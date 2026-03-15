Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ciotat : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Ciotat [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Ciotat sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Ciotat.
L'actu des élections municipales 2026 à la Ciotat
13:09 - Élections municipales 2020 : la liste "Cap Sur L'avenir" majoritaire à la Ciotat
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à la Ciotat s'avère particulièrement éclairante. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Patrick Bore (Les Républicains) a surclassé ses concurrents en obtenant 37,52% des voix. Dans la position du principal opposant, Karim Ghendouf (Union de la gauche) a recueilli 1 537 voix (13,14%). Mireille Benedetti (Divers centre) a suivi, rassemblant 13,00% des bulletins. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Patrick Bore l'a finalement emporté avec 5 240 bulletins (46,19%), face à Mireille Benedetti avec 23,79% des électeurs et Karim Ghendouf avec 2 280 bulletins (20,09%). La mainmise de la liste 'Cap sur l'avenir' s'est intensifiée pour se transformer en un succès écrasant et sans appel. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Mireille Benedetti a gagné le pari des ralliements en ajoutant 1 162 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Les Républicains a certainement profité du report de votes des listes éliminées.
09:57 - Les municipales à la Ciotat, c'est aujourd'hui
Pour voter, les citoyens de la ville peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 31 bureaux de vote de la Ciotat. Les municipales se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à la Ciotat. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Ciotat
|Tête de listeListe
|
Karim Ghendouf
Liste d'union à gauche
LA CIOTAT NOUS RASSEMBLE
|
|
Alexandre Doriol
Liste divers droite
A JAMAIS CIOTADENS
|
|
Daniel Salenc
Liste du Rassemblement National
CAP SUR LE BON SENS
|
|
Antoine Vichy
Liste de La France insoumise
BIFURQUONS À GAUCHE
|
|
Hervé Itrac
Liste d'extrême droite
Rassemblons nous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Bore (29 élus) Cap sur l'avenir
|5 240
|46,19%
|
|Mireille Benedetti (4 élus) Ensemble pour la ciotat
|2 699
|23,79%
|
|Karim Ghendouf (4 élus) Plus que jamais la ciotat nous rassemble
|2 280
|20,09%
|
|Hervé Itrac (2 élus) Rassemblons nous pour la ciotat
|1 125
|9,91%
|
|Participation au scrutin
|La Ciotat
|Taux de participation
|38,60%
|Taux d'abstention
|61,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 631
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Bore Cap sur l'avenir
|4 388
|37,52%
|Karim Ghendouf Plus que jamais la ciotat nous rassemble
|1 537
|13,14%
|Mireille Benedetti Pour que vive la ciotat
|1 521
|13,00%
|Hervé Itrac Rassemblons nous pour la ciotat
|1 271
|10,87%
|Lionel Giusti Pour une ville qui respire
|1 101
|9,41%
|Michel Buscetti Lucide
|872
|7,45%
|Christine Abattu En marche pour la ciotat, la voie ecologie
|683
|5,84%
|Yann Farina Une nouvelle energie pour la ciotat
|319
|2,72%
|Participation au scrutin
|La Ciotat
|Taux de participation
|39,97%
|Taux d'abstention
|60,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 048
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Boré (30 élus) Une force pour l'avenir de la ciotat
|9 078
|52,99%
|
|Yann Farina (5 élus) La ciotat bleu marine
|4 175
|24,37%
|
|Karim Ghendouf (4 élus) La ciotat nous rassemble
|3 876
|22,62%
|
|Participation au scrutin
|La Ciotat
|Taux de participation
|63,58%
|Taux d'abstention
|36,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,88%
|Nombre de votants
|17 637
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Boré Une force pour l'avenir de la ciotat
|8 122
|48,42%
|Yann Farina La ciotat bleu marine
|3 993
|23,80%
|Karim Ghendouf La ciotat nous rassemble
|3 570
|21,28%
|Bernard Chabaud Vivre la ciotat
|1 088
|6,48%
|Participation au scrutin
|La Ciotat
|Taux de participation
|62,40%
|Taux d'abstention
|37,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|17 311
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