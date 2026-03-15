Résultat municipale 2026 à la Chartre-sur-le-Loir (72340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Chartre-sur-le-Loir a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Chartre-sur-le-Loir, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Chartre-sur-le-Loir [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel DUTHEIL
Michel DUTHEIL (13 élus) Unis pour la Chartre 		397 64,14%
  • Michel DUTHEIL
  • Béatrice GRANGER
  • Guy DESILES
  • Marie-Dominique GILLE-AYBES
  • Dominique BORDIER
  • Emilie LAMBERT
  • Christophe RETIF
  • Anita MENANT
  • Jean-Luc AUBERT
  • Brigitte MURSET
  • Sofiane KISSOUM
  • Sandrine FAGUET
  • Christian FOURNIER
Tony LADURÉE
Tony LADURÉE (2 élus) La Chartre notre force commune 		222 35,86%
  • Tony LADURÉE
  • Nathalie PUSCEDDU LUYEYE NSUNSAS
Participation au scrutin La Chartre-sur-le-Loir
Taux de participation 61,93%
Taux d'abstention 38,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 636

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Sarthe ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Sarthe. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur La Chartre-sur-le-Loir