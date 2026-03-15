Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ciotat : les infos en direct

Programme de Alexandre Doriol à La Ciotat (A JAMAIS CIOTADENS)

Élections municipales

Le 15 mars, les citoyens de La Ciotat sont appelés à voter pour le premier tour des élections municipales. Ce scrutin représente un choix personnel majeur pour l'avenir de la ville et de ses habitants. Il est l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire locale, en alliant authenticité et modernité.

Amélioration de la qualité de vie

Le projet présenté vise à améliorer la qualité de vie quotidienne des Ciotadens. Cela inclut des mesures en matière de sécurité, de santé, de mobilité et de logement. Parmi les initiatives, on trouve l'augmentation des effectifs de la police, la création de logements sociaux et des améliorations dans le domaine du sport et de l'éducation.

Valorisation de l'environnement

Un accent particulier est mis sur la préservation et la valorisation de l'environnement marin de La Ciotat. Cela passe par la création d'une promenade piétonne, la rénovation des plages et une politique active de plantation d'arbres et de végétaux. Ces actions visent à dynamiser le commerce local tout en respectant l'écosystème.

Culture et patrimoine

Le projet inclut des actions pour valoriser la culture citoyenne et le patrimoine de La Ciotat. Cela se traduit par des événements comme la fête des quartiers et la transformation de bâtiments historiques en pôles culturels. L'objectif est de renforcer le lien entre les habitants et leur histoire tout en soutenant les associations locales.