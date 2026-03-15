Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ciotat : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Ciotat

Tête de listeListe
Karim Ghendouf
Karim Ghendouf Liste d'union à gauche
LA CIOTAT NOUS RASSEMBLE
  • Karim Ghendouf
  • Mariann Chretien
  • Jérôme Assier
  • Isabelle Mazuc
  • Sébastien Madau
  • Sylvie Demoulin
  • Henri Lubrano
  • Delphine Rochette
  • Hérvé Watteau
  • Sarah Lesne
  • Lucien Amiach
  • Laetitia Vivaldi
  • Max Lucien Andrieu
  • Régine Douzenel
  • Christophe Maitrepierre
  • Coralie Hernandez
  • Alpha Diakho
  • Delphine Le Mouel
  • Nicolas Pluet
  • Sylvia Bonifay
  • Frédéric Martin
  • Maria Talaveron
  • Benjamin Durand
  • Sylvie Fardella
  • Stéphane Toumsin
  • Christèle Renault
  • Antoine Fubiani
  • Martine Garin
  • Nicolas Paillard
  • Isabelle Bellacci
  • Jean-Claude Fardella
  • Francisca Martin
  • Yvan Yeresian
  • Isabelle Martin
  • Lucas Schneider
  • Olivia Rivet
  • Julien Vigier
  • Sihem Ghendouf-Cayron
  • Albert-Jean Morazzani
Alexandre Doriol
Alexandre Doriol Liste divers droite
A JAMAIS CIOTADENS
  • Alexandre Doriol
  • Eva-Pauline Bonan
  • John Darrigo
  • Françoise Germain
  • Bernard Deflesselles
  • Cécile Gourdin
  • Jean-Louis Tixier
  • Myriam Fiacre Ciotti
  • Eric Runfola
  • Marie-Claire Costanza Faucheux
  • Samuel Rogron
  • Karine Henry
  • Didier Bertrand
  • Coralie Spataro
  • Stéphane Mercurio
  • Léa Fimat
  • Jean-Marc Martinez
  • Véronique Gonin
  • Olivier Méric
  • Karine Nguyen
  • Nicolas Roy
  • Marie Laure Pianelli
  • Noël Collura
  • Patricia Tudose
  • Richard Molines
  • Sandrine Lesoutivier
  • Jean Pierre Michel
  • Marie-Caroline Saintot
  • Louis Hourie
  • Corinne Jagain Darnet
  • Franck Oller
  • Sarah Vedrine
  • Stephen Pellequer
  • Rachel Temine
  • Serge Bonifay
  • Laura Dumas
  • Jonathan Guidaliah
  • Arlette Salvo
  • Ali Adjadj
Daniel Salenc
Daniel Salenc Liste du Rassemblement National
CAP SUR LE BON SENS
  • Daniel Salenc
  • Annette Placide
  • Lionel Giusti
  • Dominique Bonmati
  • Didier Giudici
  • Sabine Romano
  • Robert Hargous
  • Melanie Mariotte
  • Antonio Coniglio
  • Aurelia Riquier
  • Mohamed Hadjadj
  • Eugenie Teixeira
  • Mario Iannelo
  • Sylvie Vatinelle
  • Jean-Bernard Hulin
  • Virginie Ricard
  • Dominique Gas
  • Marie-Laurence Macaluso
  • Michel Pina
  • Angelique de Robert de Bousquet
  • Frederic Poulin
  • Olivia Ferrer
  • Olivier Vicaire
  • Julie Coronado
  • Jean-Marie Pauleau
  • Anabelle Chapuis
  • Sauveur Bertolino
  • Marina Jeftic
  • Steve Macura
  • Annick Sareczki
  • Marco Di Camillio
  • Lucile Baptiste
  • Christophe Francesconi
  • Noemie Billard
  • Yasar Yildirim
  • Jocelyne Le Barbenchon
  • Noel Duval
  • Celine Scalisi
  • Max Patry
Antoine Vichy
Antoine Vichy Liste de La France insoumise
BIFURQUONS À GAUCHE
  • Antoine Vichy
  • Dominique Sabatini
  • Jean-Paul Coste
  • Myriam Martou
  • Jean-Christophe Coq
  • Naïma Benhadj
  • Jean-Marc Farris
  • Nora Boukheroufa
  • Willem Bouman
  • May Vichy
  • Robert Bret
  • Martine Haccoun
  • Roger Catzaras
  • Laêtitia Vichy
  • Samir Ouali
  • Martine Gartner
  • Michel Farris
  • Marianne Hedges
  • Jean-Luc Michel-Vichy
  • Laurence Voulant
  • Arthur Auroux
  • Clarisse Boisseau
  • José Sterenzy
  • Brigitte Becquart
  • Denis Dupont
  • Julie Vignot
  • Jean-Paul Lafaye
  • Françoise Romand
  • Manuel Crouzet
  • Anita Cholbi
  • Jacques Bonnardel
  • Dany Pieri
  • Georges Boyer
  • Michelle Gibert
  • Tristan Franzen
  • Christiane Gauthier
  • Pierre Bertaigne
  • Amandine Compper
  • David Santa
Hervé Itrac
Hervé Itrac Liste d'extrême droite
Rassemblons nous
  • Hervé Itrac
  • Magali Viglione
  • Mickaël Hahn
  • Gilberte Dalmasso
  • Christian Nicorosi
  • Nathalie Jonniaux
  • Robert Santunione
  • Graziela Napolitano
  • Nicolas Masset
  • Magdeleine Reyre
  • Patrick Bartolo
  • Sylvie Bocos
  • Daniel Vignol
  • Louisette Le Veler
  • Ulrick Némouthé
  • Paulette Glaise
  • Richard Kerherno
  • Maryse Marabeuf
  • Louis Ruiz
  • Nelly Girardon
  • Alain Passarelli
  • Patricia Arecchi
  • Gilbert Molesti
  • Martine Viviani
  • Michel Nocca
  • Patricia Rodriguez
  • Philippe Bénard
  • Hélène Pirone
  • Jean-Claude Fournet
  • Sylvie Cabrero
  • Abdelghali Temine
  • Dorothée Fermaut
  • Patrick Bologna
  • Marie-Claire Franceschi
  • Frédéric Leroux
  • Alice Vial
  • Alexis Retor
  • Christine Charvet
  • Joseph Vetrano

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Bore
Patrick Bore (29 élus) Cap sur l'avenir 		5 240 46,19%
  • Patrick Bore
  • Caroline Maurin
  • Bernard Deflesselles
  • Geneviève Boissier
  • Alexandre Doriol-Kasmadjian
  • Kheira Zenafi
  • Jean-Louis Bonan
  • Evelyne Flick
  • Jean-Louis Tixier
  • Nathalie Laine
  • Yann Taranto
  • Marie-Laure Pianelli
  • Louis Hourie
  • Arlette Salvo
  • Noël Collura
  • Annie Grigorian
  • Eric Belrivo
  • Patricia Tudose
  • Jean-Marc Nizzoli
  • Marine Labbat
  • Vassily Cornille
  • Dieynaba Llagonne
  • Michaël Paya
  • Martine Bocognano
  • Richard Molines
  • Nicole Audibert Spiteri
  • Jean Marc Martinez
  • Karine Henry
  • Kevin Pourcelly
Mireille Benedetti
Mireille Benedetti (4 élus) Ensemble pour la ciotat 		2 699 23,79%
  • Mireille Benedetti
  • Denis Bunelier
  • Laura Baldanza
  • Lionel Giusti
Karim Ghendouf
Karim Ghendouf (4 élus) Plus que jamais la ciotat nous rassemble 		2 280 20,09%
  • Karim Ghendouf
  • Mariann Chretien
  • Bernard Ougourlou-Oglou
  • Martine Cuccaroni
Hervé Itrac
Hervé Itrac (2 élus) Rassemblons nous pour la ciotat 		1 125 9,91%
  • Hervé Itrac
  • Magali Viglione
Participation au scrutin La Ciotat
Taux de participation 38,60%
Taux d'abstention 61,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 631

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Bore
Patrick Bore Cap sur l'avenir 		4 388 37,52%
Karim Ghendouf
Karim Ghendouf Plus que jamais la ciotat nous rassemble 		1 537 13,14%
Mireille Benedetti
Mireille Benedetti Pour que vive la ciotat 		1 521 13,00%
Hervé Itrac
Hervé Itrac Rassemblons nous pour la ciotat 		1 271 10,87%
Lionel Giusti
Lionel Giusti Pour une ville qui respire 		1 101 9,41%
Michel Buscetti
Michel Buscetti Lucide 		872 7,45%
Christine Abattu
Christine Abattu En marche pour la ciotat, la voie ecologie 		683 5,84%
Yann Farina
Yann Farina Une nouvelle energie pour la ciotat 		319 2,72%
Participation au scrutin La Ciotat
Taux de participation 39,97%
Taux d'abstention 60,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 048

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Boré
Patrick Boré (30 élus) Une force pour l'avenir de la ciotat 		9 078 52,99%
  • Patrick Boré
  • Mireille Benedetti
  • Jean-Louis Bonan
  • Nathalie Lainé
  • Jean-Louis Tixier
  • Régine Gourdin
  • Guy Sauvayre
  • Annie Grigorian
  • Lionel Valéri
  • Andrée Gros
  • André Glinka-Hecquet
  • Laurence Serafin
  • Vassily Cornille
  • Nicole Audibert
  • Jean-Marie Jaumard
  • Patricia Tudose
  • Gavino Briscas
  • Caroline Maurin
  • Noël Collura
  • Marie Butlin
  • Guy Patzlaff
  • Evelyne Flick
  • Alexandre Doriol
  • Geneviève Boissier Bataillou
  • Richard Molines
  • Arlette Salvo
  • Richard Latière
  • Jeanne-Marie Vandamme
  • Gérard Pepe
  • Marie-Thérèse Cardona
Yann Farina
Yann Farina (5 élus) La ciotat bleu marine 		4 175 24,37%
  • Yann Farina
  • Magali Viglione
  • Hervé Itrac
  • Dominique Barbieri
  • Bernard Lubrano Di Scampamorte
Karim Ghendouf
Karim Ghendouf (4 élus) La ciotat nous rassemble 		3 876 22,62%
  • Karim Ghendouf
  • Christine Abattu
  • Saïd Zenafi
  • Sylvia Bonifay
Participation au scrutin La Ciotat
Taux de participation 63,58%
Taux d'abstention 36,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Nombre de votants 17 637

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Boré
Patrick Boré Une force pour l'avenir de la ciotat 		8 122 48,42%
Yann Farina
Yann Farina La ciotat bleu marine 		3 993 23,80%
Karim Ghendouf
Karim Ghendouf La ciotat nous rassemble 		3 570 21,28%
Bernard Chabaud
Bernard Chabaud Vivre la ciotat 		1 088 6,48%
Participation au scrutin La Ciotat
Taux de participation 62,40%
Taux d'abstention 37,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 17 311

Villes voisines de la Ciotat

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