient choisi de rester à la maison. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les municipales restent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, des scrutins où les électeurs participent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 754 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 72,43 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 50,76 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,11 % au premier tour, contre 50,77 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville s'affiche donc sensiblement comme une contrée soucieuse de voter. L'adhésion au scrutin de la Chartre-sur-le-Loir constituera en définitive un gros enjeu pour ces municipales 2026.

15:59 - Comment a voté Chartre-sur-le-Loir lors des dernières élections ? Le panorama politique de la La Chartre-sur-le-Loir a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,42%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Romain Lemoigne (Rassemblement National) en tête avec 38,04% au premier tour, devant Eric Martineau (Ensemble !) avec 33,28%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Eric Martineau (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 54,22%.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins de 2022 à la Chartre-sur-le-Loir ? Globalement, le paysage électoral fait de La Chartre-sur-le-Loir un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Chartre-sur-le-Loir plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 29,59% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 27,03%. Le second tour validait ensuite cette introduction en donnant 53,70% pour Emmanuel Macron, contre 46,30% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de La Chartre-sur-le-Loir plébiscitaient Eric Martineau (Ensemble !) avec 27,04% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,33% des suffrages.

12:58 - Une fiscalité en hausse à la Chartre-sur-le-Loir qui pèsera sur l'issue du scrutin Du côté de la fiscalité de la Chartre-sur-le-Loir, la facture moyenne payée par ménage imposable a atteint 866 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 556 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 35,52 % en 2024 (contre environ 14,80 % en 2020). Cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 67 100 euros en 2024, en net recul par rapport aux 201 740 € perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 12,64 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à la Chartre-sur-le-Loir Les équilibres politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore conditionnés par le verdict du dernier scrutin communal à la Chartre-sur-le-Loir. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Michel Dutheil a fait la course en tête en récoltant 336 soutiens (60,75%). Juste derrière, Christine Alibert-Maris a capté 217 bulletins valides (39,24%). Ce succès d'emblée de Michel Dutheil a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Chartre-sur-le-Loir, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.